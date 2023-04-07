Самая успешная работа Рихарда Штрауса: "Кавалер розы" завоевал сердца миллионов

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Рихард Штраус назвал свою последнюю работу "музыкальной комедией", и её премьера в дрезденской Кёнигличской опере прошла с большим успехом.

Хотя некоторые строгие эксперты критиковали восхитительные вальсы, публика была в восторге, и в том же году в Дрездене пришлось пустить специальные поезда ещё на 50 представлений. К концу 1911 года Der Rosenkavalier, или "Кавалер розы", прошёл на сценах Милана, Вены, Рима и Берлина. Томас Бичем дирижировал британской премьерой в Ковент-Гардене в 1913 году, и с тех пор опера стала самым любимым произведением Штрауса. Среди известных певиц, связанных с ней, были

Лотте Леманн,

Элизабет Сёдерстрём,

Фелисити Лотт,

Рене Флеминг.

Либретто Хуго фон Хофмансталя было частично вдохновлено двумя пьесами Мольера, и первоначально он планировал, что главную роль молодого человека будет играть и петь женщина. Октавиан, "мужчина", о котором идёт речь, является любовником главной героини оперы, аристократки Маршаллин, и в начальной сцене оперы они вместе лежат в постели. Когда весной 1909 года Хофмансталь отправил эту сцену Штраусу, композитор был в восторге и ответил:

"Она ляжет на музыку, как масло на растопленный кусок; я уже вынашиваю её".

Хофманншталь закончил либретто до июня 1910 года, а Штраус завершил партитуру в сентябре. По информации издания "History today", дрезденские оперные власти сначала были обеспокоены тем, что произведение непристойно, но премьера состоялась: режиссёром стал Макс Рейнхардт, а дирижёром — Эрнест фон Шух, оба ранее работавшие со Штраусом над "Саломеей" и "Электрой".

В основе оперы лежит осознание Маршалиной того, что она неизбежно потеряет Октавиана из-за их значительной разницы в возрасте (ей 35 лет). Из искренней любви к нему она помогает ему завоевать расположение девушки, в которую он влюбился. Трио с участием главных героев, двух сопрано и контральто, является одним из самых прекрасных творений в истории музыки.

Справка:

Рихард Штраус — знаменитый немецкий композитор эпохи позднего романтизма и знаковый представитель экспрессионизма в Германии. Его известность прежде всего связана с созданием множества симфонических поэм и опер. Не менее заметной была его талантливая дирижёрская работа.

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