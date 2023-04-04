Убийца президента Авраама Линкольна "умер за свою страну"

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Джон Уилкс Бут, человек, убивший президента Авраама Линкольна, родился в Мэриленде в 1838 году. Его назвали в честь английского радикала, но в отличие от своего тёзки, Бут был ярым сторонником Юга в Гражданской войне и сторонником рабства. Будучи талантливым актёром, Бут часто выступал в театре Форда в Вашингтоне.

В роковой вечер 14 апреля 1865 года Бут узнал, что президент Линкольн будет присутствовать на спектакле в театре Форда. Не раздумывая, он решил взять дело в свои руки и убить президента. Бут поручил товарищам по заговору Джорджу Азеродту и Льюису Пауэллу убить вице-президента Эндрю Джонсона и государственного секретаря Уильяма Сьюарда соответственно.

Вооружившись пистолетом, Бут вошёл в президентскую ложу и произвёл смертельный выстрел в голову Линкольна. Затем он спрыгнул на сцену и убежал из театра в переулок, где его ждала лошадь. Бут вместе со своим сообщником Дэвидом Герольдом бежал на юг Мэриленда, прячась в лесах, а затем переправился в Вирджинию.

К 24 апреля Бут и Герольд проехали почти 144 км к югу от Вашингтона до Порт-Ройяла, штат Вирджиния. Военное министерство предложило награду в 100 000 долларов за информацию, которая поможет арестовать Бута и его сообщников, а федеральные войска вели активные поиски. В поисках убежища беглецы спрятались в сарае на ферме человека по имени Ричард Х. Гарретт, который не знал об их преступлении.

26 апреля группа солдат окружила амбар и потребовала от беглецов сдаться. Герольд сдался, но Бут отказался и был застрелен одним из солдат. Бута отвезли в фермерский дом, где он умер, произнеся слова:

"Скажи матери, что я умер за свою страну".

По информации издания "History today", тело Бута отвезли в Вашингтон и похоронили, а Герольда, Азеродта и Пауэлла казнили за их соучастие в убийстве. Мэри Сурратт, владелица пансиона, участвовавшая в заговоре, также была повешена. Долгие годы ходили слухи, что Бут сбежал и остался жив, но нет никаких сомнений в том, что тело, похороненное в Балтиморе в 1869 году, действительно принадлежало Буту. На момент смерти ему было всего 26 лет.

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Убийство Авраама Линкольна