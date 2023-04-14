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Олег Логинов

Место, населённое дикарями и красивыми женщинами: как была открыта Бразилия в 15 веке

3:57
Наследие » Мир

Освоение Бразилии стало важным событием в создании португальской торговой империи.

Место, населённое дикарями и красивыми женщинами: как была открыта Бразилия в 15 веке

За неполное столетие португальцы распространили своё господство на четыре континента. В начале XV века они уже основали прибрежные станции в Западной Африке. В 1499 году Васко да Гама совершил путешествие в Индию, которое принесло ему большое признание. В следующем году король Португалии Мануэл I отправил в Индию ещё одну экспедицию, состоявшую из 13 кораблей и 1200 человек. Поскольку да Гама был измотан предыдущим путешествием, командование экспедицией было поручено Педру Алварешу Кабралу, доверенному придворному. В то время Кабралу было около тридцати лет.

Флот покинул Тежу после торжественной мессы в Лиссабоне в начале марта. Португальцы плыли на юго-запад мимо африканского побережья, а затем повернули в Атлантику, чтобы воспользоваться преимуществами преобладающих ветров и течений. Корабли Кабрала, очевидно, отнесло дальше на запад, чем предполагалось, и они случайно наткнулись на Бразилию.

Это общепринятая версия событий, хотя есть предположения, что португальские исследователи тайно достигли побережья Южной Америки раньше, и что открытие Кабрала не было случайным. Как бы то ни было, очевидно, что Америку открыли бы рано или поздно, даже если бы Христофор Колумб не переплыл голубой океан в 1492 году.

Как указывает издание "History today", Кабрал и его команда заметили побережье Монте-Паскуаль и в течение трёх дней плыли на север, чтобы найти подходящее место для высадки в районе нынешнего Порто-Сегуро. 21 апреля разведывательная группа сошла на берег, а основная высадка была произведена на следующий день. Кабрал предъявил права на эту землю для Португалии и установил крест, который ознаменовал собой христианское богослужение. Территория отошла к Португалии по Тордесильясскому договору 1494 года, который установил демаркационную линию и разделил мир между Португалией и Испанией.

Когда в 1500 году португальский исследователь Педру Алварес Кабрал прибыл на берега нынешней Бразилии, он столкнулся с местным индейским населением, которое всё ещё жило как охотники-собиратели и рыболовы Каменного века. Хотя мысли туземцев о приезжих остаются недокументированными, официальный писец экспедиции, Перо Ваз да Каминья, отправил письмо королю Мануэлю, которое считается свидетельством о рождении Бразилии. В нём Каминья описал землю, кишащую плодородием и населённую дикими, голыми дикарями. Мужчины-воины раскрашивали свои тела яркими красными и чёрными четвертинками, а женщины были привлекательны.

Кабрал и его команда пробыли здесь восемь дней, после чего отправились в обратный путь через Атлантику, обогнули мыс Доброй Надежды и в конце концов достигли Каликута на западном побережье Индии.

Два ссыльных преступника, известных как дегредадос, были оставлены и стали отцами первых метисов Бразилии, которые со временем превысили численность индейцев. Последующая экспедиция в 1501 году под руководством Гонсало Коэльо, о которой писал Америго Веспуччи, исследовала около 3000 км побережья Бразилии, проложив путь для будущих португальских поселений.

Несмотря на свой вклад, Кабрал не получил никакой дальнейшей работы и удалился в своё загородное поместье, где оставался до самой смерти в 1520 году.

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Кабрал. Открытие Бразилии
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы история испания бразилия культура португалия путешествия
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