Кровавая баня близ деревни Альбуэра: жестокое сражение французов и союзных войск в ходе Пиренейской войны

3:00 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

В ходе Пиренейской войны произошёл жестокий конфликт — самое кровопролитное по численности сражение между англичанами, их португальскими и испанскими союзниками и французами под командованием маршала Массена, которые пытались захватить город Лиссабон.

Тем временем, британские войска под командованием Веллингтона отправили сэра Уильяма Бересфорда осаждать крепость Бадахос. В мае Бересфорд узнал, что маршал Сульт ведёт с юга армию в 25 000 человек. Бересфорд отказался от осады и двинул свои войска на юго-восток к деревне Альбуэра, чтобы перехватить французские войска.

Несмотря на личное мужество Бересфорда, он не был таким искусным полевым командиром, как Сульт. Под командованием Бересфорда находилось 35 000 солдат, включая британские, португальские и испанские войска, в то время как у Сульта было 25 000 человек. Сульт предпринял внезапную атаку на центр союзников, одновременно обойдя их справа. Бересфорд попытался парировать атаку британской пехотой, но она была уничтожена безжалостными польскими уланами Сульта. Это привело к патовой ситуации, когда обе стороны вели артиллерийский огонь с близкого расстояния.

Бересфорд, казалось, не знал, что делать дальше, но британский штабной офицер полковник Генри Хардиндж подошёл к одному из пехотных командиров, генералу Лоури Коулу, и призвал его атаковать противников. Несмотря на сильный огонь, люди Коула прорвали французские линии, и после ожесточённой битвы левое крыло французских войск было отброшено назад. Поле боя было усеяно мёртвыми и ранеными солдатами, позже это сражение описывали как "бойню".

Французы потеряли более 7 000 человек, вынудив Сульта отступить. Союзные войска понесли потери более 5 000 человек, и Бересфорд сообщил мрачный отчёт Веллингтону, когда тот прибыл через три дня. Он велел штабу Бересфорда приписать победу ему, однако, как сообщает издание "History today", в частном порядке признал, что ещё одно такое сражение погубит их.

Справка:

Пиренейская война — это ряд вооружённых конфликтов, которые произошли на Пиренейском полуострове в начале XIX века во время наполеоновских войн. Она представляла собой столкновение Наполеоновской империи с союзом Испании, Португалии и Великобритании. Война в Испании началась с Мадридского восстания 2 мая 1808 года, которое было жестоко подавлено французскими войсками. Боевые действия на полуострове не прекращались до самого свержения Наполеона в 1814 году. Содержание пиренейских армий требовало огромных материальных ресурсов.

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Albuera: The bloodiest battle of the Peninsular War