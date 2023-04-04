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Олег Логинов

Человек, спасший миллионы жизней: Джозеф Листер совершил революционное открытие в медицине

2:44
Наследие » Мир

В 1865 году 11-летнему мальчику из Глазго Джеймсу Гринлису посчастливилось встретиться с хирургом-первопроходцем по имени Джозеф Листер, который впоследствии изменил медицину.

Человек, спасший миллионы жизней: Джозеф Листер совершил революционное открытие в медицине

Джеймс попал под телегу и был доставлен в Королевский лазарет Глазго, где Листер был домашним хирургом. В то время смертность среди хирургических пациентов была невероятно высокой, половина из них умирала от инфекций.

Листер экспериментировал с новой техникой для борьбы с этой проблемой, и Джеймс стал его первым успешным пациентом.

Несмотря на сложный перелом нижней части левой ноги, Джеймс полностью восстановился в течение шести недель благодаря инновационному методу Листера. Хирург промыл рану карболовой кислотой (сегодня известной как фенол) и наложил повязку, одновременно введя хлороформ для облегчения боли. Повязку меняли несколько раз в течение последующих дней, пока рана не начала заживать.

Интерес к науке Листеру привил его отец, физик-любитель, который также был членом Королевского общества. Джозеф продолжил обучение в Университетском колледже Лондона и стал хирургом, а в 1861 году был назначен профессором хирургии в Университете Глазго. На него повлиял французский учёный Луи Пастер, который считал, что пациенты, перенёсшие операцию, подвергаются риску смертельных инфекций, вызванных бактериями в их крови.

Листер был полон решимости положить конец этим ненужным смертям и разработал практическую методику, которая позволила снизить смертность в его отделении с 50% до 15% в период с 1865 по 1869 год. Хотя потребовалось некоторое время, чтобы его методы получили признание, другие медицинские работники в Великобритании и за рубежом в конце концов последовали его примеру.

В 1869 году Листер был назначен профессором клинической хирургии в Эдинбурге, а затем стал видным деятелем в больнице Королевского колледжа в Лондоне.

По информации издания "History today", несмотря на свой огромный вклад в медицину, Листер оставался замкнутым и застенчивым человеком, которого знали лишь немногие. Он скончался в 1912 году в возрасте 84 лет, успев получить множество наград и титулов за свою новаторскую работу. Среди них — посвящение в рыцари в 1883 году и орден "За заслуги" в 1902 году.

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08. Антисептика. Игнац Земмельвайс и Джозеф Листер
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы наука ученые англия болезни история медицина шотландия исследование великобритания
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