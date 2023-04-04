Католики против протестантов: неудачная попытка Якова III вернуть престол

3:23 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт, позже известный как Старый Претендент, появился на свет в Сент-Джеймсском дворце, Лондон, в 1688 году.

Его отец, Яков II Английский и VII Шотландский, исповедовал римский католицизм в частном порядке, в то время как его мать, Мария Моденская, исповедовала его открыто. Тот факт, что следующий британский король будет воспитан католиком, вызвал беспокойство среди протестантов. Вскоре распространился слух, что настоящий ребёнок был мёртворожденным, а другой младенец был тайно подброшен в постель королевы в грелке.

К концу того же года протестантское восстание заставило Якова отправиться в изгнание во Францию. При поддержке Людовика XIV он жил в замке Сен-Жермен-ан-Ле, пока Великобританией правил Вильгельм Оранский, а затем, с 1701 года, дочь Якова II — Анна. Когда Яков II умер в 1701 году, юный Джеймс, которому уже исполнилось 13 лет, был провозглашён его законным преемником как Яков III и VIII.

В 1708 году с помощью французского флота он попытался вторгнуться в Шотландию, но был отбит английскими военными кораблями. Когда Анна умерла в 1714 году, католическим претендентам было запрещено наследовать трон. Яков мог бы стать её преемником, если бы перешёл в протестантизм, но он отказался, и немецкий протестант, первый из Ганноверской династии, был коронован как Георг I.

В этот момент в дело вступил Джон Эрскин, граф Мар. Будучи шотландским пэром, проживавшим в Лондоне, он был государственным секретарём Шотландии. Хотя он заверил Георга в своей лояльности, его уволили с должности. В августе 1715 года он бежал в Шотландию, якобы переодевшись рабочим. Низменная Шотландия была в основном протестантской, но в горных районах ситуация была иной, и Мар убедил нескольких вождей кланов, что Шотландии грозит порабощение англичанами, если она не будет действовать. На собрании в Бреймаре, к западу от Абердина, он провозгласил Якова VIII королем Шотландии, Англии, Ирландии и Франции и поднял знамя Стюартов.

Мар возглавил армию, но был некомпетентным генералом. Ему не удалось разбить правительственные войска в сражении, а вторжение якобитов в Англию также оказалось неудачным. Яков Стюарт прибыл в Шотландию в декабре, но ему не хватало смелости, решительности и лидерских качеств. Согласно информации издания "History today", в феврале 1716 года Мар и Джеймс бежали во Францию, оставив своих сторонников в беде. Мар получил взятку от правительства Георга I (по слухам, 3 500 фунтов стерлингов в год, что сегодня эквивалентно более 1 млн фунтов) и молчал до самой смерти в 1732 году.

Джеймс Стюарт прожил остаток жизни в Риме и умер в возрасте 77 лет в 1766 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Mountebank History of Scotland #18 James III