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Олег Логинов

Великий и ужасный: история правления Чингисхана

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Величайший завоеватель в истории пришёл к власти из безвестности в Монголии XII века, региона к северу от Великой Китайской стены, населённого племенами и кланами, которые постоянно вступали в изменчивые союзы, соперничали и спорили.

Великий и ужасный: история правления Чингисхана

Монголы, известные своей свирепостью и утверждавшие, что они происходят от гуннов, часто досаждали соседям. Чжурчжэни, правившие северным Китаем и Маньчжурией, намеренно провоцировали ссоры между монголами и другими племенами к северу от Великой стены, чтобы не дать им стать серьёзной угрозой.

Ребёнок по имени Тэмуджин родился около 1162 года у Есугэя, вождя небольшого монгольского клана Бориджин. Имя Тэмуджин произошло от монгольского слова, означающего "упрямый" и "вдохновенный", что соответствовало его характеру. Он начал с убийства своего старшего сводного брата, затем взял на себя командование кланом и в течение нескольких лет убивал видных деятелей в соперничающих группах, вербуя других на свою службу. К 1206 году, когда ему было около сорока лет, он был известен как Чингисхан, что означает "непоколебимый правитель".

В 1210 году посланники из чжурчжэньской столицы Чжунду (ныне Пекин) прибыли в Монголию, чтобы объявить о восхождении нового Золотого хана и потребовать, чтобы Чингисхан и монголы официально признали его сюзеренитет. Чингисхан отверг их требования, угостил посланников залпом оскорблений в адрес Золотого хана и ускакал. Он собрал своих соплеменников, включая женщин и детей, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Убедившись в их поддержке, он поднялся на вершину близлежащей горы, поклонился Вечному Синему Небу и сообщил ему, что он и его народ не стремились воевать с чжурчжэнями, а были вынуждены вступить с ними в войну. На четвёртый день он вернулся и сообщил народу о своих действиях, заявив, что Вечное Небо обещало им победу.

Заручившись поддержкой своего народа, Чингис совершил ряд походов. Монгольские армии сражались верхом, взяв с собой большое количество запасных лошадей. У них не было обозов снабжения, которые могли бы их замедлить, они могли выжить на скудном продовольствии и грабили земли по мере продвижения, при необходимости съедая часть своих лошадей.

В своей книге "Чингисхан и создание современного мира" (2004) Джек Уэзерфорд написал, что Чингисхан

"разжёг огонь, который в конечном итоге поглотит весь мир".

После многочисленных походов монголы к 1213 году завоевали всю территорию чжурчжэней к северу от Великой стены. Затем Чингисхан прорвался через стену и напал на северный Китай, опустошая и грабя его города. Весной 1214 года они напали на столицу чжурчжэней Чжунду.

После достижения своих целей Чингисхан покинул Китай и направился обратно в Монголию. Он оставил чжурчжэней править Китаем и платить ему дань как своему владыке. Однако, вскоре Золотой хан нарушил соглашение и перенёс свой двор в южный город Кайфэн, чем привёл в ярость Чингисхана, который счёл это предательством.

В 1215 году Чингисхан вернулся в Чжунду. Осада монголов привела к голоду, и город в конце концов сдался.

Как отмечает издание "History today", в последние годы жизни Чингисхан расширил своё владычество на север Китая, а его империя распространилась на Афганистан, Грузию, Россию и север Персии. Завоевания привели к захвату нескольких городов и безжалостному истреблению населения.

Чингисхан скончался в возрасте шестидесяти лет в 1227 году после неудачного падения с лошади, вызвавшего лихорадку. На момент смерти его империя простиралась от Тихого океана до Чёрного моря и занимала площадь, превышающую площадь Римской империи в период её расцвета.

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«Чингисхан – самый выдающийся человек» – экс-заместитель генпрокурора России
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы азия пекин китай война европа история монголия
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