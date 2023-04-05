Затерянный город инков: как Хайрам Бингем открыл Мачу-Пикчу

5:01 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Потрясающий "затерянный город инков", расположенный высоко в горах Анд в Перу, является популярным местом для туристов. Однако, из-за ущерба, причиняемого их присутствием, было введено ограничение на количество посетителей.

Заслуга знакомства мира с этим чудом принадлежит Хайраму Бингему, американскому исследователю-авантюристу, родившемуся на Гавайях в 1875 году. Он получил частное образование в Новой Англии и в 1894 году продолжил изучать историю Латинской Америки в Йельском университете. Позже он получил степень доктора философии по тому же предмету в Гарвардском университете.

В 1900 году Бингем женился на Альфреде Митчелл, наследнице ювелирного состояния Тиффани. Её богатство позволило Бингему отправиться в экспедицию в Южную Америку. Несмотря на то, что его назначили преподавателем в Йельском университете, он нашёл исследования гораздо более интересными, чем преподавание.

В 1906 году Бингем проследил маршруты Симона Боливара через Венесуэлу и Колумбию. В 1909 году он исследовал исторические торговые пути Южной Америки и проехал от Буэнос-Айреса до Лимы в Перу, добравшись в итоге до Куско. В 1911 году Бингем возглавил небольшую экспедицию в Перу в поисках "затерянного города" Вилькабамба. Это было последнее убежище инка Манко Капака II, который сражался против испанских завоевателей в 1530-х годах. Бингем и его группа из семи человек добрались на мулах из Куско до Мандор-Пампы, небольшого поселения недалеко от Агуас Калиентес. Там они встретили местного фермера по имени Мельчор Артеага, который через полицейского-переводчика Бингема рассказал ему об обширных руинах высоко в горах. На своём родном языке кечуа Артеага назвал эти руины Мачу-Пикчу, что означает "старая гора".

На следующее утро они поднялись к руинам под непрекращающимся моросящим дождём. Никто из группы Бингема не проявил никакого интереса, кроме него, Артеаги и переводчика. Они потратили два часа на подъём в гору, чтобы добраться до небольшой хижины, в которой крестьяне выращивали урожай. Вскоре они достигли большой лестницы из красиво построенных каменных террас, возможно, их было около сотни, каждая длиной в сотни метров и высотой в 3 метра. Продолжая идти по одной из террас, Бингем столкнулся со стенами разрушенных домов, построенных из лучших образцов каменной кладки инков. Хотя руины заросли деревьями, зарослями бамбука и спутанными лианами, они были аккуратно вырублены и изысканно подогнаны друг к другу. От этой сцены у Бингема перехватило дыхание.

Бингем был убеждён, что обнаружил затерянный город Вилькабамба. Несмотря на то, что он ошибался, он до конца жизни оставался очарован этим местом и возвышающимися над ним снежными вершинами. В течение многих лет он возвращался на это место и сделал тысячи фотографий. Он также привёз в США тысячи предметов для дальнейшего изучения и сохранения, что вызвало длительный спор между перуанским правительством и Йельским университетом.

После Первой мировой войны Бингем занялся политикой в Коннектикуте, а затем стал сенатором США от этого штата в 1920-х и 1930-х годах. Несмотря на рождение семерых детей от своей жены Альфреды, он не смог сохранить верность, и их брак закончился разводом в 1937 году.

В 1950-х годах Бингем возглавил скандально известный Совет по проверке лояльности при президенте Трумэне, который облегчил увольнение государственных служащих за их предполагаемые коммунистические симпатии. Он скончался в возрасте 80 лет в Вашингтоне в 1956 году.

Именно Бингем познакомил мир с древним городом и в результате приобрёл всемирную славу. В честь него назван лунный кратер, а его подвиги, возможно, вдохновили героя Индианы Джонса. Бингем не был археологом по образованию, и впоследствии было доказано, что его теории неверны. Истинное местоположение Вилькабамбы было обнаружено другим американским исследователем, Джином Савоем, в 1964 году. Сейчас считается, что Мачу-Пикчу служил горным пристанищем великого императора инков Пачакутека, который также был известен как "Тот, кто сотрясает землю".

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Мачу-Пикчу. Город среди облаков | Путешествие по Перу | #16