Российский "Бермудский треугольник": Цемесская бухта стала обителем паранормальных явлений

2:27 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Цемесская бухта, расположенная недалеко от Новороссийского порта, считается одним из самых коварных мест на Черноморском побережье.

Здесь регулярно происходят не только необъяснимые происшествия, но и настоящие трагедии, в результате которых погибло множество людей. Учёные так и не смогли дать точного объяснения, почему самый оживлённый порт на Черноморском побережье России "притягивает" к себе катастрофы.

Залив назван в честь реки Цемес, которая в него впадает. Река никогда не замерзает, а её глубина около 27 метров позволяет заходить в неё крупным океанским судам.

Цемесская бухта упоминается в древнегреческих мифах как бухта лестригонов, где гигантские лестригоны топили все входившие в бухту корабли и съедали находившихся на борту людей. Согласно информации издания "Русская семерка", турецкие корабли массово тонули в бухте во времена, когда на месте будущего Новороссийска находилась крепость Суджук-Кале. В бухте до сих пор периодически происходят трагедии и загадочные происшествия.

В 1982 году на военном корабле Черноморского флота в Цемесской бухте внезапно остановились все часы. В мае 1997 года произошла авария на морском терминале "Шехарис" из-за разрыва трубопровода в "проклятом месте". По консервативным оценкам, вылилось около 100 тонн нефти, тогда как нефтяники утверждали, что потеряли 386 тонн. Некоторые люди приписывают аварию воле могущественных сил.

Одна из самых известных трагедий произошла в Цемесской бухте в 1986 году, когда затонул пассажирский пароход "Адмирал Нахимов", унеся жизни 423 человек, причём многие тела так и не были найдены. Эксперты до сих пор спорят о причинах столкновения между "Адмиралом Нахимовым" и балкером "Пётр Васев". Одни считают, что пьяный капитан "Васева" несёт полную ответственность за эту трагедию, другие полагают, что аварии предшествовало появление корабля-призрака.

По мнению некоторых экспертов, гравитационные и электромагнитные аномалии являются главными виновниками необъяснимых происшествий и катастроф в Цемесской бухте.

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