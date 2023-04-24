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Олег Логинов

Изменение калибра патрона для АК-74: модернизация или подражание Западу

3:42
Наследие » Советское наследие

За последние двести лет наметилась тенденция к уменьшению калибра огнестрельного оружия.

Изменение калибра патрона для АК-74: модернизация или подражание Западу

Cоздать идеальное оружие невозможно, но конструкторы стремятся сделать автомат, который превзойдёт все свои аналоги. В 1974 году в советской армии произошло знаменательное событие — на вооружение был принят автомат АК-74 под калибр 5,45 мм. Это решение вызвало значительный скепсис: некоторые эксперты утверждали, что калибр 7,62 мм его превосходит.

Помимо вышеупомянутой тенденции, существовали три основные причины перехода.

Бывший ведущий конструктор ФГУП "ЦНИИТОЧМАШ" Ширяев Д. И. отметил, что в ходе первоначальных практических испытаний АК-47 под калибр 7,62 мм было обнаружено, что в режиме автоматической стрельбы из неустойчивого положения (например, стоя) в цель попадает всего 1-2 пули. Недостаток предполагалось устранить в заводских модификациях, но этого так и не удалось сделать. Конструкторы понимали, что использование калибра 7,62 мм сделает невозможным устранение данного недостатка.

В 1960-х годах американцы успешно перешли на калибр 5,60 мм в своём M16A1. В то время это был гораздо более убедительный аргумент, поскольку он показывал, что если Запад смог создать точную автоматическую винтовку для стрельбы из неустойчивых положений при использовании значительно меньшего калибра, то разработки в этой области должны принести свои плоды.

Но основной причиной перехода на новый калибр стали технические характеристики, которые дал винтовке новый уменьшенный калибр. Чтобы понять преимущества перехода на 5,45 мм, давайте рассмотрим его преимущества перед устаревшим 7,62 мм.

Калибр 5,45 мм имеет меньшую площадь поперечного сечения, что сразу же подразумевает многочисленные преимущества перед старым калибром. К ним относятся

  • более плоская траектория полёта пули,
  • большая дальность стрельбы,
  • высокая точность и способность сохранять свою смертоносность на больших расстояниях.

Стоит учесть, что поскольку эти пули на 6 граммов легче (10,2 грамма по сравнению с 16,2 для 7,62 мм), каждый солдат сэкономит 1,4 кг веса при ёмкости магазина в 8 патронов. Это значительное преимущество в боевых условиях. Кроме того, конструкция пули заставляет её "кувыркаться" при ударе, что приводит к увеличению ущерба, наносимого цели.

Важно отметить, что калибр 7,62 мм менее подвержен влиянию неблагоприятных погодных условий из-за большей массы. Поэтому в горных или лесных условиях он действует несколько лучше.

Исходя из вышеперечисленных преимуществ и недостатков, очевидно, что переход на калибр 5,45 мм был хорошо продуманным и своевременным решением. Он позволил советским винтовкам оставаться конкурентоспособными по сравнению с западными аналогами.

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7.62 или 5.45: почему Михаил Калашников считал уменьшение калибра ошибкой?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша ссср армия оружие история технологии
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