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Олег Логинов

Геноцид мамлюков в Египте: как Мухаммед Али захватил трон

2:58
Наследие » Мир

Мухаммед Али, также известный как Мехмет Али, был не только отцом 95 детей, но и отцом современного Египта.

Геноцид мамлюков в Египте: как Мухаммед Али захватил трон

Родившийся мусульманином в Македонии, он прибыл в Египет в 1801 году в качестве второго командира албанского контингента османской армии, которой было поручено отвоевать страну у французской оккупации. После смерти своего командира Мухаммед Али принял командование и быстро поднялся по служебной лестнице, став вице-королем Египта в 1805 году. Он разрушил традиционную политическую систему Египта, завершив начатое французами дело, и основал династию, которая правила страной до 1952 года.

Успех Мухаммеда Али был результатом его проницательности, безжалостности и обаяния. Он заключал союзы с одними потенциальными противниками против других, поочерёдно уничтожая одну группу за другой. Его главным препятствием были мамлюки, потомки рабов-воинов, которые были подготовлены в первоклассную армию. Французское вторжение ослабило их, и теперь они были расколоты на две основные фракции, возглавляемые Эльфи-беем и Бардиси-беем. Эльфи хотел создать независимый Египет под управлением мамлюков, надеясь на помощь Британии. Мухаммед Али вступил в союз с Эльфи против Бардиси, разжигая недовольство египтян как мамлюками, так и османами.

В 1807 году и Эльфи, и Бардиси умерли, а султан Селим III в Стамбуле был слишком занят оппозицией, чтобы обращать внимание на Египет. Мухаммед Али продолжал укреплять свои позиции и к 1811 году был достаточно силён, чтобы справиться с мамлюками. Он организовал в Каире грандиозную церемониальную процессию и пригласил около 500 мамлюкских знатных особ. Их тепло встретили, угостили кофе, сладостями и вежливой беседой, но когда началось шествие, их заставили пройти по узкому извилистому проходу между высокими стенами в одну шеренгу. Затем ворота с каждой стороны захлопнулись, и солдаты вали появились на вершине стены, открыв огонь из мушкетов. Все мамлюки, за исключением, возможно, одного, были убиты. По информации издания "History today", Каире и других местах Египта выследили и убили ещё больше мамлюков, всего около 3 000 человек.

Это событие ознаменовало конец мамлюков в Египте. Мухаммед Али продолжал модернизировать страну, и к моменту его смерти в Александрии в 1849 году в возрасте 80 лет он и его семья были признаны Стамбулом наследственными правителями Египта.

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Мухаммед Али-паша Египетский (1769-1849) - основатель современного Египта. Наталия Басовская.
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы война египет турция франция история
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