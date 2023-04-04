Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Олег Логинов

Католики против протестантов: неудачная попытка Якова III вернуть престол

3:23
Наследие » Мир

Джеймс Фрэнсис Эдуард Стюарт, позже известный как Старый Претендент, появился на свет в Сент-Джеймсском дворце, Лондон, в 1688 году.

Католики против протестантов: неудачная попытка Якова III вернуть престол

Его отец, Яков II Английский и VII Шотландский, исповедовал римский католицизм в частном порядке, в то время как его мать, Мария Моденская, исповедовала его открыто. Тот факт, что следующий британский король будет воспитан католиком, вызвал беспокойство среди протестантов. Вскоре распространился слух, что настоящий ребёнок был мёртворожденным, а другой младенец был тайно подброшен в постель королевы в грелке.

К концу того же года протестантское восстание заставило Якова отправиться в изгнание во Францию. При поддержке Людовика XIV он жил в замке Сен-Жермен-ан-Ле, пока Великобританией правил Вильгельм Оранский, а затем, с 1701 года, дочь Якова II — Анна. Когда Яков II умер в 1701 году, юный Джеймс, которому уже исполнилось 13 лет, был провозглашён его законным преемником как Яков III и VIII.

В 1708 году с помощью французского флота он попытался вторгнуться в Шотландию, но был отбит английскими военными кораблями. Когда Анна умерла в 1714 году, католическим претендентам было запрещено наследовать трон. Яков мог бы стать её преемником, если бы перешёл в протестантизм, но он отказался, и немецкий протестант, первый из Ганноверской династии, был коронован как Георг I.

В этот момент в дело вступил Джон Эрскин, граф Мар. Будучи шотландским пэром, проживавшим в Лондоне, он был государственным секретарём Шотландии. Хотя он заверил Георга в своей лояльности, его уволили с должности. В августе 1715 года он бежал в Шотландию, якобы переодевшись рабочим.

Низменная Шотландия была в основном протестантской, но в горных районах ситуация была иной, и Мар убедил нескольких вождей кланов, что Шотландии грозит порабощение англичанами, если она не будет действовать. На собрании в Бреймаре, к западу от Абердина, он провозгласил Якова VIII королем Шотландии, Англии, Ирландии и Франции и поднял знамя Стюартов.

Мар возглавил армию, но был некомпетентным генералом. Ему не удалось разбить правительственные войска в сражении, а вторжение якобитов в Англию также оказалось неудачным. Яков Стюарт прибыл в Шотландию в декабре, но ему не хватало смелости, решительности и лидерских качеств. Согласно информации издания "History today", в феврале 1716 года Мар и Джеймс бежали во Францию, оставив своих сторонников в беде. Мар получил взятку от правительства Георга I (по слухам, 3 500 фунтов стерлингов в год, что сегодня эквивалентно более 1 млн фунтов) и молчал до самой смерти в 1732 году.

Джеймс Стюарт прожил остаток жизни в Риме и умер в возрасте 77 лет в 1766 году.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Mountebank History of Scotland #18 James III
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы война европа англия история религия франция протестанты великобритания
Новости
Суд в Новосибирске оправдал бывшего директора школы по делу о распространении порно с ученицами
Экс-глава ЦРУ Олсон: Путина убьют, чтобы закончить конфликт на Украине
Метеоролог: самый тонкий озоновый слой на Земле — в тропиках
В Краматорске и Константиновке ДНР прогремели взрывы
Reuters: Япония отвергает обвинения российского "Совкомбанка" в незаконных санкциях
"РВ": в Бахмуте прогремел мощный взрыв, ВСУ применили "Змея Горыныча"
Дмитрий Назаров сочинил новый стих о вседозволенности : "Кузнечики. Басня"
Aydınlık: США намерены столкнуть Россию и Турцию в случае победы оппозиции на выборах в республике
Царьград: Андрей Перла озвучил скрытую правду об убийстве Владлена Татарского
Мария Львова-Белова: тяжело, когда твой ребёнок бегает за детьми и говорит: "Съем москалёнка"
Популярное
"Груз-200" в виде генералов США с Украины сильно напугал Запад

В бункере находилось больше 300 человек, в том числе офицеры из Польши, Британии, США и Украины.

"Царьград": удар по штабу НАТО в зоне СВО на Украине не на шутку напугал США и весь Запад
Военкор Сладков заявил, что войска ВС РФ увязли в Донбассе из-за артиллерии ВСУ
Эксперт назвал главную причину проблем ВС РФ в Донбассе
Появилось новое видео сожжённой бронетехники НАТО в зоне СВО
Разбогатела и собиралась на Украину — МК о подозреваемой в убийстве Татарского
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
Леонков рассказал о стратегическом значении Артёмовска
В Бахмуте уничтожены важные офицеры спецназа Украины
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Европейцы едут в Китай с ультиматумом, но их ждёт провал
Последние материалы
Суд в Новосибирске оправдал бывшего директора школы по делу о распространении порно с ученицами
Финансист: цифровой рубль не позволит людям копить деньги
Экс-глава ЦРУ Олсон: Путина убьют, чтобы закончить конфликт на Украине
Метеоролог: самый тонкий озоновый слой на Земле — в тропиках
В Краматорске и Константиновке ДНР прогремели взрывы
Reuters: Япония отвергает обвинения российского "Совкомбанка" в незаконных санкциях
"РВ": в Бахмуте прогремел мощный взрыв, ВСУ применили "Змея Горыныча"
Дмитрий Назаров сочинил новый стих о вседозволенности : "Кузнечики. Басня"
Aydınlık: США намерены столкнуть Россию и Турцию в случае победы оппозиции на выборах в республике
Царьград: Андрей Перла озвучил скрытую правду об убийстве Владлена Татарского
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников