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Олег Логинов

Американское оружие советской пропаганды: как была завербована сотрудница ЦРУ разведкой СССР

4:51
Наследие » Советское наследие

Аннабель Бюкар работала в посольстве США в Москве, когда встретила лихого солиста оперетты Бориса Лапшина, который оказался агентом КГБ. Но Бюкар была так влюблена в него, что решила остаться в Москве навсегда. В Советском Союзе она стала орудием пропаганды.

Американское оружие советской пропаганды: как была завербована сотрудница ЦРУ разведкой СССР

Прибытие в СССР

Аннабель Бюкар родилась в 1915 году в американском городке Клертон. Несмотря на то, что её отец был бедным фермером, воспитывавшим десять детей, он сумел дать дочери достойное образование. Аннабель окончила Питтсбургский университет, а затем поступила на государственную службу. Согласно книге Джеймса Клугмана "От Троцкого до Тито", во время Второй мировой войны Бюкар была переведена на работу в Управление стратегических служб США, которое после войны стало ЦРУ. После поражения нацистской Германии Аннабель была направлена на работу в посольство США в СССР.

Когда Бюкар прибыла в Москву, советская разведка уже знала, что она является сотрудником Управления стратегических служб. За Аннабель было установлено постоянное наблюдение.

В 1947 году, почти сразу после её приезда в Россию, Леонид Райхман, сотрудник КГБ, познакомил Аннабель с Борисом Лапшиным, очень привлекательным и известным солистом оперетты в ресторане гостиницы "Метрополь". Согласно книге Михаила Любимова "С бомбой в постели", Аннабель так влюбилась, что известный ловелас Лапшин был вынужден на ней жениться. Именно тогда Аннабель решила навсегда остаться в СССР и попросила политического убежища.

На службе органов госбезопасности

В действительности Бюкар попала в так называемую "медовую ловушку". По словам Фёдора Раззакова, автора книги "Пуля для Зои Федоровой, или КГБ снимает кино", Лапшин начал сотрудничать с органами госбезопасности ещё в 1940-х годах.

Певец, находясь под покровительством Леонида Райхмана, должен был встречаться с иностранцами и склонять их к сближению. С Бюкар, однако, всё было гораздо серьёзнее: Лапшин стал законным супругом американки. Интересно, что Аннабель открыто предложили работу в МГБ. Она была влюблена и готова на всё, поэтому неудивительно, что сразу же согласилась сотрудничать с советской разведкой.

Аннабель Бюкар стала орудием коммунистической пропаганды. Более того, её приняли на работу диктором на радиостанцию, вещающую на США и Англию. В качестве примера того, что говорила Бюкар своим слушателям, А. В. Фатеев в своей книге "Образ врага в советской пропаганде" приводит отрывок из её выступления 15 января 1953 года:

"Эта атмосфера мира, спокойствия и счастья в Советском Союзе особенно благотворна в эти дни, когда военная пропаганда и военный психоз господствует во многих странах мира".

Кроме того, в СССР под именем Аннабель Бюкар была опубликована книга "Правда об американских дипломатах", которая на самом деле была написана сотрудниками службы безопасности.

Жизнь в СССР

Брак с Борисом Лапшиным, похоже, был счастливым. В сентябре 1947 года Бюкар забеременела и через девять месяцев родила сына. Этот факт упоминается в публикации "Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers" за 1949 год. Она также не теряла связи со своими американскими родственниками, регулярно созваниваясь с ними по телефону. В одном из таких разговоров она сообщила своим родным о смерти сына, а затем и мужа.

Сама Аннабель Бюкар скончалась в Москве в возрасте 83 лет в 1998 году. Интересно, что в начале 1950-х годов ходили слухи о том, что Бюкар разочаровалась в советском режиме и вернулась в США. Появление таких легенд было связано с приостановкой работы над фильмом "Гудбай, Америка!", который был основан на биографии Аннабель Бюкар.

На самом деле СССР в то время пытался улучшить отношения с Западом, поэтому фильм просто приостановили. В 1996 году Владимир Дмитриев инициировал восстановление фильма и рассказал об этом в одном из своих интервью. Бюкар сразу же позвонила Дмитриеву и попросила его отказаться от этой идеи. Тем не менее, фильм был восстановлен.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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