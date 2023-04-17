Он оправдал доверие Дзержинского: история первого советского шпиона

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Георгия Лафара часто называют "первым советским шпионом", хотя по духу он был скорее авантюристом. В бурные годы Гражданской войны французский чекист, известный как "Шарль", успешно раскрывал секреты союзного командования в Одессе, но в итоге потерпел неудачу.

Георгий Георгиевич Лафар родился в 1894 году в семье инженеров-оружейников из Сестрорецка. Его предки происходили из Франции и принадлежали к тому же знаменитому дворянскому роду де ла Фер, к которому, по словам Александра Дюма, принадлежал один из "трёх мушкетеров" — Атос.

До революции Георгий Лафар учился в Париже на модельщика (специалиста по созданию форм для литейного производства), работал на Сестрорецком заводе, а во время Первой мировой войны трудился в конторе по распределению французского оружия для русской армии.

В декабре 1917 года он предложил свои услуги ВЧК. Молодой француз, знавший три иностранных языка (французский, итальянский и немецкий), стал ценным сотрудником для ведомства Дзержинского. Сразу же став председателем банковского подотдела Управления по борьбе с контрреволюцией, Лафар принял участие в расследовании "дела Локхарта", когда посланников союзников обвинили в заговоре против советской власти. Дзержинский даже включил Лафара в состав Коллегии ВЧК — высшего органа разведывательного ведомства. В декабре 1918 года по инициативе Якова Петерса Лафар был направлен в "белую" Одессу, где в то время хозяйничали французы.

В Одессу агент ЧК прибыл под именем Жорж Делафар. Ему удалось устроиться переводчиком к полковнику Анри Фрейденбергу в штаб войск интервенции. Под видом "маркиза-литератора" Лафар собирал информацию о стратегических планах французского командования, общаясь при этом в высших кругах одесского общества. Во время своей миссии он отправил в "центр" четыре разведывательных отчёта, но только два из них были получены.

Согласно одному из донесений Лафара, ему удалось завербовать известную актрису Веру Холодную, которая официально поддерживала Белую армию и жертвовала свои концертные гонорары армии Деникина. Шпион описывал Холодную как "милую, несколько инфантильную девушку, обременённую славой". Лафер интересовался Холодной как объектом страсти полковника Фрейденберга. Через её постель он надеялся выведать военные секреты. Есть сведения, что после того, как Лафер сблизился с Фрейденбергом с помощью актрисы, он подкупил его, чтобы войска интервентов покинули Россию, что и произошло через несколько месяцев.

Обстоятельства смерти Георгия Лафара окутаны тайной. Существует несколько версий того, что с ним произошло. Считается, что контрразведка Добровольческой армии заинтересовалась "Шарлем" (Лафаром) после перехвата одного из сообщений об "эксплуатации" Веры Холодной. Белые поняли, что имеют дело с опасным шпионом, способным повлиять на действия их союзников. Им не составило труда вычислить в окружении Холодной человека, владеющего французским языком, и установить за ним наблюдение. Сама Вера Холодная внезапно умерла в феврале 1919 года, и некоторые считают, что она была отравлена белыми.

Писатель Лев Никулин утверждал, что Геогий Лафар не был бы пойман, если бы не пошёл в театр посмотреть выступление танцовщицы, которой он интересовался ещё в Москве. Артисты, знавшие, что Лафар — агент ЧК, сдали его белым.

После захвата белогвардейцами в апреле 1919 года Георгий Лафар был либо расстрелян, либо утонул в порту. Его смерть ярко описана в повести Алексея Толстого "Приключения Невзорова, или Ибикус", где Лафар изображён как "граф Шамборен". После того, как большевики захватили Одессу, они обыскали дно порта в поисках тел утопленников. Но тело Лафара не было найдено.

Существует также версия, что деникинцы вывезли захваченного шпиона в Константинополь, где он, скорее всего, был казнён в мае 1919 года. Даже если Лафару удалось выжить, он больше никогда не вступал в контакт с советскими спецслужбами.

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