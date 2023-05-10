Белогвардеец в США: история жизни "отца видеомагнитофона" Александра Понятова

5:04 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Среди российских изобретателей, чьи разработки определили технологический прорыв на Западе, был Александр Матвеевич Понятов, военный лётчик и участник Гражданской войны в России, построивший успешный бизнес в США.

Александр Понятов происходил из семьи видного лесопромышленника Казанской губернии. Детство будущего изобретателя прошло в деревне Русская Айша под Казанью. На всю жизнь Понятов усвоил наставление отца:

"Ты должен быть хозяином своей судьбы".

Решив стать инженером, Александр в 1909 году поступил на физико-математический факультет Императорского Казанского университета, а затем перевёлся в Императорское техническое училище в Москве. В студенческие годы Понятов увлекся аэропланами. Он был лично знаком с отцом русской авиации, профессором Николаем Жуковским.

В 1911 году молодой человек был принят в политехникум немецкого города Карлсруэ, но вскоре его планы нарушила Первая мировая война. Вернувшись в Россию, Понятов учился в Казанской военной академии и, окончив её в мае 1917 года, стал лётчиком морской авиации. Понятов летал на так называемых "летающих лодках М-9" конструкции Дмитрия Григоровича, которые использовались в качестве бомбардировщиков.

После Октябрьской революции авиатор вступил в переговоры с группой будущих белогвардейцев. А во время Гражданской войны он сражался в составе авиации Сибирской армии адмирала Александра Колчака, но по большей части ему пришлось отступать от большевиков вместе с войсками. В 1920 году Понятов участвовал в Великом Сибирском Ледяном марше, а затем вместе с тысячами других бывших белогвардейцев перешёл границу Маньчжурии.

В 1927 году Александр Михайлович Понятов приехал в США и через три года обосновался в Калифорнии. Он работал инженером в различных компаниях, пока в 1944 году не получил важнейший заказ. Заказ касался воздушной радиолокационной системы для ВМС США, которую он успешно разработал. Затем Понятов основал свою собственную компанию AMPEX, что расшифровывается как Alexander M. Poniatoff Experimental.

После окончания войны Понятов переключил своё внимание на профессиональное оборудование для записи звука. Хотя магнитные магнитофоны уже использовались в нацистской Германии компанией AEG, для США такая технология была в новинку. За 20 лет AMPEX стала одной из 500 крупнейших компаний в США с более чем 10 000 сотрудников. Успех компании превратил запись на магнитную ленту в одну из ведущих отраслей электронной промышленности США.

Согласно биографическому словарю "Русские в Северной Америке", Понятов всегда лично проводил собеседования с русскими кандидатами на работу в AMPEX и находил для каждого из них наилучший вариант. Однажды изобретательному бизнесмену пришла в голову блестящая идея: почему бы не использовать магнитную ленту не только для аудио-, но и для видеозаписи? Пониатофф поручил Чарльзу Гинзбургу разработать это новое направление.

"Прошло около пяти лет интенсивной работы под научным руководством и при личном участии А. М. Понятова в решении сложных задач теоретической механики, прежде чем 14 апреля 1956 года руководители дочерней компании CBS собрались в отеле Conrad Hilton в Сан-Франциско, чтобы представить новое творение. Это был видеокассетный магнитофон AMPEX VRX-1000, и эта дата стала ключевым моментом в развитии видеотехнологий", — пишут исследователи Валерий Самохин и Ксения Мещеринова.

По их словам, это устройство

"стало основным аппаратом в телевизионных студиях на долгие годы и послужило прототипом для аналогичных изделий, разработанных в СССР и других странах."

В 1959 году VRX-1000 был продемонстрирован на американской выставке в Сокольниках в Москве. К 1962 году компания продала 1000 единиц первой модели видеокассетного магнитофона. Последующая продукция AMPEX также пользовалась большим спросом. Даже спустя десятилетия после смерти Понятова ведущие производители техники, такие как JVC, Philips и Matsushita, продолжали покупать патенты компании на технологию магнитной записи. Александр Понятов скончался в 1980 году в Пало-Альто.

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Видеомагнитофон Понятова / Первые в мире