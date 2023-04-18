Александр Солженицын был арестован незадолго до победы на фронте, когда он служил под началом полковника Захара Георгиевича Травкина, который был его командиром. Травкин сыграл решающую роль и помог Солженицыну избежать расстрела, несмотря на серьёзные обвинения, которые были против него выдвинуты.
Александр Смыкалин, автор публикации "Преследование корреспонденции и почтовой военной цензуры в России и СССР", называет Александра Солженицына жертвой преследования на фронте во время Великой Отечественной войны.
Солженицын был арестован в начале февраля 1945 года за неодобрительные и ироничные высказывания о Сталине. Своими мыслями о вожде он поделился с другом Николаем Виткевичем. Эти письма, как и все остальные, проверяла военная цензура, подчинявшаяся специальным отделам НКВД.
Неудивительно, что вскоре Солженицын был арестован. По словам Вячеслава Звягинцева, автора книги "Инакомыслие в Красной Армии", это произошло в штабе 68-й Севско-Режицкой бригады в Восточной Пруссии. Командир Солженицына, тогда полковник Захар Георгиевич Травкин, присутствовал при его аресте. Согласно рассказу самого Солженицына в его книге "Архипелаг ГУЛАГ", Травкин, полностью осознавая происходящее, протянул руку своему бывшему подчинённому и сказал:
"Желаю вам счастья, капитан!"
Хотя многие люди пытались помочь Солженицыну, включая полковника, который предложил пожать ему руку, маловероятно, что какие-либо из этих действий спасли бы Александра от казни. Но Захар Травкин поступил гораздо смелее: он отказался подписать фальшивую характеристику Солженицына, созданную чиновниками. По словам Жоржа Нивата, автора книги "Солженицын", Травкин позже предоставил Солженицыну правдивую характеристику, в которой говорилось, что Александр был дисциплинированным, требовательным и проявил героизм на поле боя.
Олег Смыслов, автор книги "Окопная правда войны", считает эту характеристику правдивой, в отличие от Марка Дейча, написавшего книгу "Клио в багровых тонах: Солженицын и евреи". Хотя Дейч не отрицает того факта, что Солженицын вывел солдат из опасной ситуации и спас технику, о чём Травкин также упоминает в характеристике, он считает, что это единственный случай, когда Солженицын проявил самоотверженность. В отличие от него, Смыслов утверждает, что Солженицын неоднократно проявлял храбрость, что было отмечено получением им ордена в звании капитана.
Характеристика Травкина, вероятно, сыграла значительную роль в дальнейшей судьбе Солженицына. Как сообщается в публикации "История русской литературы XX — начала XXI века" (составитель и редактор профессор В. И. Коровин), Александр Исаевич был осуждён по 58-й статье Уголовного кодекса ("Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти") и приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. По этой статье писатель мог быть приговорён к ещё более суровому наказанию, причём некоторые положения допускали смертную казнь для подсудимого. Но необходимо было учесть военные заслуги, перечисленные в характеристике Солженицына.
Поэтому Александр Исаевич остался жив и умер в почтенном возрасте. А Захар Георгиевич Травкин остался невредим. Спаситель Солженицына встретил победу уже в чине генерала. И это неудивительно: Травкин никогда не прятался за чужие спины. В середине войны он был тяжело ранен, но вернулся в строй и получил несколько наград, в том числе орден Красного Знамени, орден Кутузова 2-й степени, орден Суворова 2-й степени и орден Ленина. После окончания Великой Отечественной войны Травкин продолжал служить Родине до 1962 года, когда вышел на пенсию.
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