Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Артамонов

Очередная ловушка: Запад нашел "новых наследников" Киевской Руси

Наследие

Ментальные войны влияют на мир не меньше, чем вооруженные конфликты. Какую новую ловушку Запад подготовил для русских и украинцев, почему вдруг на Украине реабилитировали понятие Киевской Руси, кто является ее настоящим наследником и что заставляет украинских солдат сражаться насмерть в ходе СВО, рассказал военный обозреватель Александр Артамонов.

Очередная ловушка: Запад нашел "новых наследников" Киевской Руси

— В ходе ментальной войны Запад уже многие годы года вбивает украинцам любопытную идею.

Вернулось понятие об Украине-Руси из эпохи конца XIX — начала XX века австро-венгерского агента Грушевского, который желал доказать, что, дескать, не было никакой Руси, а была Киевская Русь, и далее ставится знак тождества Киевская Русь = Украина-Русь = Украина. И неожиданно произошла реабилитация понятия "Киевская Русь" как синоним Украина-Русь. Далее пошли вбросы о том, что три богатыря якобы герои именно украинских сказаний. Мол, русины, или украинцы, защищались от степняков и половцев. И три богатыря помогли им. Илья Муромец якобы уроженец Сумской области, он не МуроМец, а МуроВец, есть там такое местечко, созвучное названию русского старинного города Муром. Я напомню: в любой лжи есть стежки правды, что добавляет достоверности. Илия Муромец покоится в Киево-Печерской лавре, там находятся его мощи, с XIII века. Это русский святой. Алеша Попович родом из Рязани. Добрыня Никитич — русский боярин. Но эти три богатыря записываются в актив русинов, то есть Киевской Руси, украинцев.

Получается, была Киевская Русь. Там жили добрые молодцы, они защищали рубежи Европы. И они-то и есть исконные русские русины.

Запад внушает им, что есть Россия — это мы, а есть Русь — это украинцы. Потихонечку у украинцев стирают слово "украинцы" и во главу угла ставят слово "русский", "русин" как потомок Киевской Руси. Вот есть исконные русские — это украинцы, а есть тот, кто назвал себя россиянином, и это на самом деле мордва, угры, финны в помеси с монголоидами, которые вдруг решили, что они наследники Киевской Руси. А якобы настоящие наследники — это русины-русские-украинцы.

Запад приручил изменников русскому делу и снабдил их псевдоисторической мифологией, которая дает им заряд и объясняет им их роль в защите рубежей Европы. И эти люди сражаются за Авдеевку, Артемовск, Марьинку насмерть, до последнего патрона, потому что ими руководит этот импульс. Они себя считают наследниками Киевской Руси, а мы с вами никто, монголоиды.

Процитирую академика Толочко, "Древняя Русь" от 1987 года, издательство "Наукова думка", Киев, где очень хорошо изложена история Киевской Руси. Киевская Русь — понятие не государственное, а пространственно-историческое. Была Киевская Русь, когда киевский престол на Руси был главенствующим. Была Владимирская Русь, Муромская Русь, Суздальская Русь. И всё это были русские. Слово "русский" применялось ко всем, кто населял Киев и выше, причем применялось другими народами. Если вы отринете слово "русский", то вы не объясните украинцам, кто они такие вообще. Вся территория нынешней России, до Сибири, называлось Русью. Просто есть более древние русские города и менее древние. Никакого противопоставления между русскими не было.

Беспокоит попытка забрать в свое нацистское государство наследие Великой Руси и России. Наш президент в новой концепции внешней политики России четко сказал:

  • Россия — наследница Руси;
  • мы защищаем русский язык, православие, русскую культуру;
  • главный народ страны — русский народ, сплотивший вокруг себя малые народы — от мордовцев, татар до якутов и кавказских народов, и все они титульные народы великой России.

Но в основе образования государства стоит русский народ, который обитал в Москве, Киеве, Владимире, Суздале, многих-многих других городах. А то, что от нас с кровью оторвали кусок наших земель и пытаются его превратить в орудие против нас, ни к чему не приведет, кроме того, что предателей мы накажем, а все эти земли опять войдут в состав исторической Великой Руси.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

https://youtu.be/PrVOXrYSsZ4
Автор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Новости
Почему кошки вылизывают хозяев
Светлана Лобода не станет переводить на украинский язык русские хиты: "Я не могу предать своих поклонников"
Санкции должны были преподать России урок, но вместо этого заставили её проснуться
Daily Mail: если Киев провалит весеннее контрнаступление, западная помощь Украине прекратится навсегда
Осирия цветок который даст понять что такое красота
Американский сенатор Рэнд призвал остановить "безудержную" помощь Киеву
Primamedia: эксперты назвали четыре быстрых способа для потери веса
РВ: бойцы отряда "Херсон" ответили на слухи о "каких-то боях" с ВСУ на левом берегу Днепра
Стрелков: наступление украинской армии начнётся на майских праздниках
"Не стоит паниковать": Как самостоятельно починить кондиционер в машине?
Популярное
Ликвидация снайпером ВС РФ разведывательной группы ВСУ попала на видео

Снайпер ликвидировал четырёх боевиков ВСУ.

Опубликованы видеокадры ликвидации снайпером ВС России группы военнослужащих ВСУ
VP: в США у стариков началась эпидемия заболеваний, передающихся половым путём
Стариков в США накрыла эпидемия ЗППП — ValuePenguin
Опасный симптом, который может говорит о развитии болезни Паркинсона, назвал врач
Продукты, ошибочно считающиеся вредными, назвали врачи
За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду Сергей Лебедев Елена Проклова: не стоит влезать в жизнь даже самых близких людей Анжела Якубовская Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова
Стас Михайлов гневно ответил Вайкуле на призыв сносить памятники героям ВОВ
Соскин о незавидном положении ВСУ: Россия готовится к колоссальным событиям против Украины
Четыре заболевания, вносящие максимальный вклад в смертность в России, назвала врач
Четыре заболевания, вносящие максимальный вклад в смертность в России, назвала врач
Последние материалы
Почему кошек опасно кормить собачьим кормом?
Пластика против старения: доктор, а можно без операции?
Тайна предков Гитлера
Как размножить орхидею: что вам понадобится
Почему кошки вылизывают хозяев
Экономист: США дали отмашку на смену власти в Грузии
Светлана Лобода не станет переводить на украинский язык русские хиты: "Я не могу предать своих поклонников"
Физкультура не только отодвигает нашу старость, но и омолаживает
Санкции должны были преподать России урок, но вместо этого заставили её проснуться
Польза от планки: инструкция и различные виды упражнений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников