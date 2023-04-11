Российский генерал, который помирил Кавказ и мог бы стать великим дипломатом

0:20 Your browser does not support the audio element. Наследие Россия

Россия в разные времена знала взлёты и падения. Когда-то к нам толпами ехали не только переселенцы из Европы, но и офицеры, прошедшие боевую подготовку в самых лучших европейских армиях. Таким был и венгерский дворянин Георгий Эммануэль.

Выходец из Черногории и Сербии, участник австро-французской войны на стороне Австрии, он уже в битве при Ландау в 1792 году получает тяжёлую штыковую рану в живот. Эммануэль выживает и становится офицером венгерской гвардии.

От Бородино до Парижа

Через два года Эммануэль уже в России, на одном из парадов, где царь Павел обращает внимание на молодого офицера в необычной форме. Разузнав всё о нём, Павел I определяет его в лейб-гусарский полк Его Величества.

В России Эммануэль не просиживает штаны в придворных кругах. Переведясь в драгуны, Георгий Арсеньевич получает своё новое имя, русское. Он совершает военные походы против французов в Пруссию в 1806–1807 годах, ранен в Пултусском сражении. Наиболее его подвиги отмечены после вторжения наполеоновских войск в Россию.

Новосёлки, Салтановка, Бородино — Эммануэль везде проявляет героизм. Также многим известна Лейпцигская битва ("Битва народов"), после которой Наполеон окончательно ретировался во Францию. Именно после этой битвы, на следующий день, с нашим генералом произошёл казус, который мог бы стоить ему и его сопровождающим жизни.

В одной из переделок Эммануэль со своим малочисленным конвоем оказался среди бегущих французских солдат и кирасиров, которые сопровождали наполеоновского генерала и дипломата Лористона. Только когда адъютант тихо на ухо сказал Эммануэлю: "Ваше превосходительство, мы окружены французами", генерал включил свою "пятую скорость" — смекалку и смелость. Он взял в плен Лористона и приказал его окружению сдаться. Также скоро ему сдаётся и батальон пехоты. Дабы не мозолить глаза неприятелю, Эммануэль приказывает пленным идти впереди.

Но и на этом русский генерал не успокаивается. Он продолжает драться до последнего дня войны с наполеоновской армией, открывая с боями дорогу на Париж всей Русской армии в 1814 году. В этот год он сам и его отряд под градом ядер занимает Монмартр и становится по правую руку от этой "горы".

Потом были годы армейской службы в драгунской дивизии. А в конце 1825 года по повелению нового царя Николая I Эммануэля назначают в состав верховного суда по делу декабристов. Бывших героев Бородино там было немало.

"Кавказ подо мною"

В 1826 году генерал-лейтенанта Эммануэля назначают начальником Кавказской армии. Надо отметить, в весьма неблагоприятное время для русских на Кавказе.

Персия готовится к войне против русских, восстановив мусульман по левой линии границы.

Наследник шаха Абаз-Мирза науськивает замиренных аварцев.

Турция, забыв трения с Персией, восстанавливает мусульман по правую линию границы.

Всё это усугубляет чрезвычайная протяжённость погранлинии при недостаточном количестве войск с нашей стороны. Удержать границу и поставить крепкий заслон для горцев генералу составляло огромных трудов.

Но Эммануэль нашёл выход. Он ведёт с горцами правого фланга переговоры, которые не только дали русским передышку, но и позволили перейти в подданство России

тагаурцам,

карабулакам,

дигорцам,

балкарцам,

чегильцам,

халамцам,

отчасти чеченцам и другим горским народам.

Но наиболее непримиримыми тогда считались карачаевцы, которые жили у подошвы Эльбруса и, как когда-то спартанцы, рассчитывали организовать здесь в высокогорном районе свой Фермопильский проход.

Карачаевцы постоянно делали набеги на русскую территорию, давали убежище нашим врагам, грабили и перепродавали в рабство пленников из соседних селений. А ещё раньше, до прибытия на Кавказ Эммануэля, присягнули турецкому султану.

Но и эти горские народы были покорены правильной политикой генерала. Уже 22 октября 1828 года местный правитель Вали-Ислам-Крим-Шавкалов вместе с подвластным ему народом и его старшинами подаёт прошение о принятии их в подданство Российской империи. А после взятия "Фермопил" русское подданство обретают не менее воинственные аварцы и абадзехи. Замирение малой кровью на всей линии было восстановлено.

Надо отметить, что главной заботой генерала Эммануэля было сближение кавказских народов и России. Именно ему принадлежит инициатива сформировать из черкесов лейб-гвардии кавказский горский эскадрон. Он также выступил за организацию первой учёной экспедиции на Эльбрус. И эта экспедиция обогатила мировую науку многими важными сведениями. Неслучайно из рук российских академиков Эммануэль получил не только почётное звание академика, но и диплом, где было отмечено: "Имя вождя, умеющего ценить науки и подавшего повод и пособия к сей учёной экспедиции, сохранится в памяти всех любящих просвещение".

Последний свой подвиг генерал совершил в 1831 году. Тогда в неожиданной стычке 17 тысяч горцев, устроивших засаду, были разбиты 2 тысячами русских солдат. Здесь Эммануэль получает тяжёлое ранение от выстрела неизвестного горца из-за куста. Жестокая рана дала о себе знать через несколько лет. Генерал занемог и вышел в отставку, поселившись в тогдашнем Елисаветграде (сегодня — Украина, а в советское время — город Кировоград). Но рана регулярно открывалась, пошёл абсцесс. 14 января 1837 года генерал Георгий Арсеньевич Эммануэль умер.

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