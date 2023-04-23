Русско-американская война: как красные выгнали из России западных оккупантов

8:27 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

На протяжении прошлого века наша страна неоднократно оказывалась втянутой в политическое противостояние с СоединЁнными Штатами. Но вооружённые столкновения между регулярными армиями произошли лишь однажды, во время Гражданской войны в России.

В августе 1918 года в Архангельске высадился 9-тысячный десант союзников. В сентябре к ним присоединилась американская группа из 5500 солдат. Местное население приветствовало союзные войска: в них оно видело гарантию стабильности и мира в регионе, которому постоянно угрожало финское вторжение, и который сотрясался от периодической смены власти. Британские, французские и американские солдаты воспринимались как символ надежды для народа.

Местные белые, поддерживаемые союзниками, даже сформировали временное правительство под названием "Северная территория". Но англичане быстро продемонстрировали, что Россия для них — не более чем колония, как Индия. Только холодная, а не горячая. Они вели себя как хозяева, полностью игнорируя марионеточное временное правительство региона. Вся промышленность была взята под контроль британского военного командования, начался экспорт леса и других природных ресурсов региона. Кроме того, британцы планомерно вывозили всё военное оборудование, которое было поставлено в Россию во время Первой мировой войны и уже оплачено российским золотом.

Наконец, они взяли на себя полицейские функции, расстреливая и арестовывая всех, кого подозревали в симпатиях к большевикам и нелояльности к интервентам. На острове Мудьюг, который стал известен как "Остров смерти", англичане создали первый в нашей стране концентрационный лагерь. Англосаксы обращались с местными жителями так, как привыкли обращаться с покорёнными "цветными" народами — высокомерно и презрительно, не жалея оскорблений и физического насилия. В воспоминаниях белого офицера Владимира Марушевского британская политика в Архангельской области прямо называлась "колониальной".

Вскоре представители Антанты из союзников превратились в обычных оккупантов. Это привело к росту партизанского движения в деревнях и сёлах всего "северного края". Местные жители уклонялись от призыва в белую армию, перебегая поодиночке или группами к красным.

Война на Русском Севере почти перестала быть гражданской и приобрела освободительный характер. Американская группа под командованием Дж. Стюарта подчинялась главнокомандующему всеми силами Антанты в "Северном регионе" британскому генерал-майору Фредерику Пулу, которого вскоре сменил Уильям Айронсайд, тоже англичанин. Американский контингент включал 339-й пехотный полк, 310-й инженерно-сапёрный полк и военно-транспортные подразделения.

Город Шенкурск, благодаря своему стратегическому расположению вблизи многочисленных транспортных путей, стал невероятно важным пунктом во время войны на Русском Севере. С сентября 1918 года его контролировали 339-й американский полк и белогвардейские части. Город был укреплён в соответствии с военной наукой того времени: с тремя линиями окопов, фортами, колючей проволокой и огневыми позициями. Британское командование считало Шенкурск неприступным.

18 января 1919 года генерал Айронсайд лично осмотрел укрепления Шенкурска. Позже в своих мемуарах он описывал, как стоял в окопе, осматривал снежную пустыню и размышлял о том, достаточно ли большевики знают о войне, чтобы попытаться взять город. Он пришёл к выводу, что это невозможно. Однако, уже следующий день показал, что храбрый британский генерал глубоко ошибался.

19 декабря, во время знаменитого мороза на Красной Горке, 18-я стрелковая дивизия Красной Армии и Северодвинский партизанский отряд атаковали Шенкурск с трёх сторон. План операции был разработан командующим 6-й Красной армией, бывшим генералом Русской императорской армии А.А. Самойло. Пока Айронсайд размышлял о том, смогут ли большевики сражаться на равных с Антантой, войска Красной армии подходили к Шенкурску с разных сторон, терпя 37-градусный мороз и временами пробираясь по пояс в снегу, таща на санях артиллерийские орудия. Чтобы расчистить дорогу, они использовали "ноу-хау" бывшего сапёра Солодухина, который сделал треугольник из досок, и лошади тянули его перед наступающей колонной.

Как сообщает издание "Русская семерка", чтобы замаскировать своё приближение, командир Самойло приказал своим солдатам надеть поверх брюк и курток нижнее бельё — фуфайки и рубашки. Этот трюк позволил красноармейцам практически незамеченными подойти к деревне Усть-Паденьга, которая была важнейшим форпостом в обороне Шенкурска.

Американцы позже вспоминали, что испытали настоящий шок, когда белые "призраки" появились на заснеженном поле, всего в нескольких десятках метров перед их окопами, и с криками "Ура!" бросились в штыковую атаку. Красные быстро вошли в деревню и смогли установить пулемёт на тактически выгодной позиции. Он косил всех, кто пытался пройти по главной улице деревни.

Лейтенант Генри Мид, командовавший американским подразделением в Усть-Паденьге, вспоминал, что единственным решением, которое пришло в голову в этой ситуации, был приказ о немедленном отступлении. Бежать по улице было невозможно из-за пулемёта, а отступать назад, прячась за сараями, тоже было невозможно из-за снега. Поэтому, как вспоминал Генри Мид, единственным вариантом оставалось "ползти с молитвой на устах".

Однако, пока американцы "ползли и молились", белым всё же удалось оказать сопротивление красным. Рота белогвардейцев мужественно выдержала натиск красных, и деревня дважды переходила из рук в руки, пока белые не оставили свои позиции только ночью.

Шенкурск был взят красными через пять дней после падения Усть-Паденьги. В ожесточённых боях части Красной Армии прорвали тройную линию обороны, захватили 16 укреплений, где были установлены артиллерийские орудия, и окружили город. Американцы были вынуждены отступить. Точнее, они бежали. Красным достались трофеи в виде 15 орудий, 60 пулемётов, 5 000 снарядов, 2 000 винтовок, а также склады с продовольствием.

Силы интервентов были отброшены почти на 100 километров на север.

Моральный дух американских войск был полностью подорван. Они были отозваны в тыл, а британское командование приказало в дальнейшем использовать американцев только для охраны складов и других объектов. К тому времени Германия пала, Первая мировая война закончилась, а солдаты не совсем понимали, что они делают в России. Американцы постоянно жаловались и требовали отправки домой, что в итоге и произошло: вскоре из России были эвакуированы американские части — первые среди сил интервенции. Вслед за американцами русский Север покинули англичане и французы. После этого Белая армия потерпела окончательное поражение.

Эта "русско-американская война", пусть и короткая, имеет свой мемориал в американском городе Трой, расположенном в штате Мичиган, на военном кладбище, где стоит памятник в честь американских солдат и офицеров, погибших в России. Он изваян в виде белого медведя, что легко объяснимо: бойцы 339-го пехотного полка, отправляясь в далекую Россию, гордо называли себя "белыми медведями" и готовились к войне в крайне суровых северных условиях. Но, как показала жизнь, они оказались плохо подготовленными.

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Шенкурское сражение - итоги рукопашной схватки между красноармейцами и солдатами США