Гуманность превыше всего: история создания Красного Креста

4:15 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Битва при Сольферино, произошедшая на севере Италии в 1859 году, стала важным событием в борьбе за независимость Италии, зарождении движения Красного Креста и формировании Женевских конвенций.

Сражение между австрийцами и франко-итальянской коалицией было жестоким и продолжалось несколько часов, что в конечном итоге привело к отступлению австрийцев. Число жертв оценивается от 30 000 до 40 000 человек. На поле боя оставались тысячи раненых солдат, а медицинские бригады победителей были слишком малы, чтобы справиться со всеми.

В это время швейцарский бизнесмен по имени Анри Дюнан проезжал через этот район и был в ужасе от жестокости битвы, которая, по его мнению, заставляла молодых людей становиться убийцами. Он также стал свидетелем последствий конфликта, которые были не менее травмирующими. Он помог организовать людей из близлежащих деревень, чтобы они приносили еду, воду и помощь раненым, независимо от их национальности. Он убедил французов отпустить некоторых пленных австрийских врачей для оказания помощи и финансировал спешное строительство временных госпиталей.

В 1862 году Дюнан написал отчёт о своём опыте, в котором рекомендовал национальным армиям готовить некомбатантов-добровольцев для оказания помощи раненым с обеих сторон конфликта. Он также выступал за заключение международных договоров, гарантирующих безопасность участников конфликта.

По информации издания "History today", Дюнан был родом из Женевы и вырос набожным кальвинистом, проявлявшим большой интерес к благотворительной деятельности. В двадцатые годы он участвовал в деловых предприятиях в Северной Африке и Италии и помог создать международную Христианскую ассоциацию молодых людей.

В 1863 году Ассоциация общественного благосостояния в Женеве создала комитет из пяти членов для оценки идей Дюнана. Основными членами комитета были президент организации и видный местный деятель Гюстав Муанье и сам Дюнан. Комитет организовал международную конференцию в Женеве в октябре, на которой присутствовали делегаты из Австрии, Франции, Великобритании, Италии, Нидерландов, Пруссии, России, Испании и Швеции, которые 29 числа одобрили предложения комитета, положив начало движению Красного Креста.

Эмблема Красного Креста — красный крест на белом фоне — была обратной эмблеме швейцарской национальной эмблемы — белый крест на красном фоне. Позже, в мусульманских странах, Красный Крест превратился в Красный Полумесяц.

В 1864 году швейцарское правительство созвало конференцию в Женеве, где делегаты из европейских стран, а также США, Мексики и Бразилии подписали первую Женевскую конвенцию "Об улучшении положения раненых в полевых армиях", которая устанавливала правила в соответствии с рекомендациями Дюнана и в конечном итоге была принята в качестве международного закона почти всеми странами мира. В том же году первые добровольцы Красного Креста, носившие его символ, приняли участие в сражении в Дании.

Движение Красного Креста процветало, распространяя свою помощь на более широкий круг бедствий и потребностей, не ограничиваясь военными конфликтами. В 1870 году было создано Британское общество Красного Креста, а в 1881 году — Американское национальное общество Красного Креста. Первая мировая война значительно усилила потребность в организации, и в 1917 году Международный комитет Красного Креста был удостоен Нобелевской премии мира.

В настоящее время общества Красного Креста и Красного Полумесяца действуют почти во всех странах мира и насчитывают более 90 миллионов членов, волонтеров и сотрудников.

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