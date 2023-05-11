Человек-призрак: никто не помнит трижды главу СССР Василия Кузнецова

4:16 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

В истории России есть ряд правителей, чьи имена меркнут по сравнению с именами других глав государств.

Фото: pulse.mail. ru/article/nezametnyj-gensek-vasilij-kuznecov-byl-glavoj-sssr-3-raza-no-ob-etom-pochti-nikto-ne-pomnit-7921180006202312387-5932157577154648357/

Некоторое время страной формально правил чингизид Семен Бекбулатович, назначенный Иваном Грозным марионеточным правителем, о котором до сих пор немногие помнят. Ещё меньше россиян помнят недолгое правление царя Фёдора II, сына Бориса Годунова. Лишь редкий любитель истории вспомнит Ирину, которая номинально правила в период междуцарствия Рюрика и Годуновых. Однако, почти никто не вспомнит, кем был Василий Кузнецов, несмотря на его трёхкратное правление Советским Союзом в начале 1980-х годов.

Ранняя биография Василия Кузнецова

Василий Кузнецов родился в 1901 году в крестьянской семье в деревне Софиловка Костромской губернии. Первые тридцать лет его жизни были ничем не примечательны. Но стоит отметить, что этот человек, несомненно, был очень талантливым и способным. Будучи выходцем из простого народа, он вскоре добился успеха: окончил политехникум, был отличным молодым инженером в области металлургии, а в 1931 году благодаря своим несомненным талантам был направлен на стажировку в США.

По мере развития карьеры Кузнецов начал стремительно подниматься наверх. К 40 годам он был назначен заместителем председателя Госплана СССР. Но его таланты не ограничивались только работой в тяжёлой промышленности. Будучи многогранной личностью из крестьянской семьи, он стал заметной фигурой в советской политике.

В 1950-е годы Кузнецов успешно занимался дипломатической деятельностью. Но в это время стала очевидной его тяжёлая судьба. Он всегда был очень близок к реальной власти, но так и не смог ощутить её в полной мере. В 1957 году встал вопрос о том, кто будет главой советской дипломатической миссии. Выбор был сделан между двумя основными кандидатами: Кузнецовым и Андроповым.

Несмотря на то, что Кузнецов изначально имел больше шансов на назначение, Никита Хрущёв выбрал более экспрессивного Андропова.

Тем не менее, карьера энергичного и талантливого костромского крестьянина сложилась удачно. Он был одним из тех, кто

урегулировал Кубинский ракетный кризис ,

, участвовал в переговорах с Китаем после инцидента на острове Даманский ,

после , помогал в заключении мирного соглашения между Индией и Пакистаном.

С тех пор Василий Кузнецов стал обязательным участником верхних эшелонов советской партийной элиты.

Время у власти

При неожиданном повороте событий в 1977 году пожилой советский дипломат стал второй по влиятельности фигурой в стране. Это произошло благодаря особому распределению полномочий, установленному Конституцией СССР 1977 года.

После смерти Леонида Ильича Брежнева власть формально перешла к его заместителю Василию Кузнецову. Так начался период в истории страны, который советские острословы метко окрестили "гонкой на носилках". После Брежнева президентский пост унаследовал престарелый Юрий Андропов, но долго удержаться у власти ему не удалось. После его смерти Кузнецов, выдающийся советский дипломат, вновь стал формальным главой государства. Затем власть перешла к Константину Устиновичу Черненко, который, по мнению тех же советских юмористов, правил, находясь в бессознательном состоянии. После смерти Черненко тень власти вновь легла на плечи Кузнецова.

Немецкий философ Гегель однажды сказал:

"История повторяется, сначала как трагедия, потом как фарс".

И, пожалуй, ничто не может лучше охарактеризовать последние годы жизни талантливого советского дипломата Василия Кузнецова. Однако, если второй период его правления можно назвать "фарсом", то третий — просто ирония судьбы.

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Поздравление советских граждан с Новым 1983 годом от В.Кузнецова (1982)