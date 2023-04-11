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Олег Логинов

Великолепный командир на суше и на море: жизнь и подвиги Роберта Блейка

3:59
Наследие » Мир

Ростом всего 165 см, Роберт Блейк был невысоким и крепким человеком, а своим свирепым характером напоминал разъярённого бульдога.

Великолепный командир на суше и на море: жизнь и подвиги Роберта Блейка

Блейк считается одним из величайших полководцев в истории английского флота, наряду с Нельсоном и Дрейком, несмотря на то, что до сорока лет не участвовал в морских сражениях.

Родившись во влиятельной семье в Бриджуотере, Блейк был пуританином и республиканским депутатом короткого парламента в 1640 году. Он сражался за парламент в Гражданской войне и успешно защищал Таунтон в 1644-45 годах, получив признание армейских командиров.

В 1649 году Блейк был назначен генералом на море, несмотря на неуверенность военачальников в том, что если человек может командовать на суше, то он сможет делать это и на море. Однако, Блейк быстро научился и проявил себя, победив голландцев, обстреляв барбарийских корсаров в Тунисе, блокировав побережье Испании, а в 1656 году разгромив испанский флот. Хотя захваченные слитки оказались не такими большими, как хотелось бы, обращение Блейка с офицерами, не справившимися со своими обязанностями, помогло искоренить пиратское отношение, унаследованное многими английскими морскими капитанами со времён Дрейка.

Последняя и величайшая победа Блейка была одержана в апреле 1657 года, когда он направил свой флот в гавань Санта-Крус, одну из самых хорошо защищённых гаваней в мире. В смелом подвиге мастерства и храбрости он использовал пушки, чтобы выбить главные форты, полностью уничтожил испанский флот и вывел все свои силы в безопасное место. Как заметил Нельсон, успешный морской командир должен быть наполовину безумцем, но в его безумии должна быть методичность.

Победа Блейка заставила всю Европу бояться английский флот, а дома она вызвала огромное восхищение и гордость. Даже опытные роялисты не могли не ликовать. Но во время похода Блейк тяжело заболел, по-видимому, водянкой и цингой. Он вернулся в Англию на своём флагманском корабле "Джордж" в сопровождении кораблей "Ньюбери" и "Колчестер", но умер около десяти часов утра, за два часа до того, как корабли достигли Плимутского залива. Ему было пятьдесят восемь лет.

Перед смертью Блейк составил завещание, в котором оставил имущество своей семье и направил деньги для бедных в Бриджуотере и Таунтоне. Он также оставил 50 фунтов стерлингов чернокожему слуге Доминго, часть которых должна была быть использована для его лучшего образования.

По информации издания "History today", тело Блейка было забальзамировано и доставлено морем в Лондон, после чего его внутренности были отдельно захоронены в Плимутской приходской церкви Святого Андрея. Его тело достигло Дептфорда 17 августа на корабле "Колчестер", капитаном которого был племянник Блейка, и было доставлено в большой зал Дома королевы в Гринвиче, где пролежало до 4 сентября. Затем Блейк был торжественно доставлен на барже вверх по реке с трубачами, флагами и длинной процессией лодок к Вестминстерскому мосту. Оттуда его пронесли между рядами солдат и толпами зрителей к аббатству. На похоронах присутствовали Оливер Кромвель и ведущие члены правительства, старшие генералы и адмиралы, члены семьи Блейка и солдаты, которые дали три залпа, когда тело было похоронено в склепе под часовней Генриха VII. Год спустя рядом с телом Блейка будет похоронен труп Кромвеля.

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3.0 Who was General-at-Sea ('Admiral') Robert Blake?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы армия война смерть англия лондон испания история великобритания
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