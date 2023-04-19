Тайна московского метро: на станции "Динамо" проводили ядерные эксперименты

4:35 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

За несколько месяцев до начала Великой Отечественной войны в московском метро действительно проводились ядерные испытания. Инициаторами экспериментов были ученики известного физика Игоря Курчатова. В определённом смысле эти испытания в метро стали первыми предвестниками атомной бомбы.

Необходимость строительства станции метро "Динамо", как вы уже догадались, была вызвана наличием одноимённого стадиона. Как пишут И. А. Кусый и Л. М. Наумов в издании "Московский метрополитен", стадион "Динамо" в то время уже вмещал около 25 тысяч зрителей и был крупнейшим спортивным сооружением в столице. Новая станция была рассчитана на такое количество зрителей, поэтому неудивительно, что планировалось построить 2 надземных вестибюля по проекту лауреата Сталинской премии Дмитрия Чечулина, чтобы вместить всех желающих.

По проекту Чечулина интерьер станции "Динамо", которая была открыта в сентябре 1938 года, был выполнен в античном стиле и украшен рельефами и фарфоровыми медальонами с изображением спортсменов. Но посетителей впечатлял не только декор станции. Как утверждает Матвей Гречко, автор книги "Секретное метро Москвы. Новые данные", глубина, на которой расположена станция, составляет 40 метров. В то время это была самая глубокая станция метро, поэтому её и выбрали для проведения ядерных испытаний.

Инициаторами эксперимента были Георгий Флёров и Константин Петржак, ученики Игоря Курчатова, "отца" советской атомной бомбы. Как пишут Вера и Виль Дорофеевы в своей публикации "Сто лет восхождения", в то время Флёров и Петржак изучали уран и подозревали, что нестабильные ядра этого химического элемента способны к самопроизвольному распаду. Но учёные не могли проверить свою гипотезу, поскольку нейтроны, содержащиеся в почти вездесущем космическом излучении, могли испортить эксперимент. Невозможно было определить, распались ли ядра урана сами по себе или под воздействием внешних факторов.

Чтобы избежать космического вмешательства, Флёров и Петржак решили проводить исследования глубоко под землёй. Идеальным местом для этого стала станция "Динамо". Как утверждает Максим Калашников, автор книги "Против течения. Россия, обречённая на успех", в 1940 году Георгий Николаевич и Константин Антонович поселились в кабинете начальника станции метро. Кстати, во время испытаний станция не закрывалась. Тысячи людей посещали её каждый день, и никто из них не подозревал, что в служебных помещениях физики "экспериментируют" с ураном.

Георгий Флёров и Константин Петржак были первыми в мире учёными, открывшими явление спонтанного деления урана. В сентябре 1940 года их статья под названием "Спонтанное деление урана" была опубликована в журнале "Экспериментальная и теоретическая физика". Сенсационная находка подтверждала возможность создания атомной бомбы. Но известные специалисты того времени уверяли всех, что говорить о чём-либо подобном преждевременно.

Но молодые учёные Флёров и Петржак считали иначе. По словам автора книги "Тайны ушедшего века: Власть, ссоры, подоплёка" Николая Зеньковича, в 1941 году, когда Флёров находился на передовой, он написал письмо Сталину, в котором подчеёркивал необходимость создания атомной бомбы.

В то время немцы стояли у ворот Москвы, и никто не был способен думать о чём-то другом. Но Георгий Николаевич проявил удивительную настойчивость и на следующий год отправил вождю ещё одно послание. На этот раз предложение Флёрова было воспринято всерьёз. В августе 1942 года физик был отозван с фронта в Академию наук. Примерно в это же время, как отмечается в книге "Сталин: Верховный главнокомандующий Великой Победы" Юрия Емельянова, по личному распоряжению Сталина была организована лаборатория № 2 по атомным проблемам, руководителем которой был назначен Игорь Курчатов.

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История создания советской атомной бомбы