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Олег Логинов

Неординарное решение: как была выбрана столица Канады

2:56
Наследие » Мир

Небольшой город лесорубов был выбран в качестве новой столицы страны 31 декабря 1857 года.

Неординарное решение: как была выбрана столица Канады

Королеве Виктории было поручено выбрать столицу для провинции Канада, состоящей из колоний Квебек и Онтарио. Говорят, что она наугад воткнула шляпную булавку в карту между Торонто и Монреалем, а другая история утверждает, что королева выбрала Оттаву, потому что ей нравились пейзажи этой местности.

В то время Оттава была всего лишь маленьким лесозаготовительным городком, расположенным в глуши, и многие канадцы сочли выбор произвольным, учитывая, что Торонто, Монреаль и Квебек конкурировали между собой.

Как замечает издание "History today", главная причина заключалась в том, что Оттава не была ни Монреалем, ни Квебеком, ни Торонто, что делало её полезным компромиссом, не отдающим предпочтение ни одному из этих больших городов. Это был единственный населённый пункт значительных размеров, расположенный на границе между двумя колониями с их преимущественно французским и британским населением. Кроме того, Оттава находилась далеко от границы с Соединёнными Штатами, что было очень важно, поскольку война 1812 года показала, насколько уязвимы главные города Канады для нападений американцев.

Одна американская газета язвительно заметила, что Оттава надёжно защищена от вторжения, потому что любой нападающий заблудился бы в лесу, пытаясь найти её.

История Оттавы началась, когда полковник Джон Бэй прибыл в 1826 году с отрядом королевских инженеров для строительства канала Ридо к озеру Онтарио. Он построил свой штаб и дом у северного конца канала, где уже существовали два или три бревенчатых домика. Вокруг него выросло поселение, которое назвали Бэйтаун. Бэйтаун процветал благодаря торговле древесиной, а Нижний город, расположенный на восточной стороне канала, стал оживлённым, но шумным трущобным городком, полным борделей, таверн и игорных притонов. В основном, здесь жили римско-католические ирландские и французские рабочие. В то же время более элегантный Верхний город на другой стороне канала привлекал протестантских шотландцев и англичан.

В 1855 году город был переименован в Оттаву, а к 1863 году его население достигло 14 000 человек. Красивые здания парламента на западной стороне канала открылись в 1865 году. Когда в 1867 году был создан Доминион Канада, Оттава стала столицей всей страны. Сегодня это четвёртый по величине город Канады.

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Оттава - столица Канады. Гуляем по городу и сравниваем Москву и Оттаву. Ottawa, Ontario, Canada
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша квебек канада англия история торонто великобритания
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