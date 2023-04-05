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Олег Логинов

Произведения, положившие начало гражданской войне в США: история жизни и творчества Гарриет Бичер-Стоу

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Лиман Бичер, известный пресвитерианский проповедник из Новой Англии начала XIX века, родился в семье кузнецов. У Лимана было три жены и в общей сложности 13 детей, многие из которых в будущем стали известными личностями.

Произведения, положившие начало гражданской войне в США: история жизни и творчества Гарриет Бичер-Стоу

Одним из самых известных его детей была дочь Гарриет Элизабет, которая родилась в Личфилде, штат Коннектикут. Семья делила свой пресвитерианский пасторский дом с многочисленными жильцами, и Харриет позже описывала его как

"Широкое, просторное, ветреное здание, которое, казалось, было построено чередой посторонних мыслей".

Гарриет была седьмым ребёнком Лимана Бичера и его первой жены Роксаны Фут, которая трагически скончалась от чахотки, когда Гарриет было всего пять лет. В результате у Гарриет осталось очень мало воспоминаний о матери. Лиман Бичер быстро женился снова, но Гарриет чувствовала себя неуютно рядом с мачехой и обнаружила, что основное влияние на неё оказывают отец и её десятилетняя сестра Кэтрин. Когда ей было всего семь лет, отец описал её в письме к своему шурину как "великого гения", который был "настолько же странен, насколько умён и обучаем".

Гарриет воспитывалась в гораздо меньшей строгости, чем считалось уместным для такой девочки, как она. В возрасте восьми лет её отправили в прогрессивную женскую школу в Личфилде, которая была основана "для отстаивания равенства женского интеллекта".

В 1832 году Лиман Бичер перевёз свою семью в Цинциннати, штат Огайо. Он был назначен президентом Теологической семинарии Лейн, нового учебного заведения, созданного для подготовки протестантских священников, которые должны были помочь распространить протестантизм на расширяющемся американском Западе. В Цинциннати Гарриет Бичер столкнулась с новой проблемой — проблемой рабства. Беглые рабы с Юга находили в городе приют и помощь. Именно там Гарриет познакомилась с Келвином Эллисом Стоу, преподавателем семинарии Лейн. Они поженились в 1836 году, когда ей было 24 года.

Вопреки её предсказанию, брак Гарриет Бичер-Стоу с Келвином Стоу стал для неё источником вдохновения. Он поощрял её писать рассказы и эссе, и некоторые из них были опубликованы в различных журналах. В 1843 году её произведения были собраны и опубликованы в книге под названием "Мэйфлауэр". У супругов родилось семеро детей, и они прожили в браке пятьдесят лет, несмотря на различия в темпераментах. Гарриет была сдержанной и осторожной, а Кельвин — поспешным и импульсивным.

В 1849 году трагическая смерть их шестого ребёнка заставила Гарриет Стоу осознать ужас того, что матерей-рабынь насильно разлучают с детьми. Это вдохновило её на написание романа "Хижина дяди Тома", который с 1851 года еженедельно публиковался в "Национальной эре", периодическом издании, направленном против рабства. Роман оказал огромное влияние, свидетельством чего стал тот факт, что только за первый год было продано 300 000 экземпляров.

Он усилил аболиционистские настроения на Севере, что привело к Гражданской войне. Вслед за этим она написала второй роман против рабства "Dred: A Tale of the Great Dismal Swamp" в 1856 году.

Стоу переехали обратно в Новую Англию, где Гарриет продолжила публиковать ещё много романов, детских рассказов и биографий. По информации издания "History today", Кельвин Стоу, гордившийся достижениями своей жены, обижался, что его знают только как "мужа Гарриет Бичер-Стоу", и скончался в 1886 году. Гарриет прожила до 1896 года, умерев в возрасте 85 лет в Хартфорде, штат Коннектикут.

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Простые истории. Писательница Гарриет Элизабет Бичер-Стоу
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы сша война расизм история культура
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