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Олег Логинов

Спецдепо Брежнева: в столице СССР был построен секретный объект

4:24
Наследие » Советское наследие

Особый объект железнодорожной инфраструктуры Москвы действительно был построен во времена Леонида Брежнева в 1974 году. К нему относились специальное депо и развязка для обслуживания высокопоставленных чиновников, в том числе прибывающих из-за рубежа.

Спецдепо Брежнева: в столице СССР был построен секретный объект

Местонахождение

Четыре года назад журналист Юрий Синегирев совершил путешествие по загадочной и до сих пор закрытой территории Москвы. Синегирев написал об этом репортаж, заглянув в прошлое и ссылаясь на архивные данные.

Согласно документам, представленным Синегиревым, Лаврентий Берия занимался обеспечением безопасности иностранных делегаций, прибывающих в Москву. Но только при Брежневе было предпринято строительство специального депо, которое сегодня носит официальное название "Вагонный участок центрального направления Московского филиала АО "Федеральная пассажирская компания".

Подходы к спецдепо окружены железнодорожными ветками, идущими от Ленинградского и Ярославского вокзалов. "Брежневский вокзал" расположен в парке "Б" (станция "Москва-Техническая-Курская" Московской железной дороги). Имеется только одна платформа, с которой отправляются поезда. Территория огорожена, по периметру — бетонная стена с колючей проволокой. Несанкционированный вход запрещён.

История вокзала

Официальной информации о "правительственном вокзале" мало — это стратегически важный объект, и любая информация о нём засекречена. Вокзал расположен рядом со станцией Каланчёвская, примыкает к Ярославскому и Ленинградскому вокзалам и внешне ничем не отличается от любого другого железнодорожного депо. Секретный объект состоит из здания вокзала, платформы и двух железнодорожных путей. Брежнев в основном пользовался этим объектом, а последний лидер Советского Союза Михаил Горбачёв предпочитал железнодорожному транспорту авиаперелёты.

В газете "Гудок" были приведены воспоминания парторга Московско-Курского отделения Московской железной дороги Леонида Луговского. Он сопровождал генсека Леонида Брежнева во время его поездок по СССР со станции Москва-Каланчёвская. По словам Луговского, он никогда не видел, чтобы кортеж Брежнева подъезжал к станции. Поэтому возникли слухи о секретном подземном тоннеле, по которому якобы передвигались правительственные машины. На самом деле, никакого тайного подъезда к "станции Брежнева" не было — служба госбезопасности просто очистила район движения правительственной колонны от посторонних лиц, что в итоге создало иллюзию внезапного появления на вокзале высокопоставленной делегации.

В 1994 году в газете "Красная звезда" была опубликована статья под названием "Вокзал для Брежнева", в которой говорилось о недоиспользовании объекта. Автор статьи, Юлиан Толстов, историк Московского железнодорожного узла, писал, что "станция Брежнева" пришла в упадок после августовского путча 1991 года. И хотя, спустя годы, финансирование станции возобновилось, его было недостаточно для поддержания объекта правительственных чиновников в надлежащем состоянии. В 1990-х годах из этих элитных вагонов были сформированы два поезда — "Президентский экспресс" и "Русь", которые перевозили туристов на дальних внутренних и международных маршрутах.

В середине 1990-х годов члены российского правительства и высокопоставленные чиновники редко пользовались станцией Брежнева (как писал Толстов, не чаще одного раза в квартал). В таких случаях правительственные вагоны сцеплялись с обычными вагонами, предназначенными для обычных пассажирских поездов. Железнодорожники вспоминали, что в 1989 году, когда в Армении произошло землетрясение, на станции был собран "полноценный" спецпоезд, в котором каждый вагон был "адресным". Он направлялся в Ленинакан.

Позже государственные руководители стали отдавать явное предпочтение авиаперевозкам.

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Закрытые и заброшенные станции железных дорог в Москве. Abandoned stations in Moscow
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы ссср поезд метро история транспорт леонид брежнев лаврентий берия михаил горбачев
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