"Смерть шпионам": как в СССР боролись с иностранными агентами

О СМЕРШе существует легенда, что его руководители составили определённую клику в советских спецслужбах, и что после смерти Сталина их оттуда вычистили — одних посадили, других расстреляли. Как и любая легенда, эта тоже мало соответствует действительности. Что же произошло на самом деле?

В СССР во время Великой Отечественной войны не существовало единой разведки под названием "СМЕРШ". Это собирательное название контрразведывательных служб с дублирующими функциями, но строго разграниченными рамками деятельности. Зловещее название было образовано от аббревиатуры "Смерть шпионам".

17 июля 1941 года постановлением Совета народных комиссаров (СНК) СССР в рамках Третьего (контрразведывательного) управления Наркомата обороны было создано Управление особых отделов (УОО). Отсюда появился термин "особист", который предшествовал термину "смершник" или "член Смерша" с аналогичным значением. Особисты занимались борьбой с вражескими агентами и другими ненадёжными и подозрительными элементами в советских вооружённых силах.

Во время войны Сталин осознал недостатки такой системы и решил вернуть контрразведку в Вооружённые силы. Секретным постановлением СНК от 19 апреля 1943 года УОО НКВД было расформировано, и на его базе создали три самостоятельные организации под названием СМЕРШ. Самая важная из них была создана в Наркомате обороны. Она называлась Главное управление контрразведки, и возглавлял её комиссар госбезопасности 2-го ранга Виктор Абакумов.

СМЕРШ имел право арестовывать подозрительных лиц и проводить расследования, но не имел права выносить приговоры и приводить в исполнение смертные приговоры. Историки считают, что это положение не всегда соблюдалось, и оперативники СМЕРШа часто устраняли подозрительных лиц без суда и следствия.

В мае 1946 года все три организации СМЕРШ были расформированы. Официально это объяснялось исчерпанием их функций, поскольку война закончилась и все подозрительные лица прошли "фильтрацию".

Мнение о том, что после смерти Сталина был нанесён конкретный удар по бывшему "Смершу", не подтверждается фактами. Между тем, репрессии против некоторых ключевых лидеров "Смерша" были начаты ещё при Сталине.

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