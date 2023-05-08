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Олег Логинов

Репрессии и плен: почему советский актёр Иннокентий Смоктуновский сменил фамилию

3:46
Наследие » Советское наследие

Известный актёр Иннокентий Смоктуновский на самом деле раньше носил другую фамилию. На протяжении более 20 лет в его документах, удостоверяющих личность, всегда указывалось "Смоктунович". Но почему артист почувствовал необходимость изменить свои паспортные данные?

Репрессии и плен: почему советский актёр Иннокентий Смоктуновский сменил фамилию
Фото: www.goodhouse. ru/stars/zvezdnye-istorii/bez-korochki-10-talantlivyx-zvezd-bez-akterskogo-obrazovaniya/?dbr=1

Трудный путь артиста

В фильме "Москва слезам не верит" героиня Ирины Муравьёвой на реплику Смоктуновского о том, что он начинающий актёр, отвечает: "Поздновато начинаете!". И действительно, Иннокентий Михайлович стал знаменитым, когда ему было уже за 30. Путь к славе оказался для Смоктуновского очень трудным. Впрочем, трудности начались ещё в детстве.

Будущий актёр родился в Томской области в 1925 году. В 1930-е годы семья Смоктуновичей, включая брата Иннокентия Владимира, из-за голода и репрессий переехала жить к родственникам в Красноярск. Но жизнь на новом месте была нелегкой. Владимир вскоре скончался, а Иннокентий занялся воровством продуктов на рынке.

Затем пришла война и немецкий плен. После этого его отправили в Норильск, где он присоединился к местному театральному коллективу. Только во второй половине 1950-х годов Смоктунович с новой фамилией наконец-то приехал в Москву, и настоящая слава нашла его. Он начал выступать на сценах московских театров и сниматься в кино.

Новая фамилия в Норильске

В упомянутом выше Норильске актёр сменил фамилию. После победы в войне Иннокентий Смоктунович вернулся в Красноярск, куда его когда-то забрала мать. Но прожил он там недолго. Как художника и фронтовика, попавшего в плен к фашистам во время войны, власти внесли его в список "неблагонадёжных". Это клеймо лишило его права поселиться в 39 крупных городах страны. По неизвестной причине Смоктунович отправился в Норильск.

Там он устроился на работу в местный драматический театр, где наряду с обычными актёрами играли и заключённые Норильлага. В результате Иннокентий Михайлович оказался среди заключённых ГУЛАГа. Директор театра попросил Смоктуновича сменить фамилию, объяснив, что она звучит не слишком приятно.

В своей книге "Актёрские тетради Иннокентия Смоктуновского" профессор, доктор искусствоведения Ольга Егозина пересказывает историю артиста. По словам Смоктуновского, режиссёр предложил ему называть себя "Славяниным", но он отказался. Опасаясь увольнения, артист согласился взять новую фамилию, но изменил только окончание в своей прежней фамилии: Смоктунович стал Смоктуновским.

Репрессии были причиной

Но были и другие причины, побудившие Смоктуновского сменить фамилию. Сотрудники Томского историко-краеведческого общества "Мемориал"* обнаружили в архивах информацию о том, что дед и отец актёра были репрессированы.

В 1930 году дед Смоктуновского, Аким Махнев, был обвинён в контрреволюционной деятельности и расстрелян. А отец актёра, Михаил Смоктунович, был судим за "эксплуатацию труда и продажу хлеба по завышенной цене". Краевед Виктор Нилов предположил, что актёр взял другую фамилию, чтобы скрыть своё прошлое. Нилов отметил, что иначе, как Смоктунович, Иннокентий Михайлович вряд ли бы пробился на большую сцену и в кино.

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Иннокентий Смоктуновский. Прощание
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы кино ссср россия история норильск культура вторая мировая война
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