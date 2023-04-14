Своё падение Польша предсказала вековой политикой

6:13 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

В то время, когда Россия при Екатерине II объединялась, польское королевство разваливалось. Главной причиной тому, как и впоследствии, была неосторожная и бездумная ставка на Западную Европу.

Польские политики всегда пытались въехать в рай на чужом горбу. Сначала была Франция, которая успешно кинула Польшу в 1939 году, потом — ставка на Гитлера, за счёт которого поляки пытались "срубить" завоёванные немцами территории. После 1945 года также благосклонно был принят и товарищ Сталин, давший Польше большие территории за счёт тех же немцев. После развала СССР, понятно, приоритеты изменились, и новая польская власть, на фоне ослабления постсоветской России, сделала ставку на более сильную фигуру — США. Соответственно, заняв и русофобскую позицию и запамятав, что когда-то входила в состав не только Российской империи, но и Пруссии и Австро-Венгрии.

Речь Посполитая всегда была для Запада корчмой

Говоря о падении Польши пару веков назад, историки справедливо отмечали:

"Если жизнь какого-либо государственного организма не сообразуется слишком долго с обстоятельствами, для него наступает критический период. А при недостаточности жизненных сил, катится по наклонной, пока не падает окончательно".

И здесь дело не только в набитой многими историками оскомине о шляхетском "вето", которое они, как казаки на кругу, объявляли: "любо — нелюбо". А в главной политической линии, которую выбирали или король (нередко — иностранец), или церковные иерархи католической церкви, не рассчитывая или преувеличивая внутренние силы страны: экономику, армию. Как говорили у нас, "на бога надейся, а сам не плошай".

Надежда на внешнюю помощь чаще всего заканчивалась для поляков большими потерями и смешками бывших союзников. Как когда-то в Вене в 1683 году, которую поляки смогли защитить большими для себя потерями, сняв осаду турок. Австрийцы всю победу приписали себе, а вместо отдыха и лечения раненых поляков просто выкинули их из города. Сам австрийский император не погнушался отобрать все ценные трофеи у поляков, забыв, что ещё недавно истерично взывал о помощи. Но жизнь так ничему польских политиков и не научила, приведя страну к очевидному впоследствии распаду.

На дворе XVIII век. Царь Пётр сделал великую армию в России, идут баталии в Европе первоклассных армий Англии, Франции, Пруссии. Но в Польше так и не нашли время на обустройство регулярной армии. Даже накануне своего первого раздела. Европейские наёмники воюют за деньги, а в случае поражения — бегут первыми. Дворянская конница, чаще всего иррегулярная, опирается на тактику прошлых веков и не отличается ни дисциплиной, ни вооружением. Королевская армия весьма малочисленна и состоит в основном из немцев.

Думая о будущем страны, надо помнить на какую национальную составляющую мы можем опереться в трудную минуту. В годы описываемых событий немало русских проживало на территории тогдашней Речи Посполитой. И драться "во имя общего блага Отчизны" они не хотели. Ведь были свежи воспоминания жёсткого присоединения православных к католической униатской церкви и соответственно гонений всякого рода на русское православное население.

"Натиск на восток" обошёлся полякам слишком дорого

Поляки любят вспоминать об унии прошлых веков, когда они "объединили под своим крылом" и создали польско-литовско-русское государство. Это было бы неплохо, на первый взгляд, перед надвигающимся вторжением немецких государств и орденов всех оттенков. Но поляки спасовали, бросив на произвол судьбы западных славян и сделав первые шаги к своему падению. И по наущению Запада предпочли сделать "дранг нах остен", учитывая, что рядом неприбранная "украйна" и ещё неокрепшее русское государство.

Здесь также стоит упомянуть, что Польша в германо-романском мире никогда не пользовалась уважением. Соседи смотрели на неё, как на своё поприще, которое утверждало их влияние, а также как на постоялый двор, в котором может остановиться каждый и хозяйничать, если у него есть сила.

После семилетней войны усиливается Пруссия и стремится прибрать к рукам западные земли Польши. Мол, черезполосица какая-то. Также проявила аппетит и Австрия. Понятно, что и Россия согласилась вернуть назад свои исконно русские земли. В Польше готовятся в 1763 году очередные выборы короля, а Россия готовит 25-тысячный корпус. По настоянию русского посла в Варшаве полякам пришлось уравнять в правах православных с католиками, что вызвало возмущение у иерархов польской католической церкви. "Барская конфедерация" шляхты, надеясь на поддержку Франции, ничего не получила. Влезшая не туда Турция была разбита русскими. Приближалась агония польского шовинизма.

В 1772 году Австрия, Пруссия и Россия подписывают "секретную" конвенцию о первом разделе Польши. Интересно, что Европа тогда не стала об этом много шуметь, как потом вокруг пакта "Молотова-Риббентропа". А потом были второй, третий и другие разделы. Но и здесь, как обычно, российские дипломаты подкачали.

Есть немало высказываний русских историков прошлого о том, что вместо того, чтобы присоединять когда-то русские земли на западе России, мы взяли под своё крыло чуждое нам прозападное, уже униатское население. Зато австрийцы подмяли под себя православное русское население без послабления в плане вероисповедания.

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