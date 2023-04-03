Дерзкая операция Великобритании во время Второй мировой войны не увенчалась должным успехом

5:23 Your browser does not support the audio element. Наследие Мир

Первая попытка Великобритании разрушить крупную плотину гидроэлектростанции: бомбардировка Генуи в 1941 году.

К началу 1941 года Италия оказалась в сложной ситуации в Средиземноморье. Несмотря на некоторые первые победы, например, в Сомалиленде и Ливии, британское контрнаступление сильно ослабило 10-ю армию Италии в Северной Африке, а её вторжение в Грецию было оттеснено в Албанию. Кроме того, авианосец Средиземноморского флота Королевских ВМС HMS Illustrious потопил половину итальянского боевого флота в гавани Таранто. Британцы были мотивированы продолжать давление, поскольку начали поступать новости о том, что Германия готовится отправить войска для поддержки Италии.

В ответ на это британцы начали действовать быстро: вице-адмирал сэр Джеймс Сомервилл, командовавший базирующейся в Гибралтаре морской эскадрой Force H, всего за две недели организовал одну из самых амбициозных операций, предпринятых Королевским флотом во время Второй мировой войны. В 5:55 утра 2 февраля восемь торпедоносцев Fairey Swordfish под командованием капитан-лейтенанта Мервина "Джонни" Джонстона взлетели с корабля HMS Ark Royal и направились к своей цели — дамбе Санта-Кьяра на реке Тирсо на Сардинии.

Дамба Тирсо была важной стратегической целью и предметом гордости Италии, поскольку она сдерживала крупнейшее в Европе искусственное озеро Омодео и обеспечивала около трети электроэнергии Сардинии. Погода была ужасной, и три самолёта не смогли найти цель, а остальные столкнулись с ожесточенным зенитным огнём. Один "Суордфиш" был сбит, а экипаж взят в плен.

Четыре самолёта, ведомые лейтенантом Дэвидом "Пером" Годфри-Фауссеттом, сбросили торпеды перед плотиной, пролетев на высоте всего 18 м и скорости 90 узлов средь бела дня, несмотря на оборону. Плотина осталась стоять после того, как была сброшена последняя торпеда. Когда погода ухудшилась, Force H направилась к следующей цели на материковой части Италии, но миссия в конечном итоге оказалась безуспешной.

Полный решимости выполнить свою миссию, Сомервилл снова отправил группу H в море и 9 февраля прибыл к итальянскому побережью. На этот раз погода была благоприятной, и тяжело нагруженные самолёты Swordfish взлетели с борта HMS Ark Royal. 14 самолётов бомбили крупный нефтеперерабатывающий завод в Ливорно, а ещё четыре сбросили мины у входа в новую главную базу итальянского флота в Специи, чтобы помешать отходу сил.

В ходе операции для достижения поставленных целей силы H использовали не только самолёты Ark Royal, но и другое оружие. Главной целью была Генуя, где находилось огромное количество объектов, таких как корабли в гавани, склады в доках, заводы по производству вооружения, судостроительные верфи и железнодорожные сортировочные станции. В Генуе также находился модернизированный линкор "Кайо Дуилио", который проходил ремонт повреждений, полученных в Таранто.

Находясь в десяти милях от берега, HMS Renown, HMS Malaya и HMS Sheffield вместе со своими эсминцами нацелили свои орудия на порт Генуи, в течение получаса поливая город снарядами. Бой был напряжённым, погибли невинные люди, но атака была необходима для успеха миссии.

Британским войскам удалось уйти невредимыми, вернувшись в Гибралтар, несмотря на все усилия итальянских ВВС и флота. Атака ещё раз унизила Италию, поскольку британскому авианосцу удалось нанести разрушительный воздушный удар по материку, а британским линкорам удалось пройти невредимым в пределах видимости крупнейшего порта страны.

Однако, материальный ущерб был поверхностным. Небольшие британские силы были не в состоянии эффективно атаковать все цели. Из 40 торговых судов, попавших под удар, было потоплено только пять. Различные объекты портовой, промышленной и транспортной инфраструктуры, которые, как известно, трудно уничтожить, получили недостаточные повреждения, чтобы быть выведенными из строя на длительное время. Несмотря на пожары, нефтеперерабатывающий завод в Ливорно был слишком велик, чтобы его могло уничтожить небольшое количество "Суордфишей", посланных для атаки лёгкими бомбами.

Как пишет издание "History today", не уничтожив плотину Тирсо и Кайо Дуилио, которые были двумя основными целями, операция Сомервилла не имела материального результата, соответствующего её дерзости. Таким образом, операция осталась сравнительно малоизвестной, являясь, скорее, хорошей операцией, чем запоминающимся событием, подобно Таранто или рейду RAF "Dambusters" в 1943 году, с которыми она потенциально могла сравниться.

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The forgotten "dambuster" raid