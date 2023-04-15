Из США в Австралию: история золотой лихорадки 1851 года

4:08 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

В первые дни существования Австралии было найдено небольшое количество золота, но интерес к этому драгоценному металлу возрос лишь после калифорнийской золотой лихорадки 1849 года.

Эдвард Хаммонд Харгрейвс, грубый и смелый человек, получивший навыки старательской деятельности в Калифорнии, вернулся в Австралию и решил испытать свои новоприобретённые знания на практике. 12 февраля 1851 года, работая вместе с молодым парнем по имени Листер недалеко от Батерста в Новом Южном Уэльсе, Харгрейвс почувствовал, что его окружает золото.

Он наполнил кастрюлю гравийной землёй и высыпал её в ручей. "Вот оно!" — воскликнул Харгрейвс, обнаружив золото. Новость о его открытии быстро распространилась, а в апреле Листер и ещё один человек нашли "золотое" место неподалеку, в Йоркис-Корнер. Харгрейвс назвал его Офир, в честь легендарного золотоносного района в Ветхом Завете, и проявил имущественный интерес ко всему этому явлению.

Местная газета Bathurst Free Press предсказала "социальную революцию" в Австралии, которая не заставила себя долго ждать. К маю половина Сиднея уехала на золотые прииски, а в июле произошла сенсация, когда был найден самородок Керра, весивший целую сотню килограммов золота.

В августе сказочно богатые месторождения были обнаружены в хребте Буниньонг близ Балларата, штат Виктория. К концу года в путь отправились корабли, которые привезли золотоискателей из Великобритании, многие из них были корнуэльцами, шотландцами и ирландцами. Старатели также прибыли из Соединённых Штатов и Китая, а также из Германии и других стран. Даже молодые художники из лондонского братства прерафаэлитов подумывали о том, чтобы присоединиться к спешащим в Австралию.

Как сообщает издание "History today", когда старатели прибывали в Мельбурн или Джилонг, они, тяжело нагруженные своими вещами, походили на человекоподобных мулов. В их сумках лежали палатка, одеяла, инструменты, котелки для приготовления пищи и достаточное количество муки, чая и сахара для пропитания. Некоторые из них использовали тачки для перевозки своего снаряжения.

Поля были изрезаны раскопками, на каждой из которых лежала куча мусора, и усеяны палатками или хижинами из жердей и коры, в которых жили землекопы. На главной дороге виднелись грубые лавки, лачуги, где продавали спиртные напитки, и увеселительные залы, построенные из холста или бязи на деревянном каркасе. Цены на продукты питания и предметы первой необходимости взлетели до небывалых высот. В самых богатых районах были деревянные дома, гостиницы и танцевальные залы. Основными видами развлечений стали выпивка, азартные игры и танцы. Сценические шоу также были популярны, а манящий "танец паука" Лолы Монтес стал сенсацией на золотых приисках в 1853 году. Копатели, которые нашли золото, часто праздновали в барах и театрах Мельбурна, зажигая свои трубки пятифунтовыми купюрами и угощая всех выпивкой.

В течение десяти лет население Австралии удвоилось. Первыми прибывшими были в основном молодые люди в поисках быстрого богатства, а копательские работы стали нерегулируемыми и беспорядочными. Вскоре за старателями последовали деловые и профессиональные люди, торговцы и квалифицированные ремесленники, что изменило характер иммиграции в Австралию. Смелость, находчивость, дружелюбие, услужливость и хорошее настроение были теми чертами, которые ценились на золотых приисках, а социальная иерархия Старого Света была несущественной.

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Золотая лихорадка Австралии