Тайна, покрытая мраком: как затонула советская подлодка "Декабрист"

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Подводная лодка "Декабрист" затонула в Мотовском заливе в ноябре 1940 года, и причины её гибели неизвестны до сих пор. Эксперты выдвинули множество гипотез относительно исчезновения подводной лодки.

Подводная лодка Д-1, известная как "Декабрист", была первой советской подводной лодкой и первой в серии из шести подводных лодок, носивших революционные названия от "Народовольца" до "Якобинца".

Серия подводных лодок типа "Декабрист" была заложена 5 марта 1927 года. Д-1 была спроектирована в конструкторском бюро, которым в то время руководил конструктор Б. М. Малинин. Правительство настолько "ревностно" относилось к подобным военным проектам, что когда в 1930 году начались ходовые испытания подводной лодки, инженеров и конструкторов Б. М. Малинина, Е. Е. Крюгера и С. А. Базилевского репрессировали, обвинив их во враждебной деятельности.

В том же году Д-1 вошла в состав ВМФ Балтийского моря. В 1930-е годы подводная лодка, в том числе после ремонта и некоторой модернизации, совершила несколько дальних походов в Белое море, к архипелагу Новая Земля и мысу Нордкапп. Во время советско-финской войны "Декабрист" выполнил три боевых задания в районе норвежского портового города Вардё. Согласно публикации Александра Окорокова "Сборник объектов подводного культурного наследия России", в результате выполнения этих заданий командир подводной лодки Ф. М. Елтышев был награждён орденом Боевого Красного Знамени, а воентехник С. П. Белов и моторист В. С. Федотов — орденами Красной Звезды.

В марте 1940 года закончилась Зимняя война, а 13 ноября того же года подводная лодка "Декабрист" вышла на учебное задание по проведению торпедной атаки на корабль. Для выполнения задания была выделена плавбаза "Умба". В 8:55 утра подводная лодка покинула главную базу в Полярном и взяла курс на Мотовский залив. В 13:26 командир Д-1 по радиосвязи доложил о готовности к началу учений. Учебная задача была успешно выполнена, и "Умба" вернулась на базу. Но после этого сообщений с "Декабриста" больше не поступало, хотя в 13:45 были замечены движения его перископа. Вечером подводная лодка должна была принять участие в запланированном сеансе связи, но не сделала этого.

Начались поисковые работы, в которых участвовали самолёт МБР-2, траулеры и спасательный буксир "Память Руслана". На место происшествия прибыли члены специальной комиссии во главе со вторым заместителем народного комиссара по судостроению Львом Галлером. В районе затопления "Декабриста" были обнаружены большие пятна топлива, пробка и фрагменты пробковой изоляции. С помощью металлоискателей были также выявлены места большого скопления металла. Но 26 ноября 1940 года все поисковые работы на подводной лодке были прекращены. Комиссия пришла к выводу, что "Декабрист" погиб из-за разрушения прочного корпуса в результате погружения за пределы максимальной глубины.

Для того, чтобы установить первопричину гибели подводной лодки, необходимо было поднять её на поверхность. Поэтому экспертам оставалось только строить предположения. Затопление "Декабриста" на глубине ниже максимальной могло произойти из-за технической неисправности или ошибки экипажа. Адмирал Арсений Головко писал, что существует множество версий. Одни считали, что в Мотовском заливе находилась другая подводная лодка, которая потопила советскую субмарину. Другие были убеждены, что кто-то поставил в заливе мины, на одной из которых подорвался "Декабрист". Д-1 также могла быть случайно протаранена немецким кораблём, вышедшим из базы Норд.

Саму подводную лодку долгое время не могли найти. Дело в том, что маленький Мотовский залив имеет относительно большие глубины и сложный рельеф дна, поэтому обломки "Декабриста" могли "спрятаться" в глубоких расщелинах, а учитывая сильные течения, можно было предположить, что субмарину быстро занесло песком и илом.

Только в 2018 году некоторые российские СМИ сообщили, что "Декабрист" был найден на том же месте, в Мотовском заливе, и на месте гибели подлодки прошли соответствующие траурные мероприятия. Однако, по официальным данным, никаких работ по обследованию места гибели подводной лодки не проводилось, поэтому причины катастрофы остались загадкой.

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Только История: подводные лодки типа "Декабрист"