Золото Америки не спасло: банкротство испанского правительства в 1607 году

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Испанское правительство, управляемое герцогом Лерма, было вынуждено объявить мораторий на выплату долгов 19 ноября 1607 года.

В шестнадцатом веке Испания импортировала огромное количество золота и серебра из шахт Мексики и Перу. Несмотря на это богатство, королевское правительство постоянно боролось с банкротством. Правительство тратило огромные суммы денег на крестовые походы против ислама и протестантизма, а управление Нидерландами обходилось дороже, чем приносило прибыли.

Когда Филипп III стал королём Испании и Португалии в 1598 году, испанские советники выразили недовольство тем, что богатства, полученные из Америки, не используются для развития промышленности и бизнеса, и что иностранцы — генуэзцы, голландцы и немцы — контролируют торговлю и финансы Испании, получая прибыль за счёт страны.

Советники требовали

сокращения королевских расходов,

реформирования налоговой системы с целью увеличения бремени для богатых,

прекращения роста церкви,

улучшения промышленности и транспорта.

К сожалению, было мало надежды на то, что эти меры будут приняты Филиппом III, который был слишком ленив и безответственен, чтобы эффективно управлять страной. Вместо этого он положился на своего фаворита, герцога Лерму, который был столь же некомпетентен, как и король.

Как сообщает издание "History today", Лерма оставался у власти, раздавая гранты и пенсии ведущим кастильским дворянам, которые окружали двор. Он также обогащался и зарабатывал на сделках с недвижимостью, перемещая двор между Мадридом и Вальядолидом. Тем временем, приток денег из Америки сокращался, и за первые пятнадцать лет правления Филиппа объём богатств короны уменьшился вдвое. Правительство пыталось решить свои финансовые проблемы, выпуская дебетовую медную монету под названием "веллон", но этого оказалось недостаточно, и в 1607 году правительство было вынуждено объявить мораторий на выплату долгов, фактически признав себя банкротом.

К 1618 году врагам Лермы при дворе удалось отстранить его от власти, но правительство продолжало бороться. К моменту смерти Филиппа III в 1621 году некоторые испанцы начали думать о том, что их американская империя была скорее бременем, чем благом.

По словам профессора Эрла Дж. Гамильтона в 1938 году:

"история знает мало примеров, когда какая-либо группа философов-моралистов так умело диагностировала фатальные социальные недуги или когда государственные деятели так пренебрегали здравыми советами".

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Как пала Испанская Империя?