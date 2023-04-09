Кровь, пот и слёзы: через что пришлось пройти участникам "Длинного марша" коммунистической партии Китая

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В октябре 1934 года началось одно из самых значительных путешествий в истории.

"Длинный марш", как его стали называть, был удивительным подвигом решимости и выносливости, продолжавшимся более года. Однако, лишь небольшая часть людей, начавших поход, смогла завершить его. Число участников "Длинного марша" широко обсуждается, но считается, что менее одного из десяти участников дошли до места назначения.

Как отмечает издание "History today", длинный марш был крайне важен для выживания китайской коммунистической партии, которая в то время находилась в опасности.

В 1931 году партия создала Китайскую советскую республику в провинции Цзянси на юге Китая, но её положение стало шатким, когда она рассорилась с националистической партией Гоминьдан, которая контролировала национальное правительство. Армия Гоминьдана неоднократно нападала на коммунистов и блокировала их, вынудив партию отступить на север в поисках безопасного убежища.

Чтобы избежать проникновения на территорию Гоминьдана, Коммунистическая партия выбрала извилистый путь. Они начали движение на запад, а затем повернули на север. Первая Красная армия, начавшая путь 16 октября 1934 года, насчитывала около 60 000 бойцов, а также 30 000 вспомогательных войск, партийных чиновников и носильщиков. За ней последовали ещё три армии. Однако, около 30 000 человек, в основном женщины и раненые солдаты, остались позади, чтобы встретить гнев националистов.

В то время Мао Цзэдун, которому было 40 лет, ещё не стал признанным лидером Коммунистической партии. Военным командиром был Чжу Дэ, бывший офицер императорской армии в возрасте около сорока лет, который присоединился к коммунистам в 1920-х годах и тренировал части Красной армии на юге. Его коллегой был генерал фон Зеект, прусский аристократ. Чжу Дэ организовал побег из Цзянси и успешно отразил атаки преследующих сил Гоминьдана.

Путь Коммунистической партии был нелёгким. Они пересекали горы, реки и неизведанные территории, включая высокие холодные болота вдоль тибетской границы. Наконец, они прибыли в Яньань, небольшой город в отдалённых горах провинции Шаньси на севере страны.

"Длинный марш" стал выдающимся достижением, которое обеспечило выживание Коммунистической партии Китая и позволило Мао Цзэдуну прочно завладеть её руководством. Он также проложил путь к созданию Китайской Народной Республики. Однако, в последнее время маоистская версия событий подвергается резкой критике.

Во время марша Мао умело маневрировал, чтобы занять доминирующее положение в качестве лидера Коммунистической партии. В январе 1935 года на решающем заседании Мао воспользовался внутренним соперничеством и недовольством в политбюро партии, чтобы обойти своих оппонентов и захватить власть. Хотя на пути следования были ожесточенные бои, большинство из тех, кто не дошёл до Яньаня, погибли из-за дезертирства, голода и болезней, а не в результате военных действий.

Мао утверждал, что пройдённое расстояние составило 13 000 км, но эта цифра оспаривается. Большинство источников сегодня утверждают, что марширующие прошли около 9 000 км, то есть в среднем они проходили по 25 км в день. Однако, некоторые эксперты считают, что реальное расстояние было ближе к 5 000 км.

Вопреки маоистской легенде, книга-бестселлер "Мао: Неизвестная история" Чжун Чанга и Джона Халлидея утверждает, что "Длинный марш" был не таким героическим, как его представляют. Согласно книге, детали стычек и сражений были преувеличены для эффекта, а некоторые битвы были просто сфабрикованы. Кроме того, Мао и другие лидеры сами почти не маршировали, их везли в повозках.

Возможно, ещё более удивительным было утверждение книги о том, что Чанг Кайши сыграл значительную роль в руководстве "Длинным маршем". Чангу было выгодно, чтобы коммунисты переместились в отдалённый регион на севере, где он мог зажать их в угол и потенциально получить контроль над юго-западом Китая. Кроме того, ему нужны были хорошие отношения с Советским Союзом, поскольку Китаю угрожала Япония, а его сын находился в заложниках в Москве.

Войска Чанга делали вид, что атакуют коммунистов, но на самом деле сопровождали их, а его авиация и артиллерия избегали бомбардировок и обстрелов. Трудности, с которыми столкнулись участники марша, были в основном результатом неправильных решений их собственных лидеров, особенно Мао.

Когда книга "Мао: Неизвестная история" была впервые опубликована в 2005 году, она получила восторженные отзывы. Однако, ревизионистский рассказ о "Долгом марше", содержащийся в книге, подвёргся широкой критике со стороны академических экспертов по Китаю, которые утверждали, что в книге больше фантазии, чем фактов. Хотя в целом было признано, что история "Длинного марша" была приукрашена, чтобы положительно отразить китайский коммунизм и Мао, утверждения Чанга и Холлидея были в основном отвергнуты как неточные.

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