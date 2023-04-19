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Сергей Лебедев

За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду

5:26
Наследие » Россия

Павел Степанович Нахимов родился в 1803 году в Смоленской губернии и, как его старшие братья, был отдан в морской корпус. Служил он на российской флоте вплоть до своей смерти. В продолжении 38-летней службы Нахимов совершил 32 морских кампании, побывал почти во всех уголках земного шара. А кроме того, принимал участие в морских сражениях, которые меняли политическую карту мира.

За адмирала Нахимова солдаты были готовы идти в огонь и воду

Синопское сражение вписано в историю русского флота

В 1827 году Нахимов под руководством адмирала Лазарева на "Азове" принимает участие в Наваринском сражении, и Чёрное море становится для него родным. Нахимов первым принял на себя тяготы войны, которую развязали с Россией турки в 1853 году.

4 ноября он берёт в плен большое транспортное судно и блокирует вражеские боевые суда на Синопском рейде под защитой 6 береговых батарей. 18 ноября в погоду, при которой не каждый капитан выйдет в море, Нахимов атаковал противника. Английские офицеры, которые потом побывали на месте морского сражения, отмечали, что "русские неслись на кровавое пиршество в безукоризненном строе".

В пятом часу вечера всё было кончено. Весь турецкий флот, кроме парохода "Таиф", был уничтожен. Его остатки, прибитые к берегу, горели и взрывались. А сам город Синоп, древняя столица государства Понтийского, обнесённый старинной зубчатой стеной, загорался от прибитых деревянных осколков.

Ветер, переносящий головни, увеличивал городской пожар. Жители вместе с местным начальством бежали в горы. Русский парламентёр, посланный Нахимовым в город, нашёл его совершенно пустым. Уничтоженные турецкие батареи безмолствовали, на побережье тонули купеческие суда. В том Синопском бое, который является одним из величайших морских сражений нового времени, были потоплены 13 вражеских судов, погибло до 13 тысяч турок. Русская сторона недосчиталась 300 человек.

Император Николай I победителю:

"Истреблением турецкой эскадры при Синопе вы украсили летопись русского флота новою морскою победою".

Синопская победа радовала русских по всей земле, но вызывала ненависть за рубежом. И вскоре враг появился у Севастополя, в Крыму. Популярность Нахимова стала просто легендарной. Наш флот показал себя с самой лучшей стороны, защищая столицу Черноморского флота.

Великий князь Константин Николаевич, в 1855 году, когда Нахимов получает звание адмирала, пишет ему:

"Мы уважаем вас за ваше доблестное служение, мы гордимся вами и вашей славой, как украшением нашего флота. История скажет о ваших подвигах детям нашим, но она скажет также, что моряки-современники ценили и понимали вас".

Он не любил сниматься и никогда не уходил с передовой

Нахимов был одним из главных руководителей защиты Севастополя. Он внушал подчинённым, что не удальство, а только истинная храбрость приносит пользу Отечеству. Запрещая частую, торопливую стрельбу, он говорил, что неверность выстрела и трата пороха и снарядов не оправдывает храбрость. Сами матросы считали Нахимова родным отцом и готовы были по его первому слову лезть в огонь и воду.

Нахимов пренебрегал личной безопасностью. А сама армия смотрела на него, как на заговорённого. В течение 9 месяцев адмирал был в центре обстрелов. Высокого роста, он был виден всем, и далеко виден. Об этом говорили и наши враги. Кроме того, Нахимов никогда не снимал пышных эполетов, которые были видны врагу издалека. В эполетах он и ложился спать, причём, практически всегда одетый. Каждый час мог внести изменения в боевую обстановку.

28 июня он получает смертельное ранение. Корниловский бастион, пуля из штуцера в левый висок. Жил он ещё полтора дня. Потом его гроб покрыли избитым ядрами флагом с корабля "Императрица Мария", под которым Нахимов сражался ещё под Синопом. Надо ли говорить, какое потрясение это было для жителей России.

Под Севастополем, как известно, крестился князь Владимир. Также огнём и кровью под Севастополем крестилась и вся Россия. И не раз.

Интересный факт. Нахимов никогда не любил снимать с себя портретов, считая это тщеславием. И всё же художнику Тиму удалось в Севастополе нарисовать его портрет во весь рост в 1855 году. Вероятно, это единственный портрет русского адмирала, дошедший до нас.

Современники писали, что, "не видав Нахимова, русские люди поняли, что это человек простой и добрый, посвятивший себя службе, бескорыстный, готовый всегда пролить кровь за свой русский флаг и положить свой живот за Севастополь".

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Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы крым война армия турция россия история черное море севастополь павел нахимов
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