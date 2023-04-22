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Олег Логинов

Даже моджахеды уважали этого русского парня: история подвига Сергея Мальцина

3:06
Наследие » Советское наследие

Событие, о котором в Афганистане помнят до сих пор, произошло в ноябре 1985 года. С тех пор минуло много лет, но память о 19-летнем Сергее Мальцине до сих пор чтят афганцы.

Даже моджахеды уважали этого русского парня: история подвига Сергея Мальцина

На высоте 3500 метров, высоко в афганских горах стоит небольшой каменный обелиск на выходе из туннеля Саланг. Туннель был построен советскими метростроевцами в 1960-х годах. Обелиск стоит на высоте человеческого роста, и на нём всего несколько слов на русском языке:

"Мальцин Сергей Викторович 1965-1985"

Как сообщает издание "Русская семерка", после вывода советских войск из Афганистана моджахеды и их сторонники разрушили все памятники, посвящённые советским солдатам, по всей стране. Но один памятник, посвящённый простому советскому солдату, до сих пор стоит в самом сердце Афганистана. Местные жители тщательно следят за этим мемориалом, и остаётся загадкой, почему он не стал мишенью для нападений, как другие.

В начале 2000-х годов Валерий Вощевоз, ветеран афганской войны и заместитель председателя Российского союза ветеранов войны в Афганистане, посетил перевал Саланг, расположенный на высоте 3,5 тысяч метров над уровнем моря. Как вспоминает Вощевоз, ноябрьским днём 1985 года по туннелю проезжал грузовик КамАЗ под управлением 19-летнего Сергея Мальцина. Перевал Саланг узкий и опасный на проблемных участках: если машины движутся на большой скорости, то время играет решающую роль, а места для разворота нет.

Когда грузовик выехал из туннеля, Мальцин увидел приближающийся к нему гружёный афганский автобус, на вершине которого сидело около двадцати афганских крестьян с детьми. Между двумя транспортными средствами было всего несколько метров, и затормозить не было никакой возможности. Мальцин успел заметить пассажиров и в считанные мгновения принял решение. Он резко вывернул руль, чтобы избежать столкновения с автобусом, и направил свой грузовик прямо в скалы, прекрасно понимая, что шансов выжить у него практически нет.

Рядом с участком туннеля, где произошла трагедия, и установлен гранитный постамент в память о подвиге нижегородского парня, проложена труба и устроен самодельный фонтанчик — в тёплую погоду здесь можно попить воды. Для путешественников это своеобразный оазис и место отдыха. Не было случая, чтобы кто-то пытался осквернить, сломать или повредить памятник.

Сергей Мальцин был единственным сыном у своих родителей. Его похоронили в родном нижегородском городе Бор вместе с остальными "афганцами" в закрытом цинковом гробу. Отец Сергея не смог смириться с потерей сына и вскоре скончался.

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Моджахеды снесли все памятники советским воинам, но памятник этому солдату сохранили. Почему?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы ссср война армия смерть авария афганистан нижний новгород нижегородская область
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