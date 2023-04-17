Позор французского флота: Горацио Нельсон заставил ликовать всю Англию

3:25 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Событием, закрепившим за Горацио Нельсоном репутацию одного из самых знаменитых флотоводцев в истории, стало сражение, произошедшее 1 августа 1798 года.

Расположившись на тщательно выбранной оборонительной позиции, французские корабли стояли на якоре в линию через залив Абукир на побережье Египта, недалеко от Розеттского устья Нила, и были защищены отмелями и береговой батареей на острове. После нескольких недель поисков в Средиземном море Нельсон, наконец, обнаружил французский флот.

В возрасте тридцати девяти лет контр-адмирал сэр Горацио Нельсон обладал беспрецедентными способностями, когда дело касалось вдохновения подчинённых, быстрого принятия решений и использования возможностей. Когда британский флот приблизился к заливу Абукир с северо-запада около 17:30, а французский командующий предполагал, что они не будут атаковать так поздно, четырнадцать линкоров Нельсона разделились на две группы.

Одна группа плыла вдоль внешней стороны французской линии, а другая, возглавляемая капитаном Худом на "Ревностном" и капитаном Фоули на "Голиафе", пробралась через узкую щель между передовым французским кораблём и берегом. Этот неожиданный и нестандартный манёвр застал французов врасплох, и они были атакованы одновременно с двух сторон с близкого расстояния, что оказалось очень эффективным решением. Хотя "Куллоден" сел на мель, тринадцать других английских кораблей одолели первые восемь французских.

В 6:28 вечера в воздухе раздались звуки выстрелов — началось сражение. К 7 часам вечера наступила ночь, окутавшая английские корабли темнотой.

Французский флагманский корабль L'Orient, вооружённый 120 орудиями, произвёл обстрел, в результате которого "Беллерофон" под командованием капитана Дарби был выведен из строя, а сам корабль почти разбит. Несмотря на неудачу, британские корабли продолжили атаку, и вскоре после девяти часов французский корабль загорелся. В 10:05 он взорвался, а вскоре после этого сдались ещё шесть французских линкоров. Только двум французским линейным кораблям и двум фрегатам удалось спастись.

Во время сражения Нельсон, командовавший "Вэнгардом", был ранен в лоб осколком, который временно ослепил его, закрыв лоскутом кожи единственный хороший глаз. Корабельный хирург быстро зашил рану, и Нельсон возобновил командование.

15-го числа Нельсон отправил шесть захваченных вражеских кораблей вместе с семью своими в Гибралтар. Затем он отплыл в Неаполь, где позже встретится с леди Гамильтон. Весть о победе была отпразднована по всей Англии, и Нельсон был возведён в пэры как барон Нельсон Нильский. Парламент назначил ему пенсию, а Ост-Индская компания подарила 10 000 фунтов стерлингов (что сегодня эквивалентно примерно 5 миллионам фунтов стерлингов). Армия Наполеона, застрявшая в Египте и отрезанная от Франции, в конце концов, была вынуждена капитулировать, что помешало французским планам по колонизации Индии.

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1798 год История Абукирской битвы .флот Наполеона против Британского флота .