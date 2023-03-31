Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Лебедев

Даже короли хлебали со слугами из одной миски

Наследие

В новое время, когда люди стали побогаче, и товары с появлением китайского ширпотреба оказались доступнее, женщины и мужчины позволяют себе отправлять одежду в помойку после пары носок. Конечно, если вам позволяет бюджет. В первую очередь, речь идёт о перчатках и зонтиках.

Даже короли хлебали со слугами из одной миски

Перчатки хорошо шли на сдаче экзаменов

Упоминание о перчатках в анналах средневековой истории встречается уже в XIII веке. Например, король Карл VI изнашивал их в год до 250 пар. Королевский госаппарат внимательно следил за его бюджетом. Ведь стоили они не копейки, и современного Китая тогда ещё не было. Женщины тоже любили этот аксессуар. Обычно на ночь они надевали две пары перчаток, причём нижняя пара обычно пропитывалась разными косметическими натирками.

Перчатки были весьма недёшевы, и их нередко использовали в качестве предношений. То есть, завуалированной взятки. Студенты Парижского университета должны были снабжать колпаками и перчатками своих экзаменаторов. Вот и университетское руководство одаривало высокое начальство, от которого зависело его благосостояние, тоже перчатками. Карл VII, посетив университет при защите одной диссертации, получил от ректора пару перчаток и ночной колпак. Уже экономия для королевского бюджета! Дамам когда-то на балах дарили перчатки, как бутоньерки (цветочки в петличку). Но в отличие от цветочков, они стоило немало, да и дам выбирали для презента не просто так.

Шляпы разные — суконные или соломенные — тоже были предметом обожания старой Европы. В России чаще всего носили тоже суконные, но не шляпы, а колпаки, малахаи и другие подобные головные уборы. Но не шляпы. Короче, сколько копеек наскребёшь, чтобы голову покрыть, когда на улице зима.

Европейская шляпа в Европе была предметом особого поклонения. Её снимали только перед королём или в суде. Например, когда адвокат начинал своё выступление. Но в отличие от России, в западноевропейских церквах шляпу не снимали. Также было неприличным, если кто-то за званым обедом садился и снимал шляпу. В те времена европейцы не ладили с гребнем, вот шляпа и скрывала безобразия баронской головы.

Шляпа первоначально была и хорошим зонтиком, который укрывал и от дождя, и от снега. Но во времена мушкетёров Дюма появляются зонтики, которые пропитывались воском. Кстати, зонтики во времена Французской революции стали необходимым атрибутом новой власти (а у нас всё большевиков ругают). Зонтик стал политической эмблемой. При старом королевском режиме он был белым, при республиканской революции — зелёным, а при реставрации королевского режима — голубым.

Но шляпы всегда были в моде. При любых режимах. Правда, дамские шляпы были предметом неудобства сначала в театрах, а позже и в кинотеатрах. В 1778 году некий антепринер Де-Вим принял решение не пускать в лондонские театры дам с высокими шляпами и не менее высокими причёсками. Но публика была возмущена, и барон Бретейль, руководивший полицией, распорядился отменить это весьма полезное для зрителей решение.

Туристический набор СССР "два в одном" — ложка и вилка — находка испанских конкистадоров

Носовые платки, судя по нынешним реалиям, даже сегодня воспринимаются в штыки. В той же Франции к платкам относились, как и сегодня. Их презирали. Чаще всего они предназначались для украшения, а не для носа. Их вышивали золотом, опрыскивали духами, вышивали вензеля, и стоили они очень дорого. В 1600 году у короля Генриха IV в гардеробе оказалась наравне с десятками рубашек всего пара платков. За отсутствием в платье карманов платки нередко привязывали к поясу, который априори был нечистый, священники — к левой руке, епископы — к своему жезлу. У последнего этот обычай даже держался до недавнего времени.

Ложки тоже были предметом штучным. У короля Людовика XIV при многолюдных пиршествах ели из одних мисок, а при нехватке ложек чавкали суп из жаворонок одним столовым прибором — и графья, и маркизы, и виконты. Также и твёрдые кушания не признавали тарелок. Кусок хлеба, а вместо вилки — пальцы. Вилки были открытием итальянского ренессанса, но даже по сообщению англичанина Томаса Кориэтта, они практически не были известны в той же "высокоцивилизованной" Франции в конце XVII века. Забавно, что в Испании в это время, как и в СССР через пару сотен лет, появился туристический набор: с одной стороны — ложка, с другой —  вилка. Находка для будущих армейцев.

Король в жизни — это не король из советской Золушки. Ведь королевский обед мало чем отличался от обеда обычного горожанина. Разница была лишь в том, что королю подавали блюдо отдельно, и никто не мог запустить туда свои пальцы, разве только по повелению Его Величества. Госпожа Монпансье была шокирована такими изысками, но ей ответили: "Король не любит церемоний".

Когда-то у королей и пили из одной чаши. Правда (наверное, вспомнив о гигиене), потом придумали сделать два носика на одну чашу. А слуги держали под подбородком дам блюдце, куда и стекало питие из неудобных кубков. Да и платье оставалось сухим.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Сергей Лебедев
Сергей Валентинович Лебедев — внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы ссср история испания франция культура
Новости
В ОКБ Нижневартовска пациентке поставили диагноз в день смерти
Офтальмолог Акимова: в ясный летний день детям для защиты зрения нужны солнцезащитные очки
Санду ответила на слова Лаврова о русских в Приднестровье: не ваша забота
Иран призвал Азербайджан дать разъяснения по поводу антииранских высказываний
Генерал Гурулёв заявил, что Зеленский и Залужный не смогли подготовить контрнаступление ВСУ
Политолог: "Многие республиканцы уже не прочь оставить Трампа в прошлом"
The Jamestown Foundation: Иран проникает все глубже в Россию с полного одобрения Москвы
Актер, который сыграл Кратоса в God Of War призвал геймеров перестать спорить из-за игровых платформ
Гастроэнтеролог Ткаченко: запоры и диарея, а также ночная боль могут указывать на рак кишечника
Фигуристка Оксана Домнина не подтвердила слухи об отправке Романа Костомарова на лечение в Германию
Популярное
Состоялся "Судный день" для украинских боевиков

Бойцы ВС РФ нанесли урон группировке ВСУ.

РВ: бойцы новосибирского спецназа ВС РФ устроили "Судный день" для военных ВСУ
РИА Новости: гибель участника СВО Алексея Лымаря взбудоражила жителей Ленинградской области
Смерть жителя Ленинградской области шокировала всех жителей региона
Военный ВСУ расплакался, говоря о потерях Украины
Басурин призвал взять генерала ВСУ Сырского в плен
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Сбежавший "азовец"* притворялся мирным строителем, помогая бойцам ВС РФ
"Это голос разума" — американцев восхитил глава МИД РФ Лавров
Путин первого апреля устроит Украине "кровавый смех" — украинский политолог
Путин первого апреля устроит Украине "кровавый смех" — украинский политолог
Последние материалы
The Jamestown Foundation: Иран проникает все глубже в Россию с полного одобрения Москвы
Актер, который сыграл Кратоса в God Of War призвал геймеров перестать спорить из-за игровых платформ
Гастроэнтеролог Ткаченко: запоры и диарея, а также ночная боль могут указывать на рак кишечника
Фигуристка Оксана Домнина не подтвердила слухи об отправке Романа Костомарова на лечение в Германию
Сценаристка Tomb Raider хотела сделать Лару Крофт нетрадиционной ориентации
Павел Деревянко рассказал, что помогло ему приобрести квартиру в Москве
Экс-депутат Госдумы Худяков: "мафия Пугачёвой" развалилась, но в стране остались её люди
Медведев: миротворцы НАТО на Украине станут законной целью армии России
Байден попросил Россию отпустить журналиста WSJ Гершковича
Экс-глава МИД Австрии рассказала о неожиданном эффекте "адских" антироссийских санкций
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников