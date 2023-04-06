Казнь английского врача: Харви Криппена осудили за убийство жены

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23 ноября 1910 года Хоули Харви Криппен встретил свой конец в лондонской тюрьме Пентонвилль, где был повешен в возрасте 48 лет.

Перед казнью он провёл час с католическим тюремным священником и двумя надзирателями. Криппен планировал совершить самоубийство с помощью разбитого стекла от очков, но его попытка была пресечена работниками тюрьмы. Палач, йоркширский цирюльник по имени Джон Эллис, провёл с ним время накануне казни и запомнил его как приятного человека. Криппен даже улыбнулся, когда на эшафоте ему на голову надели колпак. Падение сломало ему шейные кости, в результате чего он умер мгновенно, и его похоронили на тюремном кладбище.

Согласно информации издания "History today", Хоули Харви Криппен был невысоким человеком, ростом всего 165 см, безбородым и усатым, изначально получившим образование врача-гомеопата в Америке. Он был тихим, мягко воспитанным и вежливым, послушным мужем, который считался совершенно непримечательной личностью.

В 1905 году Криппены переехали в дом в районе Холлоуэй на севере Лондона, а именно 39 Hilldrop Crescent, где сняли жильё. Как-то раз Криппен вернулся домой и обнаружил свою жену в постели с одним из жильцов.

1 февраля 1910 года Кора Криппен исчезла. Её муж утверждал, что она вернулась в Соединённые Штаты на несколько месяцев. Детектив-инспектор Уолтер Дью беседовал с Криппеном в июле, в результате чего Криппен запаниковал и бежал в Брюссель с Этель, своей любовницей, переодетой в мальчика.

Полиция обыскала дом на Хиллдроп-Кресент и обнаружила под угольным погребом жуткие останки тела. Тело было завёрнуто в мужскую пижамную куртку, впоследствии опознанную как куртка Криппена, у трупа не было головы, конечностей, костей или гениталий, но были обнаружены следы яда, который Криппен купил незадолго до исчезновения Коры. Пресса следила за поднявшейся шумихой и криками, в портах и на вокзалах велось наблюдение, а полиция за рубежом была оповещена.

20 июля 1910 года доктор Хоули Харви Криппен и его любовница Этель Ле Нев отплыли из Антверпена в Канаду на борту лайнера Montrose. Пытаясь избежать обнаружения, Криппен замаскировался под человека по имени Робинсон, а Этель выдавала себя за его сына-подростка. Однако, их ласковое поведение по отношению друг к другу привлекло внимание капитана, который заподозрил неладное и оповестил владельцев судна по телеграфу. Затем владельцы сообщили в Скотланд-Ярд, в результате чего старший инспектор Уолтер Дью стал преследовать беглецов на судне "Лаврентик", быстроходном лайнере, который прибыл в Патер-Пойнт в заливе Святого Лаврентия раньше "Монтроза".

Дью поднялся на борт "Монтроза" с помощью лоцманского судна и арестовал Криппена и Этель. Позже он признался, что никогда в жизни не испытывал такого чувства триумфа и удовлетворения. Трио было доставлено в Квебек в сопровождении целого роя репортёров, поднявшихся на борт корабля.

Суд в Олд-Бейли в октябре вызвал большой ажиотаж, благодаря имени патологоанатома Бернарда Спилсбери, который исследовал кусок плоти и подтвердил, что шрам на нём соответствует операции, которую перенесла Кора Криппен для удаления яичников. Хотя с тех пор этот факт был оспорен, он помог дискредитировать утверждение Криппена о том, что труп всё это время находился здесь, без ведома его и Коры. Тем не менее, Криппену удалось убедить всех в невиновности Этель, в результате чего она была оправдана по обвинению в соучастии.

В 2007 году американские учёные заявили, что ДНК тела, найденного в Хиллдроп Кресент, не совпадает с ДНК некоторых дальних родственников Коры Криппен, что позволяет предположить, что тело принадлежало не ей и что Криппен невиновен. Однако, их аргументы были в основном отвергнуты как неубедительные.

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Суд над доктором Хоули Харви Криппеном / Не так // 08.12.2022