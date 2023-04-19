Поддубный на волоске от смерти: русского силача едва не расстреляли

3:13 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Одна из самых запоминающихся сцен в фильме "Поддубный" — та, где русский борец приносит свои награды в ломбард, которым заведует американский еврей. Спортсмен надеется продать их, чтобы выручить деньги на билет на пароход, но за кубки и пояса ему предлагают лишь гроши. Интересно, что в реальной жизни у Ивана Поддубного были сложные отношения с евреями, что могло привести к его аресту и казни Одесской ЧК, где его обвинили в причастности к антисемитскому насилию.

Во время Гражданской войны в России Поддубный продолжал выступать в цирках на юге России и в начале 1920 года оказался в Одессе. Портовый город, известный как "еврейская столица", по сути, контролировался меньшинством, составлявшим 40% населения. Одесскую ЧК возглавлял Борис Юзефович-Северный, который безжалостно казнил врагов советской власти и преступников. Он также был грозным противником антисемитов. Оперативники ЧК арестовывали всех, кто имел отношение к враждебным действиям против евреев.

Однажды агенты ЧК пришли в цирк, где выступал Поддубный, вооружённые доказательствами того, что борец якобы причастен к организации и участию в антисемитском насилии. Недолго думая, следователи приговорили знаменитого спортсмена к смертной казни через расстрел.

Для кого-то другого это был бы конец истории. Но Иван Поддубный был предметом гордости для России, и его фигура была широко известна. Многие агенты ЧК были поклонниками цирковой борьбы. Более того, казнь Поддубного стала бы благом для белой пропаганды. Поэтому дело "короля борцов" расследовалось более тщательно, и это принесло свои плоды.

Выяснилось, что Поддубный на самом деле не был причастен к насилию. Виновным оказался другой борец с похожей фамилией — Поддубов. В результате легендарный спортсмен был освобождён. Что касается Поддубова, то он уже был недосягаем для одесской ЧК, поскольку бежал за границу с белогвардейцами.

Похоже, что обвинение в антисемитизме против Поддубного могло возникнуть только по недоразумению. Иван Максимович с детства жил рядом с евреями. В Богодуховке, селе, где родился будущий силач, было еврейское население, владевшее лавками и трактирами. Запорожские казаки, предки Поддубного, не питали никакой вражды к евреям и не могли выжить без еврейской торговли и их деловой хватки. Неслучайно в повести Гоголя "Тарас Бульба" предприимчивый Янкель хвастается:

"Я везу всё необходимое для казаков и доставлю всю провизию по такой низкой цене, по какой ещё ни один еврей не продавал".

Ещё одним аргументом в пользу того, что Иван Максимович не страдал от национальных предрассудков, является его благородное поведение во время Второй мировой войны. Поддубный отказался сотрудничать с нацистами, хотя работал маркером в бильярдной в Ейске, где часто бывали немецкие офицеры.

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Иван Поддубный. Кинохроника в цвете. 1912 г.