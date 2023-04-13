Изобретение, изменившее жизнь домохозяек: история появления швейной машинки Зингер

3:51 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Айзек Мерритт Зингер был далеко не одиноким изобретателем, работавшим за закрытыми дверями. Он был эпатажным бизнесменом, оставившим свой след в истории Америки.

Хотя Зингер не изобрёл швейную машину, он произвёл революцию в этой отрасли, разработав первый эффективный и практичный аппарат, используя методы массового производства для его изготовления и внедрив систему покупки напрокат, которая изменила поведение потребителей.

Айзек родился в 1811 году в семье немецких иммигрантов в штате Верхний Нью-Йорк. Его детство было несчастливым, и он получил минимальное образование. Однако, несмотря на отсутствие образования, Айзек был хорошо сложенным, светловолосым и высоким человеком, который страстно любил театр. Он работал актёром, когда мог, и даже руководил собственной небольшой, но, к сожалению, неудачной гастрольной труппой. Когда он не играл, то брался за работу в качестве чернорабочего, плотника или механика и изобретал различные машины.

Когда в 1851 году Айзек работал в бостонской механической мастерской, ему дали починить швейную машинку. Всего за одиннадцать дней он создал лучшую версию машины и запатентовал её. Вместе с двумя сторонниками по имени Зибер и Фелпс он основал компанию I.M. Singer & Company для производства машинки. Айзек рекламировал своё изобретение, отправляясь с ним в турне, демонстрируя его на ярмарках и в арендованных залах, читая при этом "Песню о рубашке" Томаса Гуда, чтобы затронуть сердечные струны своей аудитории.

"Война за швейные машины" между конкурирующими владельцами патентов и производителями подошла к концу, и компания Зингера стала доминирующим игроком в отрасли. Зингер нанимал женщин для демонстрации своих машин, опровергая идею о том, что женщины слишком слабы или некомпетентны для их использования. Кроме того, система покупки в рассрочку Зингера оказалась значительным нововведением, а журнал Scientific American в 1850-х годах рассказывал о своеобразном психологическом феномене, когда покупатели предпочитали заплатить $100 ежемесячными платежами по $5, а не $50 сразу, даже если у них были деньги.

Как сообщает издание "History today", чтобы увеличить свою долю прибыли, Зингер безжалостно вытеснил Фелпса из компании и обманул Зибера, когда тот заболел. Зингер убедил его, что жить ему осталось недолго и он должен уладить свои семейные дела, продав свои акции Зингеру по бросовой цене.

Компания Зингера процветала на зарубежных рынках, став к 1860 году крупнейшим производителем швейных машин во всём мире. Однако, ссоры с женщинами и назойливые взгляды прессы стали слишком невыносимыми, что заставило Зингера искать убежище в Европе. Там, в 1863 году, он женился на своей второй жене, парижской содержательнице пансиона по имени Изабелла Бойер. Вместе у них родилось шестеро детей. В пятидесятилетнем возрасте Зингер обосновался в Англии и построил дом Oldway House в районе Пейгнтон в Южном Девоне в величественном стиле французского Ренессанса для себя и своей семьи. Зингер очень любил всех своих детей и всегда мечтал стать актёром. В доме у него даже был свой собственный театр, который он назвал "Вигвам". Зингер скончался в поместье в 1875 году в возрасте шестидесяти трёх лет.

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