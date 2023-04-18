Человек, который спас Солженицына от расстрела: кем был Захар Травкин

4:18 Your browser does not support the audio element. Наследие Советское наследие

Александр Солженицын был арестован незадолго до победы на фронте, когда он служил под началом полковника Захара Георгиевича Травкина, который был его командиром. Травкин сыграл решающую роль и помог Солженицыну избежать расстрела, несмотря на серьёзные обвинения, которые были против него выдвинуты.

Александр Смыкалин, автор публикации "Преследование корреспонденции и почтовой военной цензуры в России и СССР", называет Александра Солженицына жертвой преследования на фронте во время Великой Отечественной войны.

Солженицын был арестован в начале февраля 1945 года за неодобрительные и ироничные высказывания о Сталине. Своими мыслями о вожде он поделился с другом Николаем Виткевичем. Эти письма, как и все остальные, проверяла военная цензура, подчинявшаяся специальным отделам НКВД.

Неудивительно, что вскоре Солженицын был арестован. По словам Вячеслава Звягинцева, автора книги "Инакомыслие в Красной Армии", это произошло в штабе 68-й Севско-Режицкой бригады в Восточной Пруссии. Командир Солженицына, тогда полковник Захар Георгиевич Травкин, присутствовал при его аресте. Согласно рассказу самого Солженицына в его книге "Архипелаг ГУЛАГ", Травкин, полностью осознавая происходящее, протянул руку своему бывшему подчинённому и сказал:

"Желаю вам счастья, капитан!"

Хотя многие люди пытались помочь Солженицыну, включая полковника, который предложил пожать ему руку, маловероятно, что какие-либо из этих действий спасли бы Александра от казни. Но Захар Травкин поступил гораздо смелее: он отказался подписать фальшивую характеристику Солженицына, созданную чиновниками. По словам Жоржа Нивата, автора книги "Солженицын", Травкин позже предоставил Солженицыну правдивую характеристику, в которой говорилось, что Александр был дисциплинированным, требовательным и проявил героизм на поле боя.

Олег Смыслов, автор книги "Окопная правда войны", считает эту характеристику правдивой, в отличие от Марка Дейча, написавшего книгу "Клио в багровых тонах: Солженицын и евреи". Хотя Дейч не отрицает того факта, что Солженицын вывел солдат из опасной ситуации и спас технику, о чём Травкин также упоминает в характеристике, он считает, что это единственный случай, когда Солженицын проявил самоотверженность. В отличие от него, Смыслов утверждает, что Солженицын неоднократно проявлял храбрость, что было отмечено получением им ордена в звании капитана.

Характеристика Травкина, вероятно, сыграла значительную роль в дальнейшей судьбе Солженицына. Как сообщается в публикации "История русской литературы XX — начала XXI века" (составитель и редактор профессор В. И. Коровин), Александр Исаевич был осуждён по 58-й статье Уголовного кодекса ("Пропаганда или агитация, содержащая призыв к свержению, подрыву или ослаблению Советской власти") и приговорён к 8 годам исправительно-трудовых лагерей. По этой статье писатель мог быть приговорён к ещё более суровому наказанию, причём некоторые положения допускали смертную казнь для подсудимого. Но необходимо было учесть военные заслуги, перечисленные в характеристике Солженицына.

Поэтому Александр Исаевич остался жив и умер в почтенном возрасте. А Захар Георгиевич Травкин остался невредим. Спаситель Солженицына встретил победу уже в чине генерала. И это неудивительно: Травкин никогда не прятался за чужие спины. В середине войны он был тяжело ранен, но вернулся в строй и получил несколько наград, в том числе орден Красного Знамени, орден Кутузова 2-й степени, орден Суворова 2-й степени и орден Ленина. После окончания Великой Отечественной войны Травкин продолжал служить Родине до 1962 года, когда вышел на пенсию.

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Биография Солженицына, интересные факты из жизни