Королевский Версаль вонял, как сапог солдата

5:03 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Кто не знает, что чистота — залог здоровья. Но сейчас и у нас принято упаковку от мороженого бросить на тротуар, высморкаться двумя пальцами при всех на улице или бросить недоеденный бутерброд в транспорте. Цивилизация, однако. И улицы — отражение нашей цивилизации, ведь и дворники бывают разные.

Запах "Шанели" убьёт даже "туалетного утёнка"

Важное место, если не главное, в черте города — туалеты. Конечно, нагадить можно, где угодно. Но нас всё-таки ограничивают в этом вековые табу. И места такие очень нужны. Правда, в некоторых странах к этим заведениям подходили весьма утилитарно. Ещё в 1950-1960 годах в Париже можно было увидеть на улице бетонные кольца, поделённые на пару отделов. При высоком росте видна была и голова человека. Это были городские туалеты. Правда, крыши не было. Зато всё было рядом, и не надо гадить в подворотне. "А как же амбре", — спросят. Ну, на то он и Париж со своей многовековой историей. К нехорошему запаху здесь давно привыкли, иначе бы Франция не стала бы лидером в парфюмерной промышленности.

Францию всегда считали идущей во главе европейской цивилизации. Особенно, если начать с распиаренного в течение пары веков лучшей жизни аристократов и дворян XVIII века. Но той чистоты и опрятности, которая так поражала где-то и как-то в разных местах Европы приезжих и туристов, там не было. О чистоте стали думать лишь недавно. Всего лет сто назад.

Отличительной чертой Европы прошлого была ужасающая грязь. Она была не только на улицах, но и в домах. Не только в семьях бедняков, но и во дворцах аристократов. Вонь королевского Версаля уже вошла в антологии гигиены. Понятно, что не было никаких сточных протоков, и нечистоты, отбросы просто вышвыривали и выливали вам под ноги. Один из итальянцев, сопровождавший Александра Медичи, писал:

"Это всё отравляет воздух. Поэтому все и принуждены подносить к носу цветы или какое-нибудь благовоние, чтобы прогнать этот запах".

От клопов помогает тухлая селёдка

Бедные прохожие старались не попасть в эти зловонные ручейки. Зато если вам уступали дорогу на чистую тропку, то это считалось большим уважением. И эти отбросы, другие отходы человечества можно было найти в любом закоулке Лувра или Версаля. Только накануне революции в Версале устроили туалет, "украшенный красным деревом и фарфором". Правда, для короля. Представьте, приходите к президенту и… приспичило. А туалет на замке и надпись "Только для президента". Ну, что делать.

Даже в более новые времена Людовика XVIII одна старая дама, проходя по залам Сен-Клу и почуяв знакомые запахи, воскликнула: "Ах, как это мне все напоминает старое доброе время!". И привычка переобуваться во многих странах идёт именно из этих старых времён. Какую только гадость не принесёшь с улицы в дом. На лошади можно не раз было увидеть не одного, а нескольких всадников. Опять — помои на улицах.

Нам не раз показывают раззолоченные покои короля-солнце Людовика XIV, который тот ещё был ходок за своё долгое царствование. И ему не раз приходилось вместо любовных утех ловить блох и клопов с высокопоставленными куртизанками в своей кровати. Правда, местные анналы сообщали, что этих насекомых не было в кельях Шартрского монастыря. Чистоту приписали божьему покровительству. Но на всякую гадость находились рецепты. Чёрт его знает, может быть, и нам они ещё пригодятся. Некий профессор медицины предлагал "взять несколько головок селёдки, связать их одной верёвкой и сунуть в матрас". Вероятно, этот запах выдерживал только человек, но не клопы.

Мыться как-то тогда было не принято. Встанешь поутру и потрёшь лицо ваткой, смоченной ароматическими настоями. Бани были ещё со Средневековья, но всего лишь несколько штук. Да и мыться ходить туда считалось роскошью и немодным. Это ж вам не варварская Россия. А уж об уходе за зубами тогда просто не говорили. Король-солнце уже в молодости имел во рту какие-то огрызки. Заметим, что когда-то труп Бургундского герцога, погибшего в сражении при Нанси, отыскали только по его черепу. У сравнительно нестарого аристократа на верхней челюсти не было ни одного зуба. При нынешнем питании и экологии, судя по беззубости населения, мы вновь идём в добрые старые времена. И зубная паста нам здесь не поможет.

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