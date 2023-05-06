Фанни Каплан: почему убийца Ленина осталась в России после ареста

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Родители Фанни Каплан действительно переехали на постоянное место жительства в США, забрав с собой всех своих детей, кроме Фанни, которая не приняла Октябрьскую революцию. Что заставило молодую женщину с такими взглядами остаться в России?

Фото: moi-goda. ru/nasha-istoriya/pochemu-fanni-kaplan-strelyala-v-lenina

Слезливая террористка

Фанни Ефимовна Каплан, известная также как Фейга Хаимовна Ройтблат, навсегда вошла в историю как исполнительница покушения на Владимира Ленина. 30 августа 1918 года Каплан прибыла на завод Михельсона в Москве, где в тот день выступал вождь пролетариата.

По словам Анны Панкратовой, автора "Истории СССР", молодая женщина затаилась возле машины Ленина и произвела три выстрела. Предположительно, Ленин не потерял сознания и спросил у шоф`ра: "Поймали?" Он почему-то был уверен, что стрелявший — мужчина. Даже сейчас историки продолжают спорить о том, кто же на самом деле стрелял.

Независимо от этого, согласно официальной версии событий, Фанни Каплан пыталась скрыться с места преступления после покушения. Она была арестована на трамвайной остановке. По мнению Валерия Гоголя, автора книги "Бомба для Сталина: Внешняя разведка России в стратегических операциях", Фанни была немедленно допрошена Яковом Петерсом, одним из основателей и руководителей ВЧК. Именно ему Фанни впервые раскрыла свою личность. Более того, террористка разрыдалась, и Петерс не мог определить, раскаивается ли Каплан в сво`м преступлении или "это просто усталые нервы". Задержанная женщина рассказала Питерсу о своей молодости, аресте, каторжных работах, а также о родителях, переехавших на постоянное место жительства в США.

Письмо

Фанни Каплан не пыталась оградить свою семью от неприятностей, поскольку в то время они действительно находились в Америке. Подтверждение этому можно найти в сохранившихся архивных документах. Как пишут Владимир Бушин, Виктор Кожемяко и Владимир Суходеев в книге "Ленин и революция", в деле было обнаружено письмо родителей Каплан, адресованное начальнику тюрьмы Акатуй.

Фивель и Сима Каплан (Ройтблат) были обеспокоены судьбой дочери, которая была осуждена за подготовку покушения на генерал-губернатора Владимира Сухомлинова. Они просили начальника тюрьмы сообщить им, здорова ли Фанни и жива ли она, или заставить е` написать им. В письме также был указан обратный адрес пары в Чикаго.

Неизвестно, почему Фанни Каплан не ответила родителям. Однако известно, что она получила посылку из Америки, в которой находилось увеличительное стекло. Каплан страдала плохим зрением и в какой-то момент даже ослепла. Только после освобождения судьба свела е` с братом Ленина Дмитрием Ульяновым, который устроил е` в глазную клинику и сделал операцию, частично восстановившую зрение. Тем не менее, по словам Виктора Кожемяко, автора книги "Деза. Четвертая власть против СССР", пакет с лупой был единственной вещью, которую Каплан получила от своих родителей во время 11-летнего заключения.

Почему Фанни предпочла остаться?

Единственная посылка и нежелание Фанни Каплан отвечать своим "американским" родителям говорят о том, что не вс` было просто в отношениях между членами семьи. Тем более? что Фивель и Сима Каплан, у которых было ещ` несколько детей, взяли их с собой и уехали за границу без Фанни. В советской литературе того времени часто писали, что Каплан просто не хотела уезжать из России. Но что останавливало девушку, которая, как пишет Дмитрий Волкогонов в "Ленине", сама заявляла:

"Я была недовольна этой (Октябрьской) революцией, я встретила е` отрицательно"

Каплан в то же время добавляла:

"Я стояла за Учредительное собрание и до сих пор стою за него".

Осталась ли Фанни, чтобы продолжить борьбу?

Оказывается, вс` гораздо прозаичнее. Как указано в книге Эммануила Бройтмана "Знаменитые евреи", родители Каплан иммигрировали в США в 1911 году. Сама Каплан назвала аналогичную дату. В то время Фанни уже находилась в изгнании. В 1907 году она была осуждена за заговор с целью убийства вышеупомянутого генерал-губернатора Владимира Сухомлинова. Сначала е` приговорили к смертной казни, которую позже заменили пожизненным заключением в тюрьме Акатуй, куда были отправлены супруги Каплан. После Февральской революции Фанни Каплан, как и многие другие заключ`нные, была амнистирована. Возможно, она ввязалась в эту историю с покушением на Ленина (если она действительно его совершила) отчасти потому, что ей было очень одиноко.

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ФАННИ КАПЛАН: ПОЧЕМУ ХОТЕЛА УБИТЬ ЛЕНИНА?