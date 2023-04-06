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Олег Логинов

Антисоветские взгляды не помешали научной деятельности: история жизни и трудов Ивана Павлова

2:43
Наследие » Россия

Иван Петрович Павлов, родившийся в 1849 году, был человеком исключительного интеллекта, энергии и природного инстинкта к исследованиям.

Антисоветские взгляды не помешали научной деятельности: история жизни и трудов Ивана Павлова

Он прославился как учёный, получивший Нобелевскую премию по физиологии в 1904 году за открытие условного рефлекса. Павлов проводил лабораторные эксперименты с собаками, чтобы раскрыть это явление. Он обнаружил, что если перед кормлением собаки постоянно звонить в колокольчик, то она начинает ассоциировать звук колокольчика с едой и в предвкушении её появления выделяет слюну, даже если еда ещё не видна или не пахнет. В то время это было революционным открытием.

Павлов учился в Санкт-Петербурге, сначала в университете, а затем в Военно-медицинской академии, где он продемонстрировал исключительные академические способности. В 1891 году он стал директором нового Института экспериментальной медицины, где в начале 1900-х годов проводил эксперименты с собаками. Он использовал различные стимулы, такие как свистки, вилки, метрономы и электрические разряды, чтобы обучить собак предвкушать появление пищи.

Его открытия быстро распространились на Западе благодаря работам американского психолога Джона Б. Уотсона. Идеи Павлова заинтересовали многих интеллектуалов, включая Бертрана Рассела и Олдоса Хаксли.

Хотя идея обучения животных и людей реагировать на выбранные стимулы желаемым образом использовалась в прошлом в злонамеренных целях, вклад Павлова в область бихевиоризма был значительным.

Интересно, что советский режим, который был известен своим суровым отношением к диссидентам и интеллектуалам, относился к Павлову с удивительной терпимостью. Его осыпали почестями и финансировали его лабораторию, несмотря на открытое выражение неодобрения и презрения к советскому коммунизму. В 1923 году он публично заявил, что не стал бы подвергать даже лягушку тем социальным экспериментам, которые проводились в России.

К концу жизни Павлов несколько смягчил свою позицию, и после смерти в 1936 году в возрасте 86 лет в его честь даже был воздвигнут памятник. Лаборатория и кабинет были сохранены как музей, а его страсть к исследованиям сохранилась до самого конца. Он даже попросил одного из студентов записать каждую деталь своей смерти, когда узнал, что уходит из жизни.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы ссср наука ученые история медицина животные исследование
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