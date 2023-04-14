Хитрый план сработал: как было образовано Прусское королевство в 1701 году

3:37 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Пруссия, которая со временем стала синонимом германского милитаризма и авторитаризма, возникла за пределами Германии.

Народ, известный на немецком языке как преуссены и живший на юго-восточном побережье Балтийского моря, изначально был славянами, тесно связанными с литовцами и латышами. В тринадцатом веке преуссены были завоеваны и насильно обращены в христианство рыцарями Тевтонского ордена, которые отклонились от своего предназначения в Святой земле. Для обработки земли были привезены немецкие крестьяне, и примерно к 1350 году большинство населения было германизировано.

В следующем веке поляки аннексировали часть Пруссии, оставив рыцарям Тевтонского ордена Восточную Пруссию. В то же время немцы завоевали Бранденбург на западе, и маркграфы Бранденбурга стали курфюрстами Священной Римской империи. И Бранденбург, и Восточная Пруссия в конечном итоге перешли под контроль семьи Гогенцоллернов, которая одержала верх над бранденбургскими потомственными дворянами, юнкерами, и начала путь к власти в Европе, который в конечном итоге привел к Первой мировой войне и отречению кайзера от престола в 1918 году.

Под правлением грозного Фридриха Вильгельма Бранденбургского, также известного как Великий курфюрст, с 1640 года до его смерти в 1688 году Бранденбург-Пруссия стала самым могущественным из северных немецких государств. Он создал эффективную армию и укрепил Берлин. Его сын, курфюрст Фридрих III (1657-1713), сильно отличался от своего отца. Известный в Берлине как "кривой Фриц" из-за несчастного случая в детстве, в результате которого получил искривление позвоночника и сгорбленную спину, он был очарован французской культурой и стремился взять корону в награду за помощь императору Леопольду I.

Бранденбург не мог иметь короля, поскольку был частью Священной Римской империи, так же как и Пруссия, часть которой находилась в Польше. В результате хитроумного решения Фридрих был торжественно коронован в Кенигсберге как Фридрих I, создав таким образом Прусское королевство со столицей в Берлине. С этого момента Бранденбург, хотя теоретически и являлся частью Германии и был подданным императора, практически рассматривался как часть Прусского королевства.

Фридрих I и его вторая жена, София Шарлотта Ганноверская, сестра Георга I Английского, превратили свой берлинский двор в миниатюрный Версаль, где основным языком был французский, а французский этикет был нормой. Король носил красные туфли на высоких каблуках и длинный парик, чтобы скрыть свой горб, и тратил много денег, подражая Людовику XIV. Художники и интеллектуалы были приглашены ко двору, и Берлин превратился в прекрасный город в стиле барокко.

Сын и преемник Фридриха, Фридрих Вильгельм I, превратил королевство в военную автократию, которая обеспечила Пруссии устойчивую репутацию. Он правил до 1740 года, а его сын, Фридрих Великий, использовал прусскую армию, чтобы утвердить Пруссию в качестве крупной европейской державы в XVIII веке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Краткая История Пруссии