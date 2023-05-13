Русские солдаты на службе у короля Пруссии: из кого формировались элитные войска Фридриха Вильгельма I

3:00 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Король Пруссии Фридрих Вильгельм I известен тем, что за четверть века своего правления превратил небольшое провинциальное государство в одну из ведущих европейских держав. Его достижения были во многом обусловлены военными и внешнеполитическими успехами.

Император уделял особое внимание реформе армии и созданию личной гвардии. Это вооружённое формирование, значительная часть которого состояла из русских, стало известно как "потсдамские гиганты".

Выше и выше

В те времена попасть в царский полк было непросто. Главным требованием был рост не менее 180 см и крепкое телосложение. В начале XVIII века мужчины ростом 170 см уже считались высокими, а сам император был выше всего на 10 см. Образование и боевые навыки кандидатов не принимались во внимание. Даже зарплата зависела исключительно от роста.

Самым высокооплачиваемым солдатом в полку был ирландец Джеймс Киркланд, рост которого составлял 2,17 метра.

Чтобы сделать гренадёров ещё более внушительными, их "награждали" головными уборами высотой 30 см. В этих неудобных шляпах и парадных мундирах гвардейцы часами маршировали во дворе королевской резиденции. Фридрих лично наблюдал за их "манёврами" и даже командовал ими, не переставая думать о том, как сделать своих гвардейцев ещё выше.

Русские подарки

Фридрих не жалел средств на свою гвардию, что привело к появлению множества добровольцев. В знак дружеских отношений монархи других стран охотно дарили прусскому императору своих высоких подданных. В книге Рольфа Фурманна "Высокие парни — прусские гвардейцы-гиганты" содержится информация о 248 одарённых и 152 солдатах-срочниках. Не менее ста из них попали в Потсдамский полк, остальные служили в различных пехотных частях.

Подобные "подарки" продолжали передаваться императору, хотя и в меньшем количестве, и после смерти Петра I. Например, в придворном дневнике Анны Иоанновны записано 80 солдат, подаренных Фридриху в обмен на "пять янтарных досок". До неё Пётр II и Екатерина I также отправляли в Пруссию от 10 до 80 солдат каждые два года.

Этой "традиции" положила конец Елизавета Петровна, которая в ответ на просьбы родственников солдат потребовала вернуть всех русских, служивших в то время в Пруссии. Это произошло в 1746 году, после того как Фридрих мирно скончался и уступил трон своему сыну, который не разделил энтузиазма отца и сократил гвардейский полк до обычного батальона.

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