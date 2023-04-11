Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Кровавый День святого Валентина: Аль Капоне расправился со своими конкурентами

Наследие » Мир

Эпоха сухого закона в США имела катастрофические последствия для страны: произошёл массовый всплеск преступной деятельности.

Кровавый День святого Валентина: Аль Капоне расправился со своими конкурентами

Одним из самых известных примеров являлся Чикаго в 1920-х годах, где банды сколотили огромные состояния от бутлегерства, нелегальной продажи спиртного и других незаконных действий. Банды, действующие в городе, вели войны за территорию, постоянно пытаясь одержать верх, создавая и разрушая союзы и вступая в жестокие столкновения.

В 1924 году разразилась кровавая война между итало-сицилийской бандой, возглавляемой сначала Джонни Торрио, а затем Аль Капоне, и ирландско-еврейской бандой под руководством Диона О'Баниона. Газеты того времени называли этот конфликт "битвой бутлегов на Марне", а убийства и перестрелки между бандами стали обычным явлением в городе.

О'Банион, владевший цветочным магазином на Норт-Стейт-стрит, был известен тем, что поставлял цветы на похороны высокопоставленных гангстеров. Он был убит в своём магазине четырьмя преступниками, а Капоне даже прислал корзину роз в знак уважения.

Хотя в конце концов ведущие гангстеры заключили мирное соглашение, оно оказалось недолговечным. Капоне, который уже достиг статуса знаменитости и был известен роскошным образом жизни, продолжал попытки установить полный контроль над Чикаго.

После смерти О'Баниона лидерство в банде Норт-Сайда перешло к Джорджу "Багсу" Морану. Однако, Моран, у которого было больше мускулов, чем мозгов, не собирался уступать сицилийским гангстерам. В День святого Валентина в 1929 году он получил заманчивый звонок, в котором ему сообщили о грузовике с виски по выгодной цене. Моран приказал доставить спиртное на следующий день в гараж компании S.M.C. Cartage Company, где он держал свои грузовики для бутлегов.

На следующий день в гараж прибыла группа мужчин, двое из которых выдавали себя за полицейских. Показания свидетелей разнились, но все согласились, что через несколько минут мужчины вышли из гаража, после чего полиция обнаружила ужасную картину внутри гаража: семь человек были застрелены, их тела были изрешечены пулями.

Когда мужчины уехали, осторожные соседи подошли к месту происшествия, чтобы увидеть ужасающее зрелище, которое стало достоянием национальных газет. На бетонном полу лежали шесть безжизненных тел и ещё одно умирающее, окружённое разбросанными шинами, стульями, гильзами и лужами крови. Пять трупов были членами банды Морана, один — прихлебателем, один — несчастным механиком, работавшим в гараже. Единственным выжившим оказался его пёс.

Как сообщает издание "History today", полицейское расследование показало, что мужчин выстроили вдоль стены и безжалостно расстреляли из пулемёта, целясь сначала в голову, затем в грудь и, наконец, в живот. Двух жертв прикончили из дробовика, а у некоторых были отрезаны конечности. Умирающего члена банды немедленно доставили в больницу, где он отказался назвать личности нападавших.

Хотя Капоне в то время не было в Чикаго, мало кто сомневался, что именно он отдал приказ о расправе. Но Моран не был целью убийства: стрелки, очевидно, приняли одного из убитых, который выглядел и был одет как Моран, за лидера банды. Убийцы были смесью людей Капоне и наёмных киллеров со стороны. После длительного и запутанного расследования двум стрелкам Капоне были предъявлены обвинения, и их отправили на суд, но один из них был убит, а второму алиби обеспечила его подружка, прежде чем его тоже постигла трагическая участь.

Несмотря на то, что Морану удалось некоторое время удерживать свою территорию, банда Норт-Сайда уже никогда не была прежней и в конце концов перешла под контроль новой организации, известной как "Чикагский наряд". После этой бойни внимание федеральных властей было привлечено к Капоне, и в 1931 году он был осуждён за уклонение от уплаты подоходного налога, что привело к 11-летнему тюремному заключению. Он умер в 1947 году, а Моран умер десять лет спустя, отбывая срок в тюрьме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Бойня в День Святого Валентина
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша суд закон чикаго история убийство сухой закон преступление
Новости
Путин: по многим направлениям в России не хватает рабочих рук
На кирпичном заводе в Волгограде прогремел взрыв
Путин сообщил о скором поступлении дополнительных доходов от продажи нефти и газа
Лавров: Москва отреагирует на попытки Запада подорвать отношения с союзными странами
Вассерман решил не поддерживать закон о запрете вейпов из-за возможности двусмысленной трактовки
Учёный: возможная причина извержения вулканов на Камчатке — землетрясение
В The Elder Scrolls 6 возможно будет мультиплеер
Концерт Максима Галкина* в Канаде обернулся провалом: зрители встали и ушли
Десант ВС РФ взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина" под Кременной
Юрист Алешкин "очень низко" оценил перспективы суда украинского бизнесмена Ахметова против РФ
Популярное
Двое русских солдат закидали гранатами толпу боевиков ВСУ

На видео попал момент, как два русских солдата атаковали целую толпу боевиков ВСУ.

РВ: двое российских военных пошли на штурм окопов ВСУ, забрасывая их гранатами
Al Jazeera: анализ спутниковых снимков показал, что ВСУ ждёт кровавая битва за Крым
Украине предстоит кровавая битва за Крым, показывают спутниковые снимки
Штурм Марьинки: танк Т-72Б3 выдержал прямое попадание в лоб
Пользователи Сети: "Пугачёва — предатель и хабалка"
Франция в БРИКС. Не об этом ли договорились Си и Макрон Любовь Степушова Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Зеленский готов отдать Польше Западную Украину ради противостояния с Россией
Washington Post: украинцев охватила паника из-за новой волны мобилизации
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
"Такие люди сегодня в России не нужны" — Лайма Вайкуле поддержала Валерия Меладзе
Последние материалы
Вассерман решил не поддерживать закон о запрете вейпов из-за возможности двусмысленной трактовки
Учёный: возможная причина извержения вулканов на Камчатке — землетрясение
В The Elder Scrolls 6 возможно будет мультиплеер
Концерт Максима Галкина* в Канаде обернулся провалом: зрители встали и ушли
Десант ВС РФ взял в плен боевика ВСУ с шевроном СС "Галичина" под Кременной
Юрист Алешкин "очень низко" оценил перспективы суда украинского бизнесмена Ахметова против РФ
Российские депутаты запретили продавать вейпы несовершеннолетним
Нутрициолог Павнова: отказ от соли сокращает риск развития рака желудка
МК: Клинцевич предсказал террористические рейды ВС Украины вглубь территории России 9 мая
Украинские солдаты массово сдаются в плен под Авдеевкой — Игорь Кимаковский
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников