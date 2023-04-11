Кровавый День святого Валентина: Аль Капоне расправился со своими конкурентами

Эпоха сухого закона в США имела катастрофические последствия для страны: произошёл массовый всплеск преступной деятельности.

Одним из самых известных примеров являлся Чикаго в 1920-х годах, где банды сколотили огромные состояния от бутлегерства, нелегальной продажи спиртного и других незаконных действий. Банды, действующие в городе, вели войны за территорию, постоянно пытаясь одержать верх, создавая и разрушая союзы и вступая в жестокие столкновения.

В 1924 году разразилась кровавая война между итало-сицилийской бандой, возглавляемой сначала Джонни Торрио, а затем Аль Капоне, и ирландско-еврейской бандой под руководством Диона О'Баниона. Газеты того времени называли этот конфликт "битвой бутлегов на Марне", а убийства и перестрелки между бандами стали обычным явлением в городе.

О'Банион, владевший цветочным магазином на Норт-Стейт-стрит, был известен тем, что поставлял цветы на похороны высокопоставленных гангстеров. Он был убит в своём магазине четырьмя преступниками, а Капоне даже прислал корзину роз в знак уважения.

Хотя в конце концов ведущие гангстеры заключили мирное соглашение, оно оказалось недолговечным. Капоне, который уже достиг статуса знаменитости и был известен роскошным образом жизни, продолжал попытки установить полный контроль над Чикаго.

После смерти О'Баниона лидерство в банде Норт-Сайда перешло к Джорджу "Багсу" Морану. Однако, Моран, у которого было больше мускулов, чем мозгов, не собирался уступать сицилийским гангстерам. В День святого Валентина в 1929 году он получил заманчивый звонок, в котором ему сообщили о грузовике с виски по выгодной цене. Моран приказал доставить спиртное на следующий день в гараж компании S.M.C. Cartage Company, где он держал свои грузовики для бутлегов.

На следующий день в гараж прибыла группа мужчин, двое из которых выдавали себя за полицейских. Показания свидетелей разнились, но все согласились, что через несколько минут мужчины вышли из гаража, после чего полиция обнаружила ужасную картину внутри гаража: семь человек были застрелены, их тела были изрешечены пулями.

Когда мужчины уехали, осторожные соседи подошли к месту происшествия, чтобы увидеть ужасающее зрелище, которое стало достоянием национальных газет. На бетонном полу лежали шесть безжизненных тел и ещё одно умирающее, окружённое разбросанными шинами, стульями, гильзами и лужами крови. Пять трупов были членами банды Морана, один — прихлебателем, один — несчастным механиком, работавшим в гараже. Единственным выжившим оказался его пёс.

Как сообщает издание "History today", полицейское расследование показало, что мужчин выстроили вдоль стены и безжалостно расстреляли из пулемёта, целясь сначала в голову, затем в грудь и, наконец, в живот. Двух жертв прикончили из дробовика, а у некоторых были отрезаны конечности. Умирающего члена банды немедленно доставили в больницу, где он отказался назвать личности нападавших.

Хотя Капоне в то время не было в Чикаго, мало кто сомневался, что именно он отдал приказ о расправе. Но Моран не был целью убийства: стрелки, очевидно, приняли одного из убитых, который выглядел и был одет как Моран, за лидера банды. Убийцы были смесью людей Капоне и наёмных киллеров со стороны. После длительного и запутанного расследования двум стрелкам Капоне были предъявлены обвинения, и их отправили на суд, но один из них был убит, а второму алиби обеспечила его подружка, прежде чем его тоже постигла трагическая участь.

Несмотря на то, что Морану удалось некоторое время удерживать свою территорию, банда Норт-Сайда уже никогда не была прежней и в конце концов перешла под контроль новой организации, известной как "Чикагский наряд". После этой бойни внимание федеральных властей было привлечено к Капоне, и в 1931 году он был осуждён за уклонение от уплаты подоходного налога, что привело к 11-летнему тюремному заключению. Он умер в 1947 году, а Моран умер десять лет спустя, отбывая срок в тюрьме.

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Бойня в День Святого Валентина