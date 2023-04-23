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Олег Логинов

Груз 200: как возник этот страшный термин и почему солдат хоронят в цинковом гробу

3:43
Наследие » Советское наследие

Во время Афганской войны термин "двести" или "двухсотые" использовался для обозначения солдат, погибших в бою. В то время тела советских солдат перевозили на родину в цинковых контейнерах. Но почему погибших перевозили именно в цинковых гробах?

Груз 200: как возник этот страшный термин и почему солдат хоронят в цинковом гробу

До афганского конфликта, который длился с 1979 по 1989 год, многие советские граждане даже не слышали о цинковых гробах. Только после появления термина "груз 200" некоторые люди в Советском Союзе узнали об этом способе транспортировки тел. Цинковые гробы, в которых погибшие в Афганистане солдаты возвращались в родные города, назывались "груз 200", а самих солдат называли "двести" или "двухсотые". На сленге их также называли "банками" и "консервами".

Число "200" в данном случае означает средний вес цинкового гроба с телом умершего человека внутри. Хотя термин "груз 200" чаще всего используется в отношении умерших военнослужащих, важно отметить, что цинковые контейнеры также использовались для транспортировки тел гражданских лиц.

Неясно, почему цинковые гробы были выбраны для транспортировки умерших во время Афганской войны. Некоторые источники предполагают, что это было связано с легкостью и прочностью цинка, что делало его пригодным для транспортировки на большие расстояния. Другие утверждают, что использование цинковых гробов было просто вопросом экономической эффективности.

В любом случае, термин "груз 200" с тех пор стал синонимом трагической гибели людей во время Афганской войны, а цинковые гробы остаются мрачным напоминанием об этом конфликте.

Транспортировка умершего человека, скончавшегося вдали от места жительства, допускается только в цинковом контейнере. Это правило действует во всех цивилизованных странах мира.

Цинковый гроб с покойным должен быть запечатан и помещен в деревянный ящик чуть большего размера. В щель между их стенками насыпаются опилки. По прибытии в назначенное место покойный может быть похоронен прямо в цинковом гробу (особенно в случае сильно обезображенных тел), либо извлечен из него и переложен в обычный деревянный гроб.

Цинковые контейнеры обычно перевозятся в железнодорожных товарных вагонах и на самолетах, выполняющих регулярные рейсы. Лицо, сопровождающее груз, должно иметь свидетельство о смерти, а также справку от соответствующих санитарных органов (для предотвращения эпидемий опасных заболеваний) и справку о невмешательстве, свидетельствующую об отсутствии посторонних предметов внутри герметичного гроба.

Почему власти большинства стран разрешают перевозку тел исключительно в цинковых гробах? На это есть несколько причин.

  • Во-первых, герметичный контейнер предотвращает распространение неприятного запаха, который часто исходит от трупа.
  • Во-вторых, благодаря герметичности ящика, ткани покойного разлагаются значительно медленнее.

Поэтому, даже если путь будет долгим, тело прибудет к месту захоронения в хорошем состоянии.

Несомненно, важную роль играет и то, что закрытый металлический гроб обеспечивает определенную защиту окружающих от различных инфекций и микроорганизмов. Кроме того, цинк не подвержен коррозии, поэтому его часто используют для защиты других металлов от ржавчины. Цинк также относительно доступен по цене.

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Почему «Груз 200» так называется? Что означает «Груз 100», 300, 400 итд!
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы ссср афганистан
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