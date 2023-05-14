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Олег Логинов

Пить вино на службе: что было дозволено подводникам в СССР

3:05
Наследие » Советское наследие

Быть подводником нелегко. Это не только почётная, но и опасная и сложная профессия. Военнослужащие должны подчиняться определённым строгим правилам, соблюдать запреты и… суеверия. Куда же без них? Особенно в замкнутом пространстве.

Пить вино на службе: что было дозволено подводникам в СССР

Ограничения

Некоторые ограничения подводников заимствованы у военно-морского флота. Много общего и с пехотой, авиацией и другими родами войск.

Нетрудно догадаться, что серьёзные последствия ожидают тех моряков, которые пронесут на борт подводной лодки алкогольные напитки или наркотики, или займутся азартными играми (даже карточная игра "Дурак" строго запрещена).

В отношении алкоголя на подводных лодках возможно некоторое снисхождение. Это связано с тем, что подводникам ежедневно вместе с пищей выдают 100 граммов красного вина для улучшения пищеварения. Это делается потому, что ограниченное пространство на подводных лодках часто не позволяет подводникам достаточно двигаться.

Моряки не могут в полной мере заниматься спортом из-за ограничений на такие упражнения, как отжимания, приседания и поднятие тяжестей. Подводники дышат искусственным воздухом, в котором высока концентрация углекислого газа. Физическая активность в такой среде создаёт огромную нагрузку на сердце. Но это ограничение позволяет морякам больше времени уделять интеллектуальным занятиям в свободное время. Как правило, свободные минуты они проводят за игрой в шахматы.

Суеверия

Подводники — люди суеверные, у них много поверий, которые они стараются соблюдать. Считается, что плавание, начатое в понедельник или пятницу, будет трудным и в целом неблагоприятным. Самый благоприятный день для отплытия — четверг.

Моряки верят в магию чисел. Многие из них убеждены, что подводная лодка, чей номер заканчивается на 9, обречена на катастрофу. Это суеверие, скорее всего, основано на статистических данных. Согласно информации из открытых источников, чаще всего инциденты происходили с подводными лодками с такими номерами.

В марте 1968 года советская подводная лодка К-129, входившая в состав Тихоокеанского флота, затонула вблизи американского острова Гуам, в результате чего погибло около ста моряков. В 1970 году атомоход К-69 Северного флота столкнулся с подводной лодкой ВМС США. Несколько месяцев спустя на строительной площадке атомной подводной лодки К-329 произошла авария. На субмарине произошёл неконтролируемый запуск реактора, что привело к пожару и утечке радиации.

Конечно, скептики готовы списать всё на простое совпадение, но когда речь идёт о нескольких месяцах плавания, рисковать людям не хочется.

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Запреты На Подводной Лодке / ВМФ СССР
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша ссср армия оружие история алкоголь здоровье
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