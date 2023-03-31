Даже короли хлебали со слугами из одной миски

В новое время, когда люди стали побогаче, и товары с появлением китайского ширпотреба оказались доступнее, женщины и мужчины позволяют себе отправлять одежду в помойку после пары носок. Конечно, если вам позволяет бюджет. В первую очередь, речь идёт о перчатках и зонтиках.

Перчатки хорошо шли на сдаче экзаменов

Упоминание о перчатках в анналах средневековой истории встречается уже в XIII веке. Например, король Карл VI изнашивал их в год до 250 пар. Королевский госаппарат внимательно следил за его бюджетом. Ведь стоили они не копейки, и современного Китая тогда ещё не было. Женщины тоже любили этот аксессуар. Обычно на ночь они надевали две пары перчаток, причём нижняя пара обычно пропитывалась разными косметическими натирками.

Перчатки были весьма недёшевы, и их нередко использовали в качестве предношений. То есть, завуалированной взятки. Студенты Парижского университета должны были снабжать колпаками и перчатками своих экзаменаторов. Вот и университетское руководство одаривало высокое начальство, от которого зависело его благосостояние, тоже перчатками. Карл VII, посетив университет при защите одной диссертации, получил от ректора пару перчаток и ночной колпак. Уже экономия для королевского бюджета! Дамам когда-то на балах дарили перчатки, как бутоньерки (цветочки в петличку). Но в отличие от цветочков, они стоило немало, да и дам выбирали для презента не просто так.

Шляпы разные — суконные или соломенные — тоже были предметом обожания старой Европы. В России чаще всего носили тоже суконные, но не шляпы, а колпаки, малахаи и другие подобные головные уборы. Но не шляпы. Короче, сколько копеек наскребёшь, чтобы голову покрыть, когда на улице зима.

Европейская шляпа в Европе была предметом особого поклонения. Её снимали только перед королём или в суде. Например, когда адвокат начинал своё выступление. Но в отличие от России, в западноевропейских церквах шляпу не снимали. Также было неприличным, если кто-то за званым обедом садился и снимал шляпу. В те времена европейцы не ладили с гребнем, вот шляпа и скрывала безобразия баронской головы.

Шляпа первоначально была и хорошим зонтиком, который укрывал и от дождя, и от снега. Но во времена мушкетёров Дюма появляются зонтики, которые пропитывались воском. Кстати, зонтики во времена Французской революции стали необходимым атрибутом новой власти (а у нас всё большевиков ругают). Зонтик стал политической эмблемой. При старом королевском режиме он был белым, при республиканской революции — зелёным, а при реставрации королевского режима — голубым.

Но шляпы всегда были в моде. При любых режимах. Правда, дамские шляпы были предметом неудобства сначала в театрах, а позже и в кинотеатрах. В 1778 году некий антепринер Де-Вим принял решение не пускать в лондонские театры дам с высокими шляпами и не менее высокими причёсками. Но публика была возмущена, и барон Бретейль, руководивший полицией, распорядился отменить это весьма полезное для зрителей решение.

Туристический набор СССР "два в одном" — ложка и вилка — находка испанских конкистадоров

Носовые платки, судя по нынешним реалиям, даже сегодня воспринимаются в штыки. В той же Франции к платкам относились, как и сегодня. Их презирали. Чаще всего они предназначались для украшения, а не для носа. Их вышивали золотом, опрыскивали духами, вышивали вензеля, и стоили они очень дорого. В 1600 году у короля Генриха IV в гардеробе оказалась наравне с десятками рубашек всего пара платков. За отсутствием в платье карманов платки нередко привязывали к поясу, который априори был нечистый, священники — к левой руке, епископы — к своему жезлу. У последнего этот обычай даже держался до недавнего времени.

Ложки тоже были предметом штучным. У короля Людовика XIV при многолюдных пиршествах ели из одних мисок, а при нехватке ложек чавкали суп из жаворонок одним столовым прибором — и графья, и маркизы, и виконты. Также и твёрдые кушания не признавали тарелок. Кусок хлеба, а вместо вилки — пальцы. Вилки были открытием итальянского ренессанса, но даже по сообщению англичанина Томаса Кориэтта, они практически не были известны в той же "высокоцивилизованной" Франции в конце XVII века. Забавно, что в Испании в это время, как и в СССР через пару сотен лет, появился туристический набор: с одной стороны — ложка, с другой — вилка. Находка для будущих армейцев.

Король в жизни — это не король из советской Золушки. Ведь королевский обед мало чем отличался от обеда обычного горожанина. Разница была лишь в том, что королю подавали блюдо отдельно, и никто не мог запустить туда свои пальцы, разве только по повелению Его Величества. Госпожа Монпансье была шокирована такими изысками, но ей ответили: "Король не любит церемоний".

Когда-то у королей и пили из одной чаши. Правда (наверное, вспомнив о гигиене), потом придумали сделать два носика на одну чашу. А слуги держали под подбородком дам блюдце, куда и стекало питие из неудобных кубков. Да и платье оставалось сухим.

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