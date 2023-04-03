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Олег Логинов

Нацистская Хорватия: история кровавого режима усташей

4:47
Наследие » Мир

История Хорватии сложна и многогранна. Хорваты — славяне, происходящие из современной Польши, мигрировали на Балканы и в Византийскую империю в шестом веке нашей эры.

Нацистская Хорватия: история кровавого режима усташей

Они были обращены в христианство и, в отличие от своих восточно-православных соседей, сербов, приняли римский католицизм. В 16 и 17 веках большая часть Хорватии перешла под контроль мусульманской Османской империи, а позже некоторые части вошли в состав Австро-Венгерской империи.

После Первой мировой войны по Версальскому договору было создано независимое государство, состоящее из сербов, хорватов и словенцев. Однако, сербы имели значительное влияние на новое государство, которое в 1929 году было названо Югославией. К этому времени хорватский национализм уже набрал силу, и хорват Анте Павелич переехал в фашистскую Италию, где основал националистическую организацию под названием "Усташско-хорватское революционное движение".

Когда 6 апреля 1941 года, во время Второй мировой войны Германия и Италия вторглись в Югославию, националисты увидели возможность действовать. Через четыре дня лидер усташей Славко Кватерник, бывший генерал югославской армии, захватил столицу Хорватии и объявил по радио о создании независимого государства Хорватия. Это открыло путь для возвращения Анте Павелича из Италии в Загреб с сотнями других сторонников. 16 апреля Павелич объявил себя лидером нового хорватского режима.

Державы Оси с радостью приняли этот факт, рассматривая Хорватию как марионеточное государство. Новая Хорватия включала в себя часть Сербии, а также нынешнюю Боснию и Герцеговину. Усташи отвергали идею о том, что хорваты являются славянами, и утверждали, что они произошли от германских готов, поэтому являются арийцами. Они были убеждёнными римскими католиками, но приняли ислам как часть хорватской национальной идентичности. Разделяя идеологию и наклонности нацистской Германии, они стремились к созданию расово чистой Хорватии и приступили к программе истребления, которая унесла сотни тысяч жизней за четыре года.

Под руководством Анте Павелича было запрещено использование кириллицы, а евреи подвергались преследованиям и гонениям со стороны режима. Один из министров усташей заявил, что они будут использовать любые методы, чтобы сделать страну исключительно хорватской и избавить её от сербов, которых они считали вечной угрозой.

Затем Павелич отправился в Германию, чтобы встретиться с Гитлером в июне. Гитлер рекомендовал изгнать всех евреев из Хорватии, и в следующем месяце началась работа над созданием первых концентрационных лагерей. Лагеря были созданы по образцу немецких концентрационных лагерей, в них содержались евреи, сербы, цыгане, а также хорватские и боснийские политические противники режима. Самым печально известным лагерем был Ясеновац, который был открыт на территории, занятой немецкой армией. Большинство отправленных туда были сербами. Некоторым заключённым повезло, и их быстро убили, в то время как других ждала жестокая смерть: их варили заживо, забивали до смерти дубинкой или обезглавливали тупой пилой.

Как утверждает издание "History today", Павелич отправлял некоторых евреев в Освенцим, но большинство было отправлено в хорватские лагеря. Режим усташей закончился после поражения Германии в 1945 году, и коммунистические партизаны освободили Югославию, включая Загреб, столицу Хорватии. Некоторые лидеры усташей, включая Славко Кватерника, были схвачены и казнены в Загребе в 1947 году. Другие скрывались в Хорватии, а некоторые бежали в Латинскую Америку, Канаду и Австралию. Сам Павелич успел скрыться в Австрии, а затем бежал в Аргентину, где в 1957 году был застрелен одним из черногорцев.

Хорватия стала частью Югославии, коммунистической республики, возглавляемой маршалом Тито в качестве премьер-министра, а затем президента до его смерти в 1980 году. Однако, хорваты продолжали требовать большей автономии, и в 1991 году они вновь объявили о своей независимости.

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Марионеточные страны Третьего рейха
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Темы война европа сербия религия история хорватия германия югославия адольф гитлер вторая мировая война
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