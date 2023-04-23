Очередная ловушка: Запад нашел "новых наследников" Киевской Руси

Ментальные войны влияют на мир не меньше, чем вооруженные конфликты. Какую новую ловушку Запад подготовил для русских и украинцев, почему вдруг на Украине реабилитировали понятие Киевской Руси, кто является ее настоящим наследником и что заставляет украинских солдат сражаться насмерть в ходе СВО, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

— В ходе ментальной войны Запад уже многие годы года вбивает украинцам любопытную идею.

Вернулось понятие об Украине-Руси из эпохи конца XIX — начала XX века австро-венгерского агента Грушевского, который желал доказать, что, дескать, не было никакой Руси, а была Киевская Русь, и далее ставится знак тождества Киевская Русь = Украина-Русь = Украина. И неожиданно произошла реабилитация понятия "Киевская Русь" как синоним Украина-Русь. Далее пошли вбросы о том, что три богатыря якобы герои именно украинских сказаний. Мол, русины, или украинцы, защищались от степняков и половцев. И три богатыря помогли им. Илья Муромец якобы уроженец Сумской области, он не МуроМец, а МуроВец, есть там такое местечко, созвучное названию русского старинного города Муром. Я напомню: в любой лжи есть стежки правды, что добавляет достоверности. Илия Муромец покоится в Киево-Печерской лавре, там находятся его мощи, с XIII века. Это русский святой. Алеша Попович родом из Рязани. Добрыня Никитич — русский боярин. Но эти три богатыря записываются в актив русинов, то есть Киевской Руси, украинцев.

Получается, была Киевская Русь. Там жили добрые молодцы, они защищали рубежи Европы. И они-то и есть исконные русские русины.

Запад внушает им, что есть Россия — это мы, а есть Русь — это украинцы. Потихонечку у украинцев стирают слово "украинцы" и во главу угла ставят слово "русский", "русин" как потомок Киевской Руси. Вот есть исконные русские — это украинцы, а есть тот, кто назвал себя россиянином, и это на самом деле мордва, угры, финны в помеси с монголоидами, которые вдруг решили, что они наследники Киевской Руси. А якобы настоящие наследники — это русины-русские-украинцы.

Запад приручил изменников русскому делу и снабдил их псевдоисторической мифологией, которая дает им заряд и объясняет им их роль в защите рубежей Европы. И эти люди сражаются за Авдеевку, Артемовск, Марьинку насмерть, до последнего патрона, потому что ими руководит этот импульс. Они себя считают наследниками Киевской Руси, а мы с вами никто, монголоиды.

Процитирую академика Толочко, "Древняя Русь" от 1987 года, издательство "Наукова думка", Киев, где очень хорошо изложена история Киевской Руси. Киевская Русь — понятие не государственное, а пространственно-историческое. Была Киевская Русь, когда киевский престол на Руси был главенствующим. Была Владимирская Русь, Муромская Русь, Суздальская Русь. И всё это были русские. Слово "русский" применялось ко всем, кто населял Киев и выше, причем применялось другими народами. Если вы отринете слово "русский", то вы не объясните украинцам, кто они такие вообще. Вся территория нынешней России, до Сибири, называлось Русью. Просто есть более древние русские города и менее древние. Никакого противопоставления между русскими не было.

Беспокоит попытка забрать в свое нацистское государство наследие Великой Руси и России. Наш президент в новой концепции внешней политики России четко сказал:

Россия — наследница Руси;

мы защищаем русский язык, православие, русскую культуру;

главный народ страны — русский народ, сплотивший вокруг себя малые народы — от мордовцев, татар до якутов и кавказских народов, и все они титульные народы великой России.

Но в основе образования государства стоит русский народ, который обитал в Москве, Киеве, Владимире, Суздале, многих-многих других городах. А то, что от нас с кровью оторвали кусок наших земель и пытаются его превратить в орудие против нас, ни к чему не приведет, кроме того, что предателей мы накажем, а все эти земли опять войдут в состав исторической Великой Руси.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

https://youtu.be/PrVOXrYSsZ4