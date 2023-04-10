Сделка с дьяволом: Гитлер с лёгкостью захватил часть территорий Чехословакии

4:07 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Нарушив Версальский договор, Гитлер начал перевооружение Германии, оккупировал Рейнскую область в 1936 году и аннексировал Австрию в 1938 году.

Следующей целью Гитлера был захват Судетской области — территории Чехословакии со значительным немецким населением и ценными промышленными ресурсами. Он ясно дал понять, что в случае необходимости применит силу, а чехи не смогут оказать ему сопротивление. В мае Гитлер сообщил своим генералам о намерении разгромить Чехословакию военными действиями в ближайшем будущем, хотя некоторые из его приближённых считали, что он не хочет на данном этапе всеобщей войны.

В сентябре Чемберлен дважды ездил в Германию, чтобы обсудить ситуацию с Гитлером. Первая встреча состоялась в Берхтесгадене, за ней последовала другая в Бад-Годесберге. На последней встрече Гитлер потребовал не только немедленной аннексии Судетской области, но и разрешения всем немцам в Чехословакии присоединиться к Третьему рейху. Он сказал венгерскому премьер-министру, что уверен, что британцы и французы не предпримут никаких эффективных действий, и он был прав.

Чемберлен, как и почти все в Европе, считал, что практически всё может быть лучше, чем повторение разрушительной Первой мировой войны. Он неправильно понимал Гитлера и считал, что его можно умиротворить уступками. Ни он, ни французы не видели веских причин вступать в войну для защиты Чехословакии — государства, которое было образовано только в 1918 году.

Чешский представитель на конференции не присутствовал. Чемберлен попросил чешского посла в Берлине присутствовать в качестве советника, но его не пустили в одну комнату с Гитлером. 28 сентября в заявлении чешского правительства было выражено согласие уступить чешскую территорию, где 50% или более населения составляли немцы. Однако, чехи протестовали против требования провести плебисцит на территориях, где нет немецкого большинства.

В Мюнхене Гитлер достиг своей цели — доминирования в Центральной Европе, и в ночь на 1 октября немецкие войска вошли в Судетскую область. За день до этого чешское правительство приняло Мюнхенский пакт, и генерал Сирови, чешский премьер, объявил своему народу, что он выполняет самый мучительный долг в своей жизни. Он сказал:

"Я выполняю долг, который хуже смерти, поскольку силы, объединённые против нас, вынуждены признать своё превосходство и действовать соответственно".

В Германии Йозеф Геббельс приветствовал это событие как большой успех, заявив, что все они шли по тонкому канату над головокружительной пропастью, но теперь престиж Германии чрезвычайно вырос. Он заявил, что страна снова стала мировой державой.

Согласно Мюнхенскому соглашению, все преимущественно немецкие территории в Чехословакии должны были быть переданы Германии к 10 октября. Тем временем, Польша и Венгрия оккупировали другие части страны, и через несколько месяцев Чехословакия прекратила своё существование, а то, что осталось от Словакии, стало немецким марионеточным государством.

Как сообщает издание "History today", премьер-министры Франции и Великобритании с триумфом вернулись в свои страны и получили бурные приветствия от народа, который был рад, что удалось избежать ещё одной европейской войны. Чемберлен вернулся в Букингемский дворец, где он появился на балконе вместе с Георгом VI и королевой Елизаветой под одобрительные возгласы толпы внизу. Затем он направился на Даунинг-стрит, где сказал восхищённой толпе, что, по его мнению, это мир нашего времени. К сожалению, это оказалось одним из самых знаменитых просчётов в истории.

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Мюнхенский сговор и пакт Молотова-Риббентропа